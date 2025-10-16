  • Megjelenítés
Megvan, mennyi pénzt szedne be a bankoktól és a biztosítóktól Olaszország
Bank

Megvan, mennyi pénzt szedne be a bankoktól és a biztosítóktól Olaszország

Portfolio
Az olasz kormány több mint 11 milliárd eurót tervez beszedni a bankoktól és a biztosítóktól 2026-tól 2028-ig, három év alatt az államháztartás finanszírozására, derül ki az Európai Uniónak jóváhagyásra benyújtott olasz költségvetési tervezetből a Reuters szerint. Azt már lassan két hónapja tudni lehet, hogy növelné a bankok adóterhét az olasz kormány, de azt még mindig nem tudni, pontosan hogyan.

A csütörtökön nyilvánosságra hozott dokumentum szerint a pénzügyi szektor újfajta hozzájárulása nem egyszeri, hanem állandó jellegű lesz, és

a GDP 0,19%-át teszi majd ki 2026-ban, illetve 2027-ben, valamint 0,1%-át 2028-ban.

A tervezet egyelőre nem részletezi, milyen formában valósulna meg ez a teher. A teljes költségvetési tervet várhatóan a pénteki kormányülés után mutatják be, bár források szerint a bankokkal és biztosítókkal folytatott tárgyalások elakadása miatt a kabinet ülését a jövő hét elejére halaszthatják.

Az olasz banki érdekvédelmi szövetség (ABI) korábban jelezte, hogy a pénzintézetek hajlandóak támogatni az államot egy tavaly bevezetett intézkedés kiterjesztésével, amely a halasztott adókövetelések (DTA) többéves befagyasztásával segíti az állam finanszírozását. Ez a megoldás azonban csak átmeneti likviditást biztosítana a kormánynak, szemben a tervezetben jelzett állandó adóval.

A költségvetés további finanszírozási intézkedései között szerepel

8 milliárd eurónyi minisztériumi kiadáscsökkentés ebben a hároméves időszakban.

A terv szerint az olasz költségvetési hiány a jelenlegi 3%-ról 2,8%-ra csökken 2026-ra. Az adócsökkentések és egyéb gazdaságélénkítő intézkedések éves átlagban mintegy 18 milliárd eurót tennének ki 2026-2028 között. Az olasz kormány terveiben szereplő jövedelemadó (IRPEF) csökkentés ezzel szemben 2028-ig körülbelül 8,5 milliárd euróba kerül, a terv szerint a második IRPEF-adósáv a jelenlegi 35%-ról 33%-ra csökkenne. Emellett befagyasztanák a fizikailag megterhelő munkakörökben dolgozók nyugdíjkorhatárának háromhónapos emelését is, valamint előirányoznák a védelmi kiadások GDP-arányos 0,5 százalékpontos növelését 2028-ig, összhangban a NATO-val és az európai partnerekkel kötött megállapodásokkal.

Kapcsolódó cikkünk

Egyre biztosabb, hogy újra megsarcolja Olaszország a bankokat

Rengeteg pénzt szedne be Olaszország a bankoktól

Olaszország is megsarcolhatja a bankokat, esnek a részvényárfolyamok

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

Egyre nehezebb TAO-felajánlással élni

Hosszú évek óta hatékonyan működött Magyarországon az a rendszer, amely lehetővé tette, hogy a gazdasági társaságok társasági adójuk egy részének felajánlásával támogassák a látván

Kasza Elliott-tal

Watsco, Inc. - elemzés

Itt a blogon egy kommentben kaptam az ötletet a cégre (köszi!), nem rossz célpont, bár van néhány furcsaság, ami zavar.CégismertetőA Watsco, Inc. (WSO) légkondicionáló, fűtő és hűtő beren

Ricardo

A hölgy nem hátrál meg

Az individualista blogon friss írásom olvasható Margaret Thatcher 100. A hölgy, aki nem hátrált meg címmel. Thatcher tegnap lett volna 100 éves. Köszönet Seres Lászlónak a közlésért.

PR cikk

Konferencia ajánló

SZEKSZÁRD - Finanszírozás a gyakorlatban

SZEKSZÁRD - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. október 16.

DEBRECEN - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. október 20.

A mindent meghatározó döntés

2025. október 21.

SZOLNOK - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. október 21.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
mobil mobilbank app telefon
Bank
Új funkciókat kapott az egyik magyar nagybank mobilappja
Pénzcentrum
Buszjáratot indít a Lidl Magyarországon: mostantól így is tudnak vásárolni az itt élő magyarok
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility