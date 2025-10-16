  • Megjelenítés
Visa kártyákra vált a Raiffeisen Bank Magyarországon
Visa kártyákra vált a Raiffeisen Bank Magyarországon

A Raiffeisen Bank és a Visa partnerséget kötött, mely keretében a bank csak Visa-kártyákat fog kínálni az ügyfeleknek. A fizetési piac újdonságairól szó lesz november 4-ei Banking Technology rendezvényünkön, regisztráció és részletek itt!

A bankkártyák cseréje nyáron indult és a tervek szerint halad, az ügyfelek több hullámban kapják meg új Visa bankkártyájukat

– mondta el Rajna Gábor, a Raiffeisen Bank lakossági területért felelős vezérigazgató-helyettese, aki november 4-ei Banking Technology konferenciánkon kerekasztal beszélgetésen vesz részt.

Raiffeisen Bank, lakossági vezérigazgató-helyettes
Rajna Gábor a Budapesti Corvinus Egyetemen végzett közgazdászként, egyetemi tanulmányai alatt eltöltött egy évet Franciaországban is az ESSEC International Business Schoolban.
A partnerség keretében a prémium ügyfelek a Visa globális kedvezményprogramjait és prémium szolgáltatásait is megkaphatják, mint például a concierge szolgáltatást és egyes szállodai kedvezményeket. Az ügyfelek ezen felül különböző élményekhez juthatnak, mint például a világ nagy sporteseményeire való belépés.

A fizetési piac újdonságairól szó lesz november 4-ei Banking Technology rendezvényünkön
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

