Európa és Latin-Amerika felé kacsintgat az USA legnagyobb bankja
Európa és Latin-Amerika felé kacsintgat az USA legnagyobb bankja

A JPMorgan Chase vezérigazgatója, Jamie Dimon csütörtökön azt mondta, bankja európai és latin-amerikai bankokat is vizsgál felvásárlási célpontként - Reuters.

A megjegyzéseket a spanyol Banco Santander elnökének, Ana Botínnak a gazdasági kommentárjára reagálva tette, amelyben a spanyol bank vezetője a régió növekedési kilátásait ismertette.

Megnézzük az összes bankot ott (Európában), ... megnézzük a latin-amerikai bankokat is

- mondta Dimon, anélkül, hogy pontosította volna, hogy felvásárlásokra gondolt-e, de nyilvánvalóan igen.

A JPMorgan szóvivője nem kívánta részletezni Dimon megjegyzéseit. Amerika legnagyobb bankja az év elején közölte, hogy a jövő év második negyedévében elindítja a Chase digitális lakossági bankját Németországban.

NÉMETORSZÁG LESZ A CHASE MÁSODIK EURÓPAI PIACA A 2021-ES NAGY-BRITANNIAI INDULÁS UTÁN.

A társaság kedden közzétett harmadik negyedéves gyorsjelentéséről itt írtunk:

Enyhén felülmúlta a várakozásokat a legnagyobb amerikai bank gyorsjelentése

