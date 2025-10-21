A Közép- és Kelet-Európai Bankszövetség alelnöke lett Hegedüs Éva

Hegedüs Éva, a Gránit Bank elnök-vezérigazgatója a Banking Association for Central and Eastern Europe (BACEE) alelnöke lett – jelentették be ma a szervezet 50. jubileumi konferenciáján Bécsben. A kinevezéssel egyidőben a Gránit Bank is csatlakozott a BACEE-hez, amelyet 1996-ban alapítottak, és ma már 15 ország 27 pénzügyi intézményét tömöríti - közölte a hitelintézet.

„A BACEE-tagság és az alelnöki megbízatás fontos szakmai elismerés, amely új lehetőségeket nyit a Gránit Bank és Magyarország számára a régió pénzügyi és innovációs életében. Célunk, hogy tudásunkkal és digitális banki tapasztalatainkkal hozzájáruljunk a közép- és kelet-európai pénzügyi szektor fejlődéséhez” – nyilatkozta Hegedüs Éva, a Gránit Bank elnök-vezérigazgatója, a BACEE alelnöke.

A Budapesti Értéktőzsdén jegyzett, határon átnyúló banki szolgáltatásokat is nyújtó Gránit Bank 2025. október 21-től a BACEE tagja. A szervezet célja a közép- és kelet-európai tagbankok közötti együttműködések és szakmai kapcsolatok erősítése, valamint a tudásmegosztás és a legjobb gyakorlatok elterjesztése a régióban.

A Gránit Bank számára a csatlakozás új távlatokat nyit nemzetközi üzleti kapcsolataiban, és lehetőséget teremt arra, hogy még aktívabban részt vegyen a régió pénzügyi és innovációs életében - közölte a társaság, hozzátéve: Hegedüs Éva alelnöki szerepe tovább erősíti a magyar bankrendszer és a térség meghatározó pénzügyi szakmai közössége közötti együttműködést.

