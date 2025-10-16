Visa kártyákra vált a Raiffeisen Bank Magyarországon

A bankkártyák cseréje nyáron indult és a tervek szerint halad, az ügyfelek több hullámban kapják meg új Visa bankkártyájukat

– mondta el Rajna Gábor, a Raiffeisen Bank lakossági területért felelős vezérigazgató-helyettese, aki november 4-ei Banking Technology konferenciánkon kerekasztal beszélgetésen vesz részt.

Rajna Gábor a Budapesti Corvinus Egyetemen végzett közgazdászként, egyetemi tanulmányai alatt eltöltött egy évet Franciaországban is az ESSEC International Business Schoolban. Ezt követően a BNP-Parib

A partnerség keretében a prémium ügyfelek a Visa globális kedvezményprogramjait és prémium szolgáltatásait is megkaphatják, mint például a concierge szolgáltatást és egyes szállodai kedvezményeket. Az ügyfelek ezen felül különböző élményekhez juthatnak, mint például a világ nagy sporteseményeire való belépés.

