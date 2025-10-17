Összeállt három nagybank, közös kriptót bocsátanak ki

A fizetési piac újdonságairól szó lesz november 4-ei Banking Technology rendezvényünkön, regisztráció és részletek itt!
A Nikkei üzleti napilap pénteki beszámolója szerint a Mitsubishi UFJ Financial Group, a Sumitomo Mitsui Financial Group és a Mizuho Financial Group közösen vezet be
valós devizák értékéhez kötött digitális pénzeket, vagyis stablecoinokat.
A három bank egységes szabványokat dolgoz ki vállalati ügyfeleik számára, amelyek lehetővé teszik a stablecoinok egymás közötti átutalását. Kezdetben jenhez kötött tokeneket bocsátanak ki, és a Nikkei szerint a későbbiekben akár dollárhoz kötött változat is megjelenhet.
Címlapkép forrása: Shutterstock
Eldőlt, csődbe ment egy ország – pedig több mint 7 százalékkal nő a GDP
Kaszkádként dőlhetnek be az államok, pedig a felszínen minden szépnek látszott.
Fordulat a vámháborúban: Trump szerint ez nem mehet így tovább - Elnöki találkozó jön Kínával
Fenntarthatalan a 100%-os vámteher.
Fontos változás jön a választásoknál
Napi frissítéssel érkeznek az új adatok.
Riasztó figyelmeztetés: dominók módjára dőlhet be több milliárd dollárnyi befektetés?
Lehet, hogy még csak most jönnek az igazán nagy veszteségek.
Történetének legnagyobb termékoffenzívájára készül a Mercedes-Benz
Javában zajlik a felkészülés.
Az AI nemcsak kihívást, hanem a megoldást is jelentheti az adatközpontok számára
Bodolay Botondot, a Schneider Electric adatközponti megoldásokért felelős üzletágának menedzserét kérdeztük.
Minden megváltozik, amit a takarításról eddig gondoltunk
Egyre jobbak a robotok.
Nyári hűtésből téli fűtés: berobbant a klímapiac
A klíma ma már nem luxus.
Első lakásvásárlás 2025-ben? Ezekre készülj fel!
Az Otthon Startnak köszönhetően sokan jutnak hozzá első lakásukhoz. A lakásvásárlás folyamata azonban nem egyszerű feladat, és a hiteligénylés és a papírmunka útvesztője is ijesztőnek t
Zsiday Afrikában (HOLD After Hours)
Az e heti vendég Zsiday Viktor, jó szórakozást! Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a Spotify, YouTube, Apple Podcast, Google Pod
Maradt a befektetési fokozat: az S&P nem változtatta Magyarország besorolását
Az S&P péntek este (2025.10.10.) nem változtatott Magyarország szuverén adósbesorolásán: maradt a BBB-, negatív kilátással. Külön részletes értékelést ezúttal nem adtak ki. Regős Gá
Hogyan lesz a zöld megawattból megbízható kilowattóra?
A megújuló energiaforrás alapú villamosenergiatermelés önmagában nem garantál biztos ellátást, és ez nem csupán az időjárástól függő termelők természetén múlik,
Sokkoló: nőttek az árak az otthonstart hatására, de van, akinek jobb lett
Mindenki, aki nem a propaganda által festett alternatív valóságban él, pontosan tudhatta, hogy az Otthonstart program által tüzelt keresleti sokk növekedést eredményez az ingatlanpiacon. Ha valak
Zsiday Viktor: Nem lehetetlen egy komoly hozamcsökkenés Magyarországon
A hazai hosszú állampapírok elmúlt egy, öt vagy akár tízéves hozama elég kiábrándító, emiatt nem is nagyon fektet ebbe a hazai lakosság, pedig ha jól... The post Zsiday Viktor: Nem lehetetle
Egyre nehezebb TAO-felajánlással élni
Hosszú évek óta hatékonyan működött Magyarországon az a rendszer, amely lehetővé tette, hogy a gazdasági társaságok társasági adójuk egy részének felajánlásával támogassák a látván
Követett részvények - 2025. október
Havonta ránézek egyszer azokra a papírokra, amikből előbb vagy utóbb venni szeretnék. Általában a hetes chartokat nézem, 4-5 gyertya születik egy hónap alatt, ennyit már érdemes újra kiért
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!
A garantált veszteség
Feltörhetetlen pénztárcák, elvesztett tízmilliók, fiktív kriptodevizák – új évaddal folytatódik a Préda
Egészen váratlan ajándék készül a nyugdíjasoknak - Ebbe beleremeg a költségvetés
Milyen hatásai lesznek a 14. havi nyugdíjnak?
Folyamatos éberség kell, bármikor jöhet újabb váratlan járvány
Nincs más lehetőség, fokozni kell a járványvédelmi intézkedéseket és folyamatokat.