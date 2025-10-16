  • Megjelenítés
Két új tag a Raiffeisen International igazgatóságában
Bank

Két új tag a Raiffeisen International igazgatóságában

Portfolio
Két új igazgatósági tagot nevezett ki Raiffeisen Bank International. A pénzügyi igazgató Kamila Makhmudová lesz jövő évtől, Rainer Schnabl pedig a CIB Products & Solutions területért felel majd. A lakossági üzletágat Johann Strobl vezérigazgató veszi át - közölte a Raiffeisen Bank International.
Portfolio Banking Technology 2025
A bankolás jövője! Kattints a jegyekért:
Információ és jelentkezés

Kamila Makhmudová 2007-ben csatlakozott az RBI-hez az M&A részlegen, majd 2019-ben a vállalati fejlesztés és stratégiai irányítás vezetője lett. 2021 decemberétől a csehországi Raiffeisenbank igazgatóságának pénzügyi igazgatójaként dolgozott.

Rainer Schnabl pályafutását 1999-ben kezdte a Raiffeisenlandesbank Oberösterreichnél. 2014-ben a Raiffeisen Capital Management igazgatóságába nevezték ki, 2015-ben pedig vezérigazgató lett. 2022-től a bosznia-hercegovinai Raiffeisen Bank vezérigazgatói pozícióját töltötte be.

Mindkét kinevezés még a felügyeleti hatóságok jóváhagyására vár.

Az RBI igazgatóságának létszáma változatlan marad az új kinevezéseket követően.

Andrii Stepanenko igazgatósági tagsági idejének lejártával a lakossági területet Johann Strobl vezérigazgató fogja irányítani.

A jövőben az RBI igazgatósága Johann Strobl (vezérigazgató), Marie-Valerie Brunner (CIB ügyfélkapcsolatok), Andreas Gschwenter (COO/CIO), Kamila Makhmudová (CFO), Hannes Mösenbacher (CRO) és Rainer Schnabl (CIB termékek és megoldások) tagokból áll majd.

Kapcsolódó cikkünk

Nagyot alakított a Morgan Stanley, díjazzák is a befektetők

Az MBH-hoz igazolt a Giro előző vezére

Bankolás havidíj nélkül? - Mutatjuk Magyarország ingyenes bankszámláit

Címlapkép forrása: Portfolio

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

Egyre nehezebb TAO-felajánlással élni

Hosszú évek óta hatékonyan működött Magyarországon az a rendszer, amely lehetővé tette, hogy a gazdasági társaságok társasági adójuk egy részének felajánlásával támogassák a látván

Kasza Elliott-tal

Watsco, Inc. - elemzés

Itt a blogon egy kommentben kaptam az ötletet a cégre (köszi!), nem rossz célpont, bár van néhány furcsaság, ami zavar.CégismertetőA Watsco, Inc. (WSO) légkondicionáló, fűtő és hűtő beren

Ricardo

A hölgy nem hátrál meg

Az individualista blogon friss írásom olvasható Margaret Thatcher 100. A hölgy, aki nem hátrált meg címmel. Thatcher tegnap lett volna 100 éves. Köszönet Seres Lászlónak a közlésért.

PR cikk

Konferencia ajánló

SZEKSZÁRD - Finanszírozás a gyakorlatban

SZEKSZÁRD - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. október 16.

DEBRECEN - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. október 20.

A mindent meghatározó döntés

2025. október 21.

SZOLNOK - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. október 21.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Morgan Stanley elhagyja a Morgan Stanleyt
Bank
Nagyot alakított a Morgan Stanley, díjazzák is a befektetők
Pénzcentrum
Menzaválság a magyar iskolákban: egyre több szülő kénytelen lemondani a befizetést
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility