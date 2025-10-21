Arculatot vált a Fundamenta

Megújult arculattal és logóval jelentkezik a Fundamenta-Lakáskassza Zrt., bevezetése 2025 októberében fokozatosan indul, elsőként a vállalat digitális felületein - közölte a társaság.

A 450 ezer ügyféllel rendelkező, piacvezető lakás-takarékpénztár a társaság közleménye szerint azt kívánja megjeleníteni az új arculattal, hogy ma már olyan 360 fokos szolgáltatásportfoliót kínál, mely a teljes lakhatási ökoszisztémát lefedi – legyen szó előtakarékosságról, hitelezésről, ingatlanközvetítésről, felújításról vagy alternatív energetikai megoldásokról. Mint írják, az új, ház szimbólum egyszerre utal az otthonteremtés biztonságára, valamint az utóbbi évek termék- és szolgáltatáspaletta bővülésére.

A Fundamenta 2024-ben az MBH Bank többségi tulajdonába került. Morafcsik László, a Fundamenta-Lakáskassza Zrt. vezérigazgatója szerint a tulajdonosváltásnak köszönhetően még szélesebb banki termékpaletta áll a Fundamenta ügyfeleinek a rendelkezésre, a hitel- és megtakarítási lehetőségek tovább bővülhettek, ugyanakkor megőrizte független szakosított hitelintézeti státuszát. Országos lefedettségű, több mint 1300 fős Személyi Bankár hálózatukkal elérnek ahhoz az ügyfélkörhöz is, amely nem jut el bankfiókokba vagy más értékesítési pontokhoz.

