Nagyot alakított a Morgan Stanley, díjazzák is a befektetők

Az elemzők által vártat jócskán felülmúló harmadik negyedéves számokat mutatott be a Morgan Stanley, a nyitás előtti kereskedésben 3,9%-ot mutat a társaság részvényárfolyama.

Különösen az eredmény lett sokkal jobb a vártnál: 33%-kal lett nagyobb a piaci konszenzusban szereplőnél, miközben a bevételek is több mint 9%-kal szárnyalták felül azt.

Az egy évvel korábbihoz képest az eredmény másfélszerződéséről beszélhetünk.

Az elmúlt öt évre visszatekintve most múlták felül az eredmények a legnagyobb mértékben a várakozásokat - hívta fel a figyelmet a CNBC.

A Wall Street-i bankok

kereskedési részlegei kiemelkedő aktivitást mutattak a harmadik negyedévben, miközben a befektetési banki tevékenység is fellendült

a vállalati fúziók és tőzsdei bevezetések területén. A rekordmagasságban lévő részvényárak szintén erősítették a Morgan Stanley jelentős vagyonkezelési divízióját.

A bank befektetési banki bevétele 44%-kal, 2,11 milliárd dollárra ugrott az előző év azonos időszakához képest, ami mintegy 430 millió dollárral haladta meg a StreetAccount becslését.

A JPMorgan Chase, a Goldman Sachs, a Citigroup, a Wells Fargo és a Bank of America szintén az elemzői várakozásokat felülmúló eredményeket tettek közzé.

A Morgan Stanley részvényei idén közel 25%-ot emelkedtek, az elmúlt egy évben pedig 38%-ot.

