Már csak egy hónap, és megszűnik az OTPdirekt, új internetbank lesz helyette

Az OTPdirekt internetbank kivezetése azzal is jár, hogy 2025. november 18-tól megszűnik az internetes és telefonos szolgáltatás havidíja.

Az OTPdirektet leváltó Digitális Szolgáltatási Szerződés esetében két új digitális szolgáltatási csomagot vezet be a bank. Ezek: az Alap és a Plusz csomag.

Az Alap szolgáltatási csomagot a szűkebb igényekkel rendelkező ügyfeleknek ajánlja a bank, ezt minden esetben havidíjmentesen biztosítja a hitelintézet. A csomag keretében elérhető:

az internet- és mobilbank,

az azonnali fizetési tranzakciókról szóló push-üzenetek,

valamint a kártya- és számlatranzakciókról SMS értesítés is kérhető.

A teljeskörű digitális szolgáltatásokat használó ügyfelek számára a Plusz szolgáltatási csomagot kínálja a bank.

Az új szolgáltatási csomagok díjai 2025. december 1-től lépnek életbe.

Az online bankoló ügyfelek többsége már az új mobilbankot és új számlacsomagokat használja. Ők automatikusan a Plusz csomagba kerülnek, így nem tapasztalnak majd érzékelhető változást.

Azokat az ügyfeleket, akik számlacsomagjában a Plusz szolgáltatási csomag havidíja nem 0 Ft, a bank előzetesen közvetlenül értesíteni fogja. Az ügyfelek maguk dönthetik el, hogy melyik csomagot és milyen értesítéseket választanak. Lehetőségük lesz az új internet- és mobilbank segítségével váltani az Alap és Plusz csomagok között.

