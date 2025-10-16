  • Megjelenítés
Megjelentek a csótányok a pénzügyi szektorban, de vajon mennyi van belőlük?
Bank

Megjelentek a csótányok a pénzügyi szektorban, de vajon mennyi van belőlük?

Portfolio
Az IMF fokozott figyelmet sürget a nem banki hitelezési piacok kockázataira a két amerikai autóipari cég összeomlása után - írja a Reuters. A JP Morgan vezérigazgatója után a Nemzetközi Valutaalap első embere is elővette a csótányhasonlatot, utalva a pénzügyi szektort gyengítő hitelezési gyakorlatokra.

Kristalina Georgieva, a Nemzetközi Valutaalap vezérigazgatója csütörtökön figyelmeztetett, hogy a kevésbé szabályozott nem banki pénzügyi intézmények esetében nagyobb lehet a kockázatok felhalmozódásának veszélye, ami végső soron

a globális gazdaságot is nehéz helyzetbe hozhatja.

A First Brands autóalkatrész-gyártó és a Tricolor másodlagos autóhitelező múlt havi csődje - amelyek magánhitel-piacokra támaszkodtak finanszírozásukban - aggodalmakat keltett a Wall Street több ezer milliárd dolláros hitelezési rendszerének túlkapásaival kapcsolatban. Jamie Dimon, a JPMorgan vezérigazgatója keddi eredménybejelentésén úgy fogalmazott:

"Ha egy csótányt látsz, valószínűleg több is van, így mindenkinek érdemes elővigyázatosnak lennie."

Kapcsolódó cikkünk

Két autópiaci összeomlás jelzi: kicsit túlfutott a hitelezés

Georgieva hangsúlyozta, hogy

bár még nem beszélhetünk rendszerszintű válságról, fokozott éberségre van szükség a szabályozó hatóságok és pénzügyminisztériumok részéről.

A problémák súlyosbodása a reálgazdaság teljesítményétől és a nehéz helyzetbe kerülő nem banki pénzügyi intézmények számától függ.

A 2008-2009-es globális pénzügyi válság óta a rendszerszempontból fontos országok központi bankjai jelentősen növelték tartalékaikat, míg az USA dollár tartalékvaluta státusza erős likviditási puffert biztosít az országnak. Georgieva szerint

a világ ma sokkal jobb helyzetben van ahhoz, hogy egy esetleges hitelpiaci zavart kezelni tudjon.

"Nem vagyunk abban a helyzetben, mint a globális pénzügyi válság idején. A tanulságokat levontuk, intézkedéseket hoztunk" - mondta, hozzátéve viszont, hogy az országok fiskális pufferei nagyrészt kimerültek a COVID-19 járvány óta, így kevesebb mozgásterük maradt a gyors reagálásra.

Egyelőre éber figyelemmel kísérjük a fejleményeket. Eddig nem sok csótányt láttunk

- zárta gondolatait.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Kasza Elliott-tal

Watsco, Inc. - elemzés

Itt a blogon egy kommentben kaptam az ötletet a cégre (köszi!), nem rossz célpont, bár van néhány furcsaság, ami zavar.CégismertetőA Watsco, Inc. (WSO) légkondicionáló, fűtő és hűtő beren

RSM Blog

Egyre nehezebb TAO-felajánlással élni

Hosszú évek óta hatékonyan működött Magyarországon az a rendszer, amely lehetővé tette, hogy a gazdasági társaságok társasági adójuk egy részének felajánlásával támogassák a látván

PR cikk

Konferencia ajánló

SZEKSZÁRD - Finanszírozás a gyakorlatban

SZEKSZÁRD - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. október 16.

DEBRECEN - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. október 20.

A mindent meghatározó döntés

2025. október 21.

SZOLNOK - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. október 21.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
csalás scammer marketplace facebook hacker csaló telefon átverés
Bank
Meghalt egy fiatal egy csalóközpontban: betelt a pohár, kemény lépések jönnek
Pénzcentrum
Ezeken a helyeken napi 1000 forintból élnek az emberek: irtózatos a szegénység, óriásiak a nyomortelepek
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility