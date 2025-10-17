  • Megjelenítés
Rendkívüli közgyűlést hívott össze az MBH Bank
Bank

Rendkívüli közgyűlést hívott össze az MBH Bank

Portfolio
Az MBH Bank Nyrt. 2025. november 17-én 10 órai kezdettel rendkívüli közgyűlést tart - közölte a társaság a BÉT honlapján.

A közgyűlés

  • időpontja: 2025. november 17. (hétfő) 10:00 óra,
  • helye: MBH Bank Nyrt. Székház, Bálterem (Budapest, V. ker. Váci utca 38.)
  • megtartásának módja: személyes megjelenés

    A közgyűlés napirendje

  1. Döntés az alapszabály alapján az MBH Befektetési Bank Zrt. Integrációs Szervezetből történő kilépéséről.
  2. A társaság alapszabályának módosítása
  3. A társaság igazgatósága tagjainak megválasztása, díjazásuk meghatározása
  4. A társaság felügyelőbizottsága tagjainak megválasztása, díjazásuk meghatározása
  5. A társaság auditbizottsága tagjainak megválasztása, díjazásuk meghatározása
  6. Döntés a társaság elnök-vezérigazgatója megválasztásáról és ezen döntés végrehajtására vonatkozó felhatalmazás megadásáról
Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Zsiday Afrikában (HOLD After Hours)

Az e heti vendég Zsiday Viktor, jó szórakozást! Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a&#160;Spotify,&#160;YouTube,&#160;Apple Podcast,&#160;Google Pod

RSM Blog

Egyre nehezebb TAO-felajánlással élni

Hosszú évek óta hatékonyan működött Magyarországon az a rendszer, amely lehetővé tette, hogy a gazdasági társaságok társasági adójuk egy részének felajánlásával támogassák a látván

PR cikk

Konferencia ajánló

DEBRECEN - Finanszírozás a gyakorlatban

DEBRECEN - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. október 20.

SZOLNOK - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. október 21.

A mindent meghatározó döntés

2025. október 21.

Portfolio Banking Technology 2025

2025. november 4.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
societe generale shutter
Bank
Banki tőkeszabályok: újabb halasztást szorgalmaz az EU-ban Franciaország
Pénzcentrum
Így újul meg a Balaton szégyenfoltja: évtizedek óta volt fekélyes seb a magyar tenger fővárosában
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility