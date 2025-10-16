Megjelentek a csótányok a pénzügyi szektorban, de vajon mennyi van belőlük?

Kristalina Georgieva, a Nemzetközi Valutaalap vezérigazgatója csütörtökön figyelmeztetett, hogy a kevésbé szabályozott nem banki pénzügyi intézmények esetében nagyobb lehet a kockázatok felhalmozódásának veszélye, ami végső soron
a globális gazdaságot is nehéz helyzetbe hozhatja.
A First Brands autóalkatrész-gyártó és a Tricolor másodlagos autóhitelező múlt havi csődje - amelyek magánhitel-piacokra támaszkodtak finanszírozásukban - aggodalmakat keltett a Wall Street több ezer milliárd dolláros hitelezési rendszerének túlkapásaival kapcsolatban. Jamie Dimon, a JPMorgan vezérigazgatója keddi eredménybejelentésén úgy fogalmazott:
"Ha egy csótányt látsz, valószínűleg több is van, így mindenkinek érdemes elővigyázatosnak lennie."
Georgieva hangsúlyozta, hogy
bár még nem beszélhetünk rendszerszintű válságról, fokozott éberségre van szükség a szabályozó hatóságok és pénzügyminisztériumok részéről.
A problémák súlyosbodása a reálgazdaság teljesítményétől és a nehéz helyzetbe kerülő nem banki pénzügyi intézmények számától függ.
A 2008-2009-es globális pénzügyi válság óta a rendszerszempontból fontos országok központi bankjai jelentősen növelték tartalékaikat, míg az USA dollár tartalékvaluta státusza erős likviditási puffert biztosít az országnak. Georgieva szerint
a világ ma sokkal jobb helyzetben van ahhoz, hogy egy esetleges hitelpiaci zavart kezelni tudjon.
"Nem vagyunk abban a helyzetben, mint a globális pénzügyi válság idején. A tanulságokat levontuk, intézkedéseket hoztunk" - mondta, hozzátéve viszont, hogy az országok fiskális pufferei nagyrészt kimerültek a COVID-19 járvány óta, így kevesebb mozgásterük maradt a gyors reagálásra.
Egyelőre éber figyelemmel kísérjük a fejleményeket. Eddig nem sok csótányt láttunk
- zárta gondolatait.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
