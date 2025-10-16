Kisebbfajta rémület lett úrrá a regionális bankok részvénypiacán Amerikában

Csütörtökön esni kezdett az amerikai regionális bankrészvények árfolyama, miután a Zions Bancorporation bejelentett egy 50 millió dolláros veszteséget vállalati hitelportfólióján, és általánosságban is romlanak a hitelpia helyzetével kapcsolatos befektetői percepciók.

A Zions Bancorporation közölte, hogy a harmadik negyedévben 50 millió dolláros veszteséget könyvel el két kaliforniai üzleti és ipari (C&I) hitel miatt. A bejelentés tovább növelte a befektetők nyugtalanságát a magas kamatlábak és a gazdasági bizonytalanság miatt - írja a Reuters.

"Egy nagy összegű C&I hitel egy csaló hitelfelvevőnek egy olyan banktól, amely kis összegű C&I hitelekre specializálódott, nem fest jól, és

megkérdőjelezi a Zions hitelminősítési szabványait és kockázatkezelési politikáját

- írták a Raymond James elemzői.

Az autóalkatrész-gyártó First Brands és a másodlagos hitelező Tricolor csődje, valamint a közelmúltbeli csalási vádak ráirányították a figyelmet a bankok kockázatellenőrzésére és az egyre tláthatatlanabb hitelpiacra, amelyen a komplex hitelek és új konstrukciók megnehezítik a résztvevők kitettségének felmérését.

Bár egyes elemzők még mindig egyedi eseteknek tekintik ezeket a csődöket, a problémák nyugtalanságot keltenek a piacon. A Zions részvényei 8,6%-kal estek a délutáni kereskedésben. A bank közölte, hogy a harmadik negyedévben ismeri el a veszteségeket, és Kaliforniában pert indított a hitelek behajtására.

A Western Alliance részvényei is 9%-ot estek, miután a bank bejelentette, hogy csalás miatt pert indított a Cantor Group V, LLC ellen.

A phoenixi székhelyű bank igyekezett megnyugtatni a befektetőket, közölve, hogy a problémás eszközei alacsonyabbak, mint június 30-án voltak.

A szélesebb regionális bankindex közel 4%-kal csökkent. A Wall Street elemzői párhuzamot vontak a Zions bejelentése és a First Brands autóalkatrész-gyártó összeomlása között, amely rávilágított a hitelezők felügyeletének hiányosságaira.

A JPMorgan Chase 170 millió dollárt írt le a harmadik negyedévben a Tricolor csődjével kapcsolatban, és felülvizsgálja ellenőrzési rendszerét. Jamie Dimon, a bank vezérigazgatója a helyzetet úgy jellemezte: "Ha egy csótányt látsz, valószínűleg több is van, így mindenkit figyelmeztetni kell."

