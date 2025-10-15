Két autópiaci összeomlás jelzi: kicsit túlfutott a hitelezés

Az Apollo Global Management vezérigazgatója, Marc Rowan szerint a két vállalat összeomlása évek óta tartó folyamat eredménye, melynek során
a hitelezők egyre kockázatosabb ügyfeleket kerestek.
A First Brands és a Tricolor subprime autóhitelező múlt havi bukása megrázta a hitelpiacokat, és fájó veszteségeket okozott olyan befektetőknek, mint a Blackstone és a PGIM, valamint egyes nagy bankok, köztük a Jefferies.
Néhány erősebben tőkeáttételes hitelnél megfigyelhető volt a hajlam a szabályok lazább kezelésére
- hívta fel a figyelmet Rowan a Financial Times Private Capital Summit konferencián Londonban.
Mind Rowan, mind a Blackstone elnöke, Jonathan Gray a bankokat hibáztatta azért, hogy a First Brands és Tricolor felé túlzott kitettségeket halmoztak fel, de hangsúlyozták, hogy
A CSŐDÖK nem rendszerszintű problémák jelei.
Az Apollo nemhogy támogatta volna a First Brands-t, hanem short pozíciót épített ki a cég kötvényeire annak összeomlása előtt, ami azt jelenti, hogy profitált volna, ha a vállalat nem fizeti vissza hiteleit.
A bankok és a magántőke-cégek az elmúlt években érdekeik alapján ellentétes oldalon álltak, hiszen a cégek egyre inkább a magánhitelezés felé fordultak finanszírozási igényeikkel. A hagyományos bankok szabályozási arbitrázsnak nevezték ezt a váltást, és számtalan alkalommal jelezték, hogy a nem banki pénzügyi intézmények szabályozása szerintük túl enyhe.
A First Brands és a Tricolor esete azonban rávilágított, hogy összefonódik a két oldal érdeke olyan komplex pénzügyi struktúrákon keresztül, amelyek elhomályosíthatják, ki viseli pontosan a kockázatokat.
A JPMorgan Chase vezérigazgatója, Jamie Dimon kedden hasonló aggályokat fogalmazott meg, miközben a bank erős eredményekről számolt be, amelyeket beárnyékolt a Tricolor összeomlásából származó 170 millió dolláros veszteség.
Az ilyen helyzetekben megszólal bennem a vészcsengő. Talán nem kéne kimondanom, de ha felbukkan egy csótány, általában nincs egyedül
- mondta.
Dimon hozzátette: "Véleményem szerint ezekben az ügyekben egyértelműen csalás is szerepet játszott, de ez nem jelenti azt, hogy nem javíthatunk az eljárásainkon". Elismerte, hogy a JP Morgan Tricolor-kitettsége nem a bank "legfényesebb pillanatában" keletkezett.
Az IMF kedden felszólította a szabályozókat, hogy összpontosítsanak a bankok ágazati kitettségére, megjegyezve, hogy "a bankok egyre inkább hiteleznek magánhitel-alapoknak is, mivel ezek a hitelek gyakran magasabb sajáttőke-arányos megtérülést biztosítanak, mint a hagyományos kereskedelmi és ipari hitelezés".
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Kongatja a vészharangot a NATO keleti bástyája: Putyin akár Európára is súlyos, mélységi csapást mérhet
Fel kell készülnünk az elhárításra?
Kiderült, mekkora béremelést szeretnének jövőre a dolgozók
Összeült a VKF.
A 13 órás munkanap bevezetéséről szavaz Európa Achilles-sarka
Újabb „rugalmasítást” tartanak szükségesnek az egykori válságország munkaerőpiacán.
Lakásfelújítók, figyelem: változnak a támogatási feltételek, megérkezett a 10 milliós összeg!
Az energetikai korszerűsítési program feltételei változnak, többségükben enyhülnek.
Kína miatt aggódik a nagy európai chipgyártó
De nyugtatni próbálja a befektetőket.
Pusztító harcok dúlnak Kupjanszk utcáin: azonnali evakuáció indult több tucat településen
Több száz családnak kell mennie.
AI az űrben - A nem túl távoli valóság
Nemcsak a híreket, de a beruházási dömpinget is az AI dominálja: az amerikai GDP 1,2 százalékát öntik bele az AI-t kiszolgáló adatközpontok telepítésébe. Több cég... The post AI az űrben
Egy éttermezés ma, vagy százezerrel több nyugdíj? Ennyibe kerül a halogatás
Halogatni rendkívül emberi dolog. Halogatjuk a takarítást, a bankszámlaváltást, és bizony sajnos a nyugdíjra való készülést is. De miért tesszük ezt, és mennyibe kerül ez nekünk? Mutatjuk
Új-Zéland: amikor egy ország azzal szembesül, hogy az áramszámla felülírja a klímapolitikai célokat
Új-Zéland klímapolitikájában a rövid távú energiabiztonság és a hosszú távú zéró kibocsátás közötti ellentét egyre élesebb.
A hölgy nem hátrál meg
Az individualista blogon friss írásom olvasható Margaret Thatcher 100. A hölgy, aki nem hátrált meg címmel. Thatcher tegnap lett volna 100 éves. Köszönet Seres Lászlónak a közlésért.
Energiahatékonyság az egészségügyben
A Nemzeti Fejlesztési, Fenntarthatósági és Kutatási Ügynökség (NFFKÜ) új, "Egészségügyi épületek energiahatékonysága" című pályázati felhívása mérföldkő lehet a hazai egészség
Őszi adócsomag 2025: kripto, KIVA, TAO és áfa
Az idei ősz meghatározó időszak az adózási szabályok átalakításában, mivel a kormány két különböző célú adócsomag benyújtását tervezi. Az első csomag főként technikai jellegű mó
Buborékban élünk? - A közösségi média és a pénzügyi valóság torzulása
A közösségi média és a finfluenszerek pénzügyi térnyerése olyan pénzügyi kultúrát hoz magával, ahol a gazdasági döntések már nemcsak számokon és táblázatokon, hanem mémeken, sztoriko
Eddig leginkább a külföldi spekulánsok jártak jól a forinttal
Alacsony infláció és alacsony kamatok után homlokegyenest az ellenkezője: ebben az évtizedben a magas kamatok és a magas árindexek korát éljük. A válságól-válságra sodródó világban... Th
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!
A vámháború szülte a tőzsdék új kedvencét – itt a beszálló?
Ebben a sztoriban is szerepet kapott Donald Trump.
Béke Gázában: Trumpnak tényleg sikerült lezárnia egy háborút?
Végre elhalkulnak a fegyverek?
Áttörés jöhet az agykutatásban – eddig ilyet csak filmekben láttunk
Rózsa Balázzsal, a BrainVisionCenter alapítójával beszélgettünk.