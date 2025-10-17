Banki tőkeszabályok: újabb halasztást szorgalmaz az EU-ban Franciaország

Párizs azt szorgalmazza, hogy az Európai Unió ismét tolja ki a bankok tőkekövetelményeit növelő új szabályok, pontosabban a kereskedési könyv alapvető felülvizsgálata (FRTB) életbe léptetését. A francia álláspont szerint a jelenlegi menetrend hátrányosan érintené az uniós bankokat. Az Európai Bizottság korábban már 2027-re halasztotta a csomagot, az Egyesült Királyság pedig ezt követően 2028-ig tolta ki a saját előírásait.

Franciaország – ahol olyan, nemzetközi kereskedési tevékenységgel rendelkező nagybankok működnek, mint a BNP Paribas és a Société Générale – most ismét napirendre vette az ügyet. A tájékoztatás szerint

további halasztást, sőt akár a végrehajtás teljes elvetését is kéri.

Párizs szerint mindez szükséges az európai bankok versenyképességének megőrzéséhez az Egyesült Államokkal szemben, ahol a bevezetés ütemezése továbbra sem egyértelmű. Francia tisztviselők a hónap folyamán, a bizottság és a tagállamok egyeztetésén részletesebben is ismertetik érveiket.

Az egyik forrás szerint egyelőre a franciák az egyetlenek, akik újabb halasztást kérnek az FRTB-re. Egy másik forrás úgy véli, később más országok is hasonló aggodalmakat fogalmazhatnak meg. A francia gazdasági minisztérium szóvivője nem kívánt nyilatkozni, a bizottság részéről pedig nem érkezett válasz a megkeresésre.

A bizottság politikai döntéshozataltól függetlenül is meghosszabbíthatja a határidőt. A válság utáni végső tőkereformok bevezetéséről szóló jogszabály külön felhatalmazást ad az FRTB-szabályok rugalmas kezelésére. A halasztásról elvi döntést a jövő év elején kellene meghozni – közölte az egyik forrás.

A hónap elején a Bloombergnek adott interjúban Maria Luís Albuquerque, a pénzügyi szolgáltatásokért felelős biztos úgy fogalmazott: a bizottság "szakít időt, hogy megértse, mi történik körülöttünk", és az FRTB ügyében élhet a ráruházott jogkörökkel a versenyképességi kérdések kezelése érdekében.

Amikor az idei halasztást bejelentette, a bizottság hangsúlyozta, hogy a 2017-ben Bázelben elfogadott globális tőkereformok többségét már végrehajtotta. Emellett jelezte elvi támogatását az új rendszer iránt, amely kifinomultabb kockázatmérési technikákat vezet be, és közelebb hozza egymáshoz a tőkekövetelményeket és a bankok tőkepiaci tevékenységeiben ténylegesen vállalt kockázatokat.

Az Egyesült Államok várhatóan a jövő év elején ismerteti a tőkereformok bevezetésére vonatkozó terveit.

A várakozások szerint ezek meglehetősen "bankbarátak" lesznek majd.

