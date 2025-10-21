  • Megjelenítés
Arculatot vált a Fundamenta
Bank

Arculatot vált a Fundamenta

Portfolio
Megújult arculattal és logóval jelentkezik a Fundamenta-Lakáskassza Zrt., bevezetése 2025 októberében fokozatosan indul, elsőként a vállalat digitális felületein - közölte a társaság.

A 450 ezer ügyféllel rendelkező, piacvezető lakás-takarékpénztár a társaság közleménye szerint azt kívánja megjeleníteni az új arculattal, hogy ma már olyan 360 fokos szolgáltatásportfoliót kínál, mely a teljes lakhatási ökoszisztémát lefedi – legyen szó előtakarékosságról, hitelezésről, ingatlanközvetítésről, felújításról vagy alternatív energetikai megoldásokról. Mint írják, az új, ház szimbólum egyszerre utal az otthonteremtés biztonságára, valamint az utóbbi évek termék- és szolgáltatáspaletta bővülésére.

A Fundamenta 2024-ben az MBH Bank többségi tulajdonába került. Morafcsik László, a Fundamenta-Lakáskassza Zrt. vezérigazgatója szerint a tulajdonosváltásnak köszönhetően még szélesebb banki termékpaletta áll a Fundamenta ügyfeleinek a rendelkezésre, a hitel- és megtakarítási lehetőségek tovább bővülhettek, ugyanakkor megőrizte független szakosított hitelintézeti státuszát. Országos lefedettségű, több mint 1300 fős Személyi Bankár hálózatukkal elérnek ahhoz az ügyfélkörhöz is, amely nem jut el bankfiókokba vagy más értékesítési pontokhoz.

Morafcsik László
Fundamenta-Lakáskassza, vezérigazgató
Morafcsik László 1997 óta, az alapítástól kezdődően dolgozik a Fundamenta-Lakáskassza Zrt.-nél. 2004. október 1-jén a cég értékesítési igazgatójává nevezték ki, és ugyanazon év szeptemberétől a Fundam
Tovább
Morafcsik László 1997 óta, az alapítástól kezdődően dolgozik a Fundamenta-Lakáskassza Zrt.-nél. 2004. október 1-jén a cég értékesítési igazgatójává nevezték ki, és ugyanazon év szeptemberétől a Fundam Tovább

Morafcsik Lászlóval készült legutóbbi interjúnk itt olvasható:

Kapcsolódó cikkünk

A Fundamenta új fejezete az MBH-val: 40 százalékkal nőtt a piacvezető

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Forradalom a konnektorban

Megint mi vagyunk a Nyugat és a Balkán kereszteződése. Nyugatról érkezve nálunk vannak az első lila foltok, keletről haladva itt vannak az első kékek. Egyszeri... The post Forradalom a konnektor

Kasza Elliott-tal

Comcast Corporation - elemzés

Upgrade-eltem a roic.ai előfizetésemet, már API-n keresztül tudok lekérdezni egy csomó adatot (írok majd a tapasztalataimról), és egy tesztelés keretében újra elkészítettem az októberi Top10

PR cikk

Konferencia ajánló

SZOLNOK - Finanszírozás a gyakorlatban

SZOLNOK - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. október 21.

A mindent meghatározó döntés

2025. október 21.

Portfolio Banking Technology 2025

2025. november 4.

Portfolio Property Awards 2025

2025. november 5.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod

Ez is érdekelhet
erstekampusz
Bank
Újabb bankvásárlás hiúsult meg, de így is évtizedes rekordot dönthet az európai banki M&A-piac
Pénzcentrum
Roham indul a hosszú hétvégén, csurig lesznek a wellness szállók: brutál pénzt költenek a családok
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility