Megvan, mennyi pénzt szedne be a bankoktól és a biztosítóktól Olaszország

A csütörtökön nyilvánosságra hozott dokumentum szerint a pénzügyi szektor újfajta hozzájárulása nem egyszeri, hanem állandó jellegű lesz, és

a GDP 0,19%-át teszi majd ki 2026-ban, illetve 2027-ben, valamint 0,1%-át 2028-ban.

A tervezet egyelőre nem részletezi, milyen formában valósulna meg ez a teher. A teljes költségvetési tervet várhatóan a pénteki kormányülés után mutatják be, bár források szerint a bankokkal és biztosítókkal folytatott tárgyalások elakadása miatt a kabinet ülését a jövő hét elejére halaszthatják.

Az olasz banki érdekvédelmi szövetség (ABI) korábban jelezte, hogy a pénzintézetek hajlandóak támogatni az államot egy tavaly bevezetett intézkedés kiterjesztésével, amely a halasztott adókövetelések (DTA) többéves befagyasztásával segíti az állam finanszírozását. Ez a megoldás azonban csak átmeneti likviditást biztosítana a kormánynak, szemben a tervezetben jelzett állandó adóval.

A költségvetés további finanszírozási intézkedései között szerepel

8 milliárd eurónyi minisztériumi kiadáscsökkentés ebben a hároméves időszakban.

A terv szerint az olasz költségvetési hiány a jelenlegi 3%-ról 2,8%-ra csökken 2026-ra. Az adócsökkentések és egyéb gazdaságélénkítő intézkedések éves átlagban mintegy 18 milliárd eurót tennének ki 2026-2028 között. Az olasz kormány terveiben szereplő jövedelemadó (IRPEF) csökkentés ezzel szemben 2028-ig körülbelül 8,5 milliárd euróba kerül, a terv szerint a második IRPEF-adósáv a jelenlegi 35%-ról 33%-ra csökkenne. Emellett befagyasztanák a fizikailag megterhelő munkakörökben dolgozók nyugdíjkorhatárának háromhónapos emelését is, valamint előirányoznák a védelmi kiadások GDP-arányos 0,5 százalékpontos növelését 2028-ig, összhangban a NATO-val és az európai partnerekkel kötött megállapodásokkal.

