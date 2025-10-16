Figyelmeztetés érkezett a kriptókra: veszélyes játékot űznek

Az FSB csütörtöki értékelésében megállapította, hogy bár történt előrelépés a 2023-ban kiadott szabályozási ajánlásaik bevezetésében, a nemzetközi végrehajtás és koordináció továbbra is túlságosan

töredezett, következetlen és elégtelen a kriptovaluta-piacok globális jellegének kezeléséhez.

A pénzügyi stabilitási kockázatok jelenleg "korlátozottak", de növekvő tendenciát mutatnak, mivel a bitcoin és más kriptovaluták árfolyamának emelkedésével

a globális kriptopiac értéke az elmúlt év során megduplázódott, elérve a 4 billió dollárt.

John Schindler, az FSB főtitkára a Reutersnek nyilatkozva hangsúlyozta a probléma jelentőségét:

Ezek a kriptoeszközök nagyon könnyen mozoghatnak határokon át, sokkal könnyebben, mint más pénzügyi eszközök.

A jelentés egyik fő aggálya, hogy szinte egyetlen ország sem rendelkezik még teljes szabályozási keretrendszerrel a stablecoinokra vonatkozóan. A stablecoin piac, bár még kicsi a bitcoin által dominált kriptopiacokhoz képest, közel háromnegyedével nőtt az elmúlt évben, elérve a 290 milliárd dollárt.

Az FSB 29 joghatóság kripto- és stablecoin-ajánlásainak végrehajtását vizsgálta, köztük az USA, az EU, Hongkong és az Egyesült Királyság szabályozását. Ugyanakkor El Salvador, ahol a világ legnagyobb stablecoinja, a Tether székhelye található, nem vett részt a felmérésben.

A globális szabályozók a 2022-es FTX kriptotőzsde összeomlása és a TerraUSD/Luna érmék bukása után léptek akcióba. A múlt héten is jelentős megrázkódtatás érte a piacot, amikor a történelem legnagyobb kriptopiaci összeomlása közel 20 milliárd dollárnyi likvidálást eredményezett.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ