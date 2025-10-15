Turisztikai vállalkozások, figyelem: ma indulnak a fix 3%-os hitelek, 1-10 millió forint igényelhető

A pénzügyi vállalkozás közölte: már az első héten több száz hiteligénylés elbírálására készül.
Az első konstrukciók a KTH Start Forgóeszköz Hitel és a KTH Start Beruházási Hitel lesznek.
„A Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központban (NTAK) adatszolgáltatásra kötelezettek már szeptemberben megkapták a lehetőséget, hogy előminősítsék magukat, így ők október közepén azonnal felkélszültebben, kiszámíthatóbban adhatják be a kérelmüket, amit a KTH 15 munkanapon belül elbírál” – ígéri a hitelközpont közleménye szerint annak vezérigazgatója, Láving Gusztáv (címlapképünkön).
A forgóeszköz hitel a működési költségek – például bérek, szállítói számlák – finanszírozására szolgál, maximum 3 éves futamidővel lehet majd igényelni, minimum 1 millió, maximum 10 millió forint hitelösszeggel. Láving Gusztáv arra hívta fel a figyelmet, hogy az ágazatban dolgozó egyéni vállalkozók és az adószámos magánszemélyek is hitelképesnek minősülnek a KTH előtt. Ők korábban csak drága személyi kölcsönökhöz juthattak hozzá, hogy megteremtsék vállalkozásuk likviditását, most viszont – állami kamattámogatással - fix 3%-os kamatszint mellett igényelhetnek hitelt.
A másik elérhető termék, a beruházási hitel felhasználható szolgáltatások fejlesztésére (ilyen lehet akár egy jacuzzi, szauna beszerzése), kapacitásbővítésre és hatékonyságnövelésre, beleértve az energiahatékonyság és a fenntarthatóság erősítését is. Ez maximum 5 éves futamidővel igényelhető, minimum 1 millió, maximum 10 millió forint hitelösszeggel, szintén éves fix 3%-os kamatszint mellett állami támogatással.
Ezek a hitelek az állami garanciavállalás következtében fedezet nélkül igényelhetőek
– ezáltal például azoknak a szolgáltatóknak is elérhetők, amelyek bérelt ingatlanban működnek. A törlesztés a turisztikai szezonhoz igazított (akár évi 2 vagy 4 részletben, akár a nyári hónapokra koncentrálva is teljesíthető), és a tőke-visszafizetésre akár egy éves türelmi idő is kérhető (ebben az esetben az első évben csak kamatfizetés történik), az előtörlesztésre pedig bármikor, díjmentesen van lehetőség.
A KTH kedvezményes hiteleit azok a vállalkozások és természetes személyek vehetik igénybe, amelyek
- a) szálláshely-szolgáltatással (ilyenek a magánszállásadók, panziók és kisebb szállodák, apartman-üzemeltetők, falusi turizmus szereplői, vendégházak)
- b) vendéglátó üzlet üzemeltetéssel (éttermek, bisztrók, kávézók, cukrászdák, fagyizók; helyi termékekre és gasztronómiára építő szolgáltatók)
- c) vagy turisztikai attrakció üzemeltetéssel (kalandparkok, fürdők, múzeumok, kiállítóhelyek, a kulturális és szabadidős attrakciók, az aktív turizmus szereplői, tematikus túrákat kínáló és egyéb turisztikai attrakciókat bemutató vállalkozások) foglalkoznak.
Az igénylés digitálisan, pár lépésben, ügyfélbarát módon intézhető, a konstrukciók megismertetésében, népszerűsítésében, a személyes ügyféltájékoztatásban az országos lefedettséggel rendelkező Tourinform hálózat is közreműködik - hívta fel a figyelmet a KTH.
