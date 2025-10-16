  • Megjelenítés
Meghalt egy fiatal egy csalóközpontban: betelt a pohár, kemény lépések jönnek
Bank

Meghalt egy fiatal egy csalóközpontban: betelt a pohár, kemény lépések jönnek

MTI
Dél-Korea és Kambodzsa közös fellépést hirdetett az online csalások ellen, miután közfelháborodást váltott ki egy kambodzsai csalóközpontban akarata ellenére dolgoztatott dél-koreai diák halála. A csalások témájáról kiemelt helyen lesz szó a Portfolio november 4-ei Banking Technology konferenciáján is.

Kim Dzsina dél-koreai külügyminiszter-helyettes csütörtökön Phnompenben tárgyalt Hun Manet kambodzsai miniszterelnökkel, és arra kérte a kambodzsai kormányt, hogy lépjen fel határozottabban az online csalóközpontok ellen, valamint segítse a dél-koreai áldozatok hazatérését. Hun Manet az X-en közölte, hogy Kambodzsa kész szorosabbra fűzni együttműködését Dél-Koreával

az online csalások megelőzése, visszaszorítása és felszámolása terén.

A 22 éves Park Min-ho holttestét augusztus végén találták meg a Kambodzsa déli részén fekvő Kampot tartományban. A hatóságok szerint halálát szívleállás okozta, miután megkínozták és összeverték. A dél-koreai sajtó úgy tudja, hogy egy ismerőse csábította el hamis állásígérettel, de megérkezése után bezárták és bántalmazták. Az eset után Szöul a dél-koreai állampolgárok védelmét és az elkövetők felelősségre vonását sürgette.

A kambodzsai hatóságok pénteken 59 dél-koreai állampolgárt toloncolnak haza, akiket csalóközpontokban tartottak fogva, vagy az ilyen tevékenységekben való önkéntes részvétellel gyanúsítanak. Dél-koreai illetékesek becslése szerint Kambodzsában

200 ezren dolgozhatnak az online csalással foglalkozó "iparágban", köztük mintegy ezer koreai, akik közül sokakat hamis állásígéretekkel csábítottak oda.

Az év első nyolc hónapjában 330, a "csalásiparban" dolgozó dél-koreait vettek őrizetbe a délkelet-ázsiai országban.

Csütörtökön életbe lépett az a dél-koreai rendelet, amely megtiltja az ország állampolgárinak, hogy Kambodzsa bizonyos részeibe utazzanak, köztük a Kampot tartományban fekvő Bokor-hegységbe, ahol holtan találták a halálra vert Park Min-hót, valamint a Vietnammal és Thaifölddel határos Bavet és Poipet városokba.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

