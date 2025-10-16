  • Megjelenítés
Új funkciókat kapott az egyik magyar nagybank mobilappja
Új funkciókat kapott az egyik magyar nagybank mobilappja

Több új funkciót kapott a K&H mobilbankja: mostantól az ügyfelek autópálya-matricát is vehetnek, beállíthatnak csoportos beszedéseket, vagy automatikusan meghosszabbíthatják a parkolást - közölte a pénzintézet. Hasonló témákról szó lesz november 4-ei Banking Technology rendezvényünkön, regisztráció és részletek itt!

A havi mobilbanki belépések száma a banknál meghaladja a 14 milliót, az ügyfelek pedig havonta összesen 2,7 millió tranzakciót végeznek. Az új widgetek segítségével testre szabható kezdőképernyőn pedig mindenki a saját igényei szerint rendezheti el a leggyakrabban használt funkciókat.

A frissítés legfontosabb újítása a csoportos beszedések kezelése, amely mostantól a mobilbankban is látható. Emellett a rendszeres közlekedők életét könnyíti meg az autópálya-matrica vásárlás, amellyel belföldi és nemzetközi matricák is beszerezhetők közvetlenül a mobilbankban. A gyakori parkolóhely-használóknak pedig az automatikus parkolás-hosszabbítás vált elérhetővé.

