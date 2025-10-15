Két autópiaci összeomlás jelzi: kicsit túlfutott a hitelezés

Az Apollo Global Management vezérigazgatója, Marc Rowan szerint a két vállalat összeomlása évek óta tartó folyamat eredménye, melynek során

a hitelezők egyre kockázatosabb ügyfeleket kerestek.

A First Brands és a Tricolor subprime autóhitelező múlt havi bukása megrázta a hitelpiacokat, és fájó veszteségeket okozott olyan befektetőknek, mint a Blackstone és a PGIM, valamint egyes nagy bankok, köztük a Jefferies.

Néhány erősebben tőkeáttételes hitelnél megfigyelhető volt a hajlam a szabályok lazább kezelésére

- hívta fel a figyelmet Rowan a Financial Times Private Capital Summit konferencián Londonban.

Mind Rowan, mind a Blackstone elnöke, Jonathan Gray a bankokat hibáztatta azért, hogy a First Brands és Tricolor felé túlzott kitettségeket halmoztak fel, de hangsúlyozták, hogy

A CSŐDÖK nem rendszerszintű problémák jelei.

Az Apollo nemhogy támogatta volna a First Brands-t, hanem short pozíciót épített ki a cég kötvényeire annak összeomlása előtt, ami azt jelenti, hogy profitált volna, ha a vállalat nem fizeti vissza hiteleit.

A bankok és a magántőke-cégek az elmúlt években érdekeik alapján ellentétes oldalon álltak, hiszen a cégek egyre inkább a magánhitelezés felé fordultak finanszírozási igényeikkel. A hagyományos bankok szabályozási arbitrázsnak nevezték ezt a váltást, és számtalan alkalommal jelezték, hogy a nem banki pénzügyi intézmények szabályozása szerintük túl enyhe.

A First Brands és a Tricolor esete azonban rávilágított, hogy összefonódik a két oldal érdeke olyan komplex pénzügyi struktúrákon keresztül, amelyek elhomályosíthatják, ki viseli pontosan a kockázatokat.

A JPMorgan Chase vezérigazgatója, Jamie Dimon kedden hasonló aggályokat fogalmazott meg, miközben a bank erős eredményekről számolt be, amelyeket beárnyékolt a Tricolor összeomlásából származó 170 millió dolláros veszteség.

Az ilyen helyzetekben megszólal bennem a vészcsengő. Talán nem kéne kimondanom, de ha felbukkan egy csótány, általában nincs egyedül

- mondta.

Dimon hozzátette: "Véleményem szerint ezekben az ügyekben egyértelműen csalás is szerepet játszott, de ez nem jelenti azt, hogy nem javíthatunk az eljárásainkon". Elismerte, hogy a JP Morgan Tricolor-kitettsége nem a bank "legfényesebb pillanatában" keletkezett.

Az IMF kedden felszólította a szabályozókat, hogy összpontosítsanak a bankok ágazati kitettségére, megjegyezve, hogy "a bankok egyre inkább hiteleznek magánhitel-alapoknak is, mivel ezek a hitelek gyakran magasabb sajáttőke-arányos megtérülést biztosítanak, mint a hagyományos kereskedelmi és ipari hitelezés".

