Milliárdos bizniszt készít elő az UniCredit, lepasszolná egy portfóliója kockázatát
Milliárdos bizniszt készít elő az UniCredit, lepasszolná egy portfóliója kockázatát

Portfolio
A UniCredit jelentős kockázatátruházási (SRT) ügyletet készít elő osztrák leánybankja 1,2 milliárd eurós, főként kkv-hitelekből álló portfóliójára, és már megkezdte a befektetők felkutatását - írja a Bloomberg.

Az ügylet a bank osztrák egysége által nyújtott, összesen 1,2 milliárd euró értékű hitelekhez kapcsolódik.

A referenciaportfólió kis- és középvállalatoknak nyújtott kölcsönökből áll.

A UniCredit szóvivője nem kívánta kommentálni az értesülést.

Az SRT-ügyletek (szintetikus kockázatátruházási megállapodások) a nemteljesítési kockázat egy részét a befektetőkre ruházzák. Használatuk javíthatja a bankok tőkemegfelelési mutatóit, és felszabadíthat olyan forrásokat, amelyeket egyébként a szabályozói előírások teljesítésére kellene lekötni. Ez nagyobb mozgásteret ad új hitelezéshez vagy akvizíciókhoz.

A milánói bank júliusban közölte, hogy az idén akár 20 milliárd eurónyi, hitelekhez kapcsolódó SRT-ügyletet is kibocsáthat, ami mintegy 30 százalékos növekedés lenne a tavaly SRT-vel lefedett portfóliókhoz képest.

A globális SRT-piac a következő két évben átlagosan évi 11 százalékkal bővülhet a Bloomberg Intelligence múlt havi felmérése szerint. Európában többek között a Banco Santander SA, a HSBC Holdings Plc és a Deutsche Pfandbriefbank AG is ilyen tranzakciókról tárgyal, illetve azok véglegesítésén dolgozik.

A szigorodó tőkekövetelmények közepette a bankoknak több tőkét kell tartaniuk eszközeik mögött, az SRT-k viszont lehetővé teszik számukra a kockázatok mérséklését és a tőke felszabadítását, így utóbbit más üzleti területekre csoportosíthatják át. Bár az SRT-k segíthetnek a bankok kockázatkezelésében és tőkeoptimalizálásában, egyre több a piaci aggodalom velük kapcsolatban, a kritikusok szerint ez az - amúgy kockázatmérséklésre kitalált - megoldás pénzügy stabilitási kockázatokat is generálhat.

