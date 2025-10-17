Összeállt három nagybank, közös kriptót bocsátanak ki

A Nikkei üzleti napilap pénteki beszámolója szerint a Mitsubishi UFJ Financial Group, a Sumitomo Mitsui Financial Group és a Mizuho Financial Group közösen vezet be

valós devizák értékéhez kötött digitális pénzeket, vagyis stablecoinokat.

A három bank egységes szabványokat dolgoz ki vállalati ügyfeleik számára, amelyek lehetővé teszik a stablecoinok egymás közötti átutalását. Kezdetben jenhez kötött tokeneket bocsátanak ki, és a Nikkei szerint a későbbiekben akár dollárhoz kötött változat is megjelenhet.

