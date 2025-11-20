  • Megjelenítés
Példátlan beruházási hullám indult: ezermilliárdokat tolnak a magyar agráriumba
Podcast

Példátlan beruházási hullám indult: ezermilliárdokat tolnak a magyar agráriumba

agrarszektor.hu
Az agrárium és az élelmiszeripar fejlesztéseit célzó pályázatok kapcsán az elmúlt hónapokban százmilliárdos nagyságrendben születtek támogatói okiratok, ami régóta tervezett és igencsak esedékes fejlesztések számára adhat zöld lámpát. De vajon mikor láthatjuk ezek pozitív hatásait a teljes agrofood szektor versenyképességére nézve? Erről beszélgetünk az Alapvetés podcast mai adásában Szabó Istvánnal, az OTP Bank agrárgazdasági értékesítési igazgatójával. A téma szóba kerül majd a december elején megrendezésre kerülő Portfolio Agrárszektor 2025 konferencián is.
Portfolio Agrárszektor Konferencia 2025
Valamennyi „forró” agrártémával foglalkozik a Portfolio Csoport háromnapos Agrárszektor Konferenciája december 2-3-4-én Siófokon. Jelentkezz te is az év kihagyhatatlan agrárszakmai csúcsrendezvényére!
Információ és jelentkezés

Folyamatosan érkeznek a régóta várt támogatói okiratok a KAP ST pályázatokban érintett agrártermelők és élelmiszeripari szereplők felé, akik így összességében – 50 százalékos támogatási intenzitással számolva – ezermilliárdos nagyságrendben valósíthatják meg a régóta tervezett fejlesztéseket.

KÖVESS MINKET

Amint azt Szabó István, az OTP Bank agrárgazdasági értékesítési igazgatója az Alapvetés podcast mai adásában elmondta, az érintettek pontosan érzik, hogy most van itt a fejlesztések ideje, már csak azért is, mert egyelőre nem lehet tudni, mi lesz a Közös Agrárpolitika jövője és hogyan alakulnak át az agráriumot érintő támogatási rendszerek.

Ezek a beruházások ráadásul nemcsak az agrofood szektornak adnak komoly lendületet, hanem a magyar bankszektornak, sőt a teljes nemzetgazdaságnak is.

Én úgy gondolom, hogy a magyar bankszektor előtt egy soha nem látott és nem tapasztalt hitelezési, piacbővítési lehetőség van, kizárólag az agráriumban. És ezt azért szeretném aláhúzni, hogy kizárólag az agráriumban, mert ilyen horderejű beruházásokat más szektorokban nem látunk

– hangsúlyozta Szabó István, aki az Alapvetés podcastban arról is beszélt, hogy a beruházási adatokban és a magyar GDP-ben várhatóan mikor láthatjuk majd a mostani pályázati dömping pozitív hatásait.

Az epizód az OTP Agrár támogatásával valósult meg.

Kapcsolódó cikkünk

Megszólalt a banki szakember: a magas kamatok mellett a pályázatokra vár az agrárium

Sorozatos mélyütések az agráriumban – Mikor jöhet a várva várt fordulat?

Sokkal nagyobb fokú előre tervezésre lesz szükség az agráriumban

Kijön az agrármatek? Most dől el 2000 milliárd sorsa

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

További epizódok
További epizódok

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Állásajánlat

Szenior Advisory

Szenior Advisory

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Megjöttek a hótérképek: errefelé hullhat nagyobb mennyiségű hó a napokban Magyarországon
Krónikus pazarlóból példakép: így utasította maga mögé Európát a mediterrán ország
Kiderült, mennyivel nőhetne valójában a rezsi, ha leválnánk az orosz gázról
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility