Újabb nagy bankfelvásárlás hiúsult meg Európában

A BBVA spanyol nagybank bejelentette, hogy sikertelen volt kisebb versenytársa, a Sabadell megszerzése érdekében indított ellenséges felvásárlási kísérlete, mivel nem sikerült megszereznie a részvények legalább 30%-át a nyilvános ajánlattétel során - írja a Reuters.

A BBVA-nak a Sabadell részvényeinek vagy szavazati jogainak legalább 50,01%-át kellett volna megszereznie, ha ez nem sikerül, akkor a 30%-os küszöbértékkel is előre tudott volna lépni.

Az ajánlat érvénytelen, mivel a minimális elfogadási feltétel nem teljesült

- közölte végül a BBVA.

A BBVA először 2024 áprilisában tett ajánlatot a Sabadellre, amely egy hónappal később nyilvánított ellenségessé a menedzsment. Az utóbbi évek egyik legkeményebb spanyolországi fúziós és felvásárlási csatája volt ez.

Nem ez az első meghiúsult felvásárlás az európai bankszektorban: egyelőre az olasz UniCreditnek a német Commerzbankra és az olasz Banco BPM-re tett ajánlata is megakadt.

Címlapkép forrása: Howard Bartrop

