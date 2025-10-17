  • Megjelenítés
Már csak egy hónap, és megszűnik az OTPdirekt, új internetbank lesz helyette
Már csak egy hónap, és megszűnik az OTPdirekt, új internetbank lesz helyette

Az OTPdirekt internetbankot a lakossági ügyfelek számára 2025. november 18-tól felváltja az új internetbank - hívta fel az ügyfelek figyelmét a pénzintézet. 

Az OTPdirekt internetbank kivezetése azzal is jár, hogy 2025. november 18-tól megszűnik az internetes és telefonos szolgáltatás havidíja.

Az OTPdirektet leváltó Digitális Szolgáltatási Szerződés esetében két új digitális szolgáltatási csomagot vezet be a bank. Ezek: az Alap és a Plusz csomag.

Az Alap szolgáltatási csomagot a szűkebb igényekkel rendelkező ügyfeleknek ajánlja a bank, ezt minden esetben havidíjmentesen biztosítja a hitelintézet. A csomag keretében elérhető:

  • az internet- és mobilbank,
  • az azonnali fizetési tranzakciókról szóló push-üzenetek,
  • valamint a kártya- és számlatranzakciókról SMS értesítés is kérhető.

A teljeskörű digitális szolgáltatásokat használó ügyfelek számára a Plusz szolgáltatási csomagot kínálja a bank.

Az új szolgáltatási csomagok díjai 2025. december 1-től lépnek életbe.

Az online bankoló ügyfelek többsége már az új mobilbankot és új számlacsomagokat használja. Ők automatikusan a Plusz csomagba kerülnek, így nem tapasztalnak majd érzékelhető változást.

Azokat az ügyfeleket, akik számlacsomagjában a Plusz szolgáltatási csomag havidíja nem 0 Ft, a bank előzetesen közvetlenül értesíteni fogja. Az ügyfelek maguk dönthetik el, hogy melyik csomagot és milyen értesítéseket választanak. Lehetőségük lesz az új internet- és mobilbank segítségével váltani az Alap és Plusz csomagok között. 

Portfolio Banking Technology 2025
A hazai bankok fintech fejlesztéseiről szó lesz november 4-ei Banking Technology rendezvényünkön, regisztráció és részletek itt!
Információ és jelentkezés
Címlapkép forrása: Portfolio

