Új funkciókat kapott az egyik magyar nagybank mobilappja

A havi mobilbanki belépések száma a banknál meghaladja a 14 milliót, az ügyfelek pedig havonta összesen 2,7 millió tranzakciót végeznek. Az új widgetek segítségével testre szabható kezdőképernyőn pedig mindenki a saját igényei szerint rendezheti el a leggyakrabban használt funkciókat.

A frissítés legfontosabb újítása a csoportos beszedések kezelése, amely mostantól a mobilbankban is látható. Emellett a rendszeres közlekedők életét könnyíti meg az autópálya-matrica vásárlás, amellyel belföldi és nemzetközi matricák is beszerezhetők közvetlenül a mobilbankban. A gyakori parkolóhely-használóknak pedig az automatikus parkolás-hosszabbítás vált elérhetővé.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images