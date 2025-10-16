Két új tag a Raiffeisen International igazgatóságában

Két új igazgatósági tagot nevezett ki Raiffeisen Bank International. A pénzügyi igazgató Kamila Makhmudová lesz jövő évtől, Rainer Schnabl pedig a CIB Products & Solutions területért felel majd. A lakossági üzletágat Johann Strobl vezérigazgató veszi át - közölte a Raiffeisen Bank International.

Portfolio Banking Technology 2025 A bankolás jövője! Kattints a jegyekért:

Kamila Makhmudová 2007-ben csatlakozott az RBI-hez az M&A részlegen, majd 2019-ben a vállalati fejlesztés és stratégiai irányítás vezetője lett. 2021 decemberétől a csehországi Raiffeisenbank igazgatóságának pénzügyi igazgatójaként dolgozott.

Rainer Schnabl pályafutását 1999-ben kezdte a Raiffeisenlandesbank Oberösterreichnél. 2014-ben a Raiffeisen Capital Management igazgatóságába nevezték ki, 2015-ben pedig vezérigazgató lett. 2022-től a bosznia-hercegovinai Raiffeisen Bank vezérigazgatói pozícióját töltötte be.

Mindkét kinevezés még a felügyeleti hatóságok jóváhagyására vár.

Az RBI igazgatóságának létszáma változatlan marad az új kinevezéseket követően.

Andrii Stepanenko igazgatósági tagsági idejének lejártával a lakossági területet Johann Strobl vezérigazgató fogja irányítani.

A jövőben az RBI igazgatósága Johann Strobl (vezérigazgató), Marie-Valerie Brunner (CIB ügyfélkapcsolatok), Andreas Gschwenter (COO/CIO), Kamila Makhmudová (CFO), Hannes Mösenbacher (CRO) és Rainer Schnabl (CIB termékek és megoldások) tagokból áll majd.

Címlapkép forrása: Portfolio