Marc Pinto, a hitelminősítő globális magánhitelpiaci üzletágának vezetője a CNBC Squawk Box műsorában elismerte, hogy a lazább hitelezési sztenderdek és az enyhülő hitelfeltételek kockázatot jelentenek.

Ugyanakkor hangsúlyozta: a teljes rendszert nézve nem látszik olyan fertőzésszerű terjedés, amely szélesebb pénzügyi válságot okozhatna.

"Amikor mélyebbre ásunk, és azt keressük, fordul-e a hitelciklus – márpedig a piac most erre fókuszál –, nem találunk erre bizonyítékot" – mondta. "Ez a jelenlegi kép, ami természetesen változhat, de az elmúlt néhány negyedév eszközminőségi adatai alapján alig látunk romlást."

A bankszektor részvényeit csütörtökön széles körű eladási hullám sújtotta, miután a Zions Bancorp és a Western Alliance Bancorp problémás hiteleket jelentett, amelyek két autófinanszírozó csődjéhez köthetők. Az elmúlt hetekben a Jefferies részvényei is nyomás alá kerültek, miután kiderült, hogy kitettsége van a csődbe jutott autóipari alkatrészgyártó, a First Brands felé. A részvénypiaci esés csütörtökön végigsöpört az ágazaton, felerősítve a félelmet, hogy a gondok szélesebbek lehetnek.

A JPMorgan Chase vezérigazgatója, Jamie Dimon az eredménybeszámoló konferenciahívásán úgy fogalmazott: "Ha látsz egy csótányt, valószínűleg van még több is." Erre reagálva Pinto azt mondta: "Egy csótány még nem jelent trendet."

Pinto szerint idén a magas hozammal kecsegtető hitelpiaci eszközök nemteljesítési rátája 5% alatt van, és várakozásuk szerint 2026-ra 3% alá csökkenhet.

Összehasonlításképp: a 2008-as pénzügyi válság idején a magas hozamú szegmens nemteljesítési mutatói alacsony kétszámjegyű tartományban jártak.

A piaci hangulat pénteken már javulni látszik a csütörtöki esés után. A közepes piaci szereplőket követő SPDR S&P Regional Banking ETF csütörtökön 6,2%-ot esett, pénteken viszont a nyitás előtti kereskedésben 2%-os emelkedést mutat.

Címlapkép forrása: Shutterstock