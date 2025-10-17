Rendkívüli közgyűlést hívott össze az MBH Bank

Bankmonitor Első lakásvásárlás 2025-ben? Ezekre készülj fel! Az Otthon Startnak köszönhetően sokan jutnak hozzá első lakásukhoz. A lakásvásárlás folyamata azonban nem egyszerű feladat, és a hiteligénylés és a papírmunka útvesztője is ijesztőnek t

Holdblog Zsiday Afrikában (HOLD After Hours) Az e heti vendég Zsiday Viktor, jó szórakozást! Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a Spotify, YouTube, Apple Podcast, Google Pod

Grandio Blog Maradt a befektetési fokozat: az S&P nem változtatta Magyarország besorolását Az S&P péntek este (2025.10.10.) nem változtatott Magyarország szuverén adósbesorolásán: maradt a BBB-, negatív kilátással. Külön részletes értékelést ezúttal nem adtak ki. Regős Gá

ChikansPlanet Hogyan lesz a zöld megawattból megbízható kilowattóra? A megújuló energiaforrás alapú villamosenergiatermelés önmagában nem garantál biztos ellátást, és ez nem csupán az időjárástól függő termelők természetén múlik,

KonyhaKontrolling Sokkoló: nőttek az árak az otthonstart hatására, de van, akinek jobb lett Mindenki, aki nem a propaganda által festett alternatív valóságban él, pontosan tudhatta, hogy az Otthonstart program által tüzelt keresleti sokk növekedést eredményez az ingatlanpiacon. Ha valak

Holdblog Zsiday Viktor: Nem lehetetlen egy komoly hozamcsökkenés Magyarországon A hazai hosszú állampapírok elmúlt egy, öt vagy akár tízéves hozama elég kiábrándító, emiatt nem is nagyon fektet ebbe a hazai lakosság, pedig ha jól... The post Zsiday Viktor: Nem lehetetle

RSM Blog Egyre nehezebb TAO-felajánlással élni Hosszú évek óta hatékonyan működött Magyarországon az a rendszer, amely lehetővé tette, hogy a gazdasági társaságok társasági adójuk egy részének felajánlásával támogassák a látván