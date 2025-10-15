  • Megjelenítés
Jó számokat közölt a Bank of America, ugrik az árfolyam
Jó számokat közölt a Bank of America, ugrik az árfolyam

3,8%-ot ugrott a nyitás előtti kereskedésben a Bank of America részvényárfolyama, miután a bevételek és az eredmény szempontjából is a vártnál jobb harmadik negyedéves gyorsjelentést tett közzé az amerikai bankcsoport.
A Bank of America közölte, hogy a harmadik negyedévben nőtt a profitja, mivel befektetési bankárai nagyot kerestek a megaügyletekkel kapcsolatos tanácsadáson.

A bevétel 11%-kal, az egy részvényre jutó eredmény 31%-kal ugrott meg az egy évvel korábbihoz képest,

felülmúlva ezzel az elemzői várakozásokat is.

A bank és legnagyobb versenytársai sokat profitáltak abból, hogy a vállalatok újra bíznak a nagy fúziók és felvásárlások sikerében:

  • a Dealogic adatai szerint a megatranzakciók globálisan 1260 milliárd dollárt értek el a negyedév során, ami 40%-os ugrás az előző év azonos időszakához képest, és a második legmagasabb harmadik negyedévi adatot jelenti,
  • a Mergermarket adatai szerint a globális tranzakciók összességében meghaladták a 3000 dollárt 2025 első kilenc hónapjában, ami pedig a 2021-es pandémiás csúcs óta a legmagasabb szint - írja a Reuters.

A BofA-nál a befektetési banki díjak 43%-kal 2 milliárd dollárra emelkedtek az egy évvel korábbihoz képest, szemben a vezetők korábbi 10-15%-os növekedésre vonatkozó előrejelzésével.

Az év eddig eltelt részében a Bank of America árfolyama 13,1%-os, egy év alatt 18,9%-os emelkedést mutat.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

