  • Megjelenítés
Figyelmeztetés érkezett a kriptókra: veszélyes játékot űznek
Bank

Figyelmeztetés érkezett a kriptókra: veszélyes játékot űznek

Portfolio
A G20 pénzügyi felügyeleti szerve, a Pénzügyi Stabilitási Tanács (FSB) figyelmeztetést adott ki a kriptovaluta-piacok szabályozásában tapasztalható jelentős hiányosságokról, amelyek potenciálisan veszélyeztethetik a pénzügyi stabilitást. A fizetési piac újdonságairól szó lesz november 4-ei Banking Technology rendezvényünkön, regisztráció és részletek itt!

Az FSB csütörtöki értékelésében megállapította, hogy bár történt előrelépés a 2023-ban kiadott szabályozási ajánlásaik bevezetésében, a nemzetközi végrehajtás és koordináció továbbra is túlságosan

töredezett, következetlen és elégtelen a kriptovaluta-piacok globális jellegének kezeléséhez.

A pénzügyi stabilitási kockázatok jelenleg "korlátozottak", de növekvő tendenciát mutatnak, mivel a bitcoin és más kriptovaluták árfolyamának emelkedésével

a globális kriptopiac értéke az elmúlt év során megduplázódott, elérve a 4 billió dollárt.

John Schindler, az FSB főtitkára a Reutersnek nyilatkozva hangsúlyozta a probléma jelentőségét:

Ezek a kriptoeszközök nagyon könnyen mozoghatnak határokon át, sokkal könnyebben, mint más pénzügyi eszközök.

A jelentés egyik fő aggálya, hogy szinte egyetlen ország sem rendelkezik még teljes szabályozási keretrendszerrel a stablecoinokra vonatkozóan. A stablecoin piac, bár még kicsi a bitcoin által dominált kriptopiacokhoz képest, közel háromnegyedével nőtt az elmúlt évben, elérve a 290 milliárd dollárt.

Az FSB 29 joghatóság kripto- és stablecoin-ajánlásainak végrehajtását vizsgálta, köztük az USA, az EU, Hongkong és az Egyesült Királyság szabályozását. Ugyanakkor El Salvador, ahol a világ legnagyobb stablecoinja, a Tether székhelye található, nem vett részt a felmérésben.

A globális szabályozók a 2022-es FTX kriptotőzsde összeomlása és a TerraUSD/Luna érmék bukása után léptek akcióba. A múlt héten is jelentős megrázkódtatás érte a piacot, amikor a történelem legnagyobb kriptopiaci összeomlása közel 20 milliárd dollárnyi likvidálást eredményezett.

Portfolio Banking Technology 2025
A fizetési piac újdonságairól szó lesz november 4-ei Banking Technology rendezvényünkön, regisztráció és részletek itt!
Információ és jelentkezés
Kapcsolódó cikkünk

Most kiderül, mennyi tartalékuk van a magyaroknak, és mibe fektetnek, akik egyáltalán megtehetik

Kriptopiac 2026: biztos, hogy jó irányba tart a szabályozás?

Valaki egyetlen gombnyomással több pénzt "teremtett", mint a világ GDP-jének kétszerese

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

Egyre nehezebb TAO-felajánlással élni

Hosszú évek óta hatékonyan működött Magyarországon az a rendszer, amely lehetővé tette, hogy a gazdasági társaságok társasági adójuk egy részének felajánlásával támogassák a látván

Kasza Elliott-tal

Watsco, Inc. - elemzés

Itt a blogon egy kommentben kaptam az ötletet a cégre (köszi!), nem rossz célpont, bár van néhány furcsaság, ami zavar.CégismertetőA Watsco, Inc. (WSO) légkondicionáló, fűtő és hűtő beren

PR cikk

Konferencia ajánló

SZEKSZÁRD - Finanszírozás a gyakorlatban

SZEKSZÁRD - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. október 16.

DEBRECEN - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. október 20.

A mindent meghatározó döntés

2025. október 21.

SZOLNOK - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. október 21.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
fizetés bankkártya gyógyszertár terminál orvos
Bank
Visa kártyákra vált a Raiffeisen Bank Magyarországon
Pénzcentrum
Ezeken a helyeken napi 1000 forintból élnek az emberek: irtózatos a szegénység, óriásiak a nyomortelepek
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility