  • Megjelenítés
Nagyot alakított a Morgan Stanley, díjazzák is a befektetők
Bank

Nagyot alakított a Morgan Stanley, díjazzák is a befektetők

Portfolio
Az elemzők által vártat jócskán felülmúló harmadik negyedéves számokat mutatott be a Morgan Stanley, a nyitás előtti kereskedésben 3,9%-ot mutat a társaság részvényárfolyama.

Különösen az eredmény lett sokkal jobb a vártnál: 33%-kal lett nagyobb a piaci konszenzusban szereplőnél, miközben a bevételek is több mint 9%-kal szárnyalták felül azt.

Az egy évvel korábbihoz képest az eredmény másfélszerződéséről beszélhetünk.

ms11

Az elmúlt öt évre visszatekintve most múlták felül az eredmények a legnagyobb mértékben a várakozásokat - hívta fel a figyelmet a CNBC.

A Wall Street-i bankok

kereskedési részlegei kiemelkedő aktivitást mutattak a harmadik negyedévben, miközben a befektetési banki tevékenység is fellendült

a vállalati fúziók és tőzsdei bevezetések területén. A rekordmagasságban lévő részvényárak szintén erősítették a Morgan Stanley jelentős vagyonkezelési divízióját.

A bank befektetési banki bevétele 44%-kal, 2,11 milliárd dollárra ugrott az előző év azonos időszakához képest, ami mintegy 430 millió dollárral haladta meg a StreetAccount becslését.

A JPMorgan Chase, a Goldman Sachs, a Citigroup, a Wells Fargo és a Bank of America szintén az elemzői várakozásokat felülmúló eredményeket tettek közzé.

A Morgan Stanley részvényei idén közel 25%-ot emelkedtek, az elmúlt egy évben pedig 38%-ot.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.

Címlapkép forrása: Shutterstock

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Ricardo

A hölgy nem hátrál meg

Az individualista blogon friss írásom olvasható Margaret Thatcher 100. A hölgy, aki nem hátrált meg címmel. Thatcher tegnap lett volna 100 éves. Köszönet Seres Lászlónak a közlésért.

PR cikk

Konferencia ajánló

EGER - Finanszírozás a gyakorlatban

EGER - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. október 15.

SZEKSZÁRD - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. október 16.

DEBRECEN - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. október 20.

A mindent meghatározó döntés

2025. október 21.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
bank of america getty stock
Bank
Jó számokat közölt a Bank of America, ugrik az árfolyam
Pénzcentrum
Ezek az iskolák ontják magukból a milliárdosokat: Magyarországon is szép számmal akadnak – nincs mese, ide kell járni tanulni
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility