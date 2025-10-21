  • Megjelenítés
Fix 3%-os hitel a vállalkozásoknak: a kormány várakozásait is felülmúló roham indult
Fix 3%-os hitel a vállalkozásoknak: a kormány várakozásait is felülmúló roham indult

MTI
A várakozásokat felülmúló az érdeklődés a Széchenyi Kártya Program keretében október elejétől egységesen 3 százalékos fix kamattal elérhető hét hiteltermék iránt, az első két hétben 2600 cég nyújtott be kérelmet, mintegy 140 milliárd forint értékben - mondta Szabados Richárd, a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) kis- és középvállalkozások fejlesztéséért, technológiáért és védelmi iparért felelős államtitkára (címlapképünkön) egy keddi budapesti sajtótájékoztatón.

A KAVOSZ újbudai irodájában tartott rendezvényen elmondta: a kormány négy pilléren nyugvó, a vállalkozásokat segítő akciótervet indított, hogy ellensúlyozza a szankciók és a vámok negatív hatásait, és ennek első pillére a kkv-k számára elérhető források biztosítása. További részei a programnak az adócsökkentés, illetve az adminisztratív könnyítések, valamint a munkahelyvédelmi terv és a bérmegállapodás. Hangsúlyozta:

az elmúlt két hét adatai kiemelkedőnek mondhatók, mivel a Széchenyi programon belül évente 12 ezer hitelszerződést kötnek a pénzintézetek 1300 milliárd forint értékben.

Az NGM várakozása szerint azzal, hogy a likviditási hiteltermékek kamata október 6-tól a beruházási hitelekhez hasonlóan 3 százalékra csökkent, 500 milliárd forinttal növekedhet éves szinten a program keretében kihelyezett hitelösszeg - jegyezte meg egy kérdésre válaszolva.

Rohamot indítottak a magyar vállalkozások a fix 3%-os hitel miatt

Szabados Richárd bejelentette: az óriási érdeklődésre való tekintettel,

tíz fős stábbal elindítják a KKV Programirodát,

amelynek feladata a beérkező információk feldolgozása és a vállalkozások támogatása, valamint rendszeres részvétel vállalkozói fórumokon és rendezvényeken. Emellett a vállalkozók a fix3kkv.hu honlapon hasznos információkhoz juthatnak, és ezen keresztül irányítják át a jelentkezéseket, továbbá a sikereskkv@ngm.gov.hu címen is érdeklődhetnek a cégek - tette hozzá.

A Széchenyi Kártya Programon belül elérhető hét termékből

  • három likviditási, folyószámlahitel és egyben szabadfelhasználású konstrukció, míg
  • három klasszikus beruházási hitel mellett
  • egy lízingfinanszírozásra is elérhető maximum 500 millió forintig.

A hiteligények feldolgozása, a beadás és az elbírálás közötti időszak nagyjából egy hónapot vesz igénybe - fűzte hozzá.

Kérdésre válaszolva elmondta, a három likviditási hiteltermék részesedése 60-70 százalék, és az új hitelkondíciók bejelentése óta is hasonló arányok figyelhetők meg. Ugyanakkor kedvező hír, hogy a beruházási hitelek iránt is nőtt az érdeklődés október eleje óta, ami a gazdasági növekedést hosszabb távon is támogathatja.

Szabados Richárd
Nemzetgazdasági Minisztérium, kis- és középvállalkozások fejlesztéséért, technológiáért és védelmi iparért felelős államtitkár
Balog Ádám, a KAVOSZ Zrt. igazgatóságának elnöke, az MKIK alelnöke elmondta, hogy az előző év azonos időszakához viszonyítva értékben háromszoros, volumenben mintegy kétszeres a növekedés az Széchenyi Kártya Program termékei iránti érdeklődésben. A KAVOSZ ügyintézői állják a vállalkozások rohamát - mondta, hozzátéve, hogy 202 ügyfélszolgálati munkatárs segíti a munkát országszerte.

A tapasztalatok szerint az ügyintézés nagy részét, 75 százalékát a papírmunkára fordítják, és a cél, hogy ez az arány 50 százalékra csökkenjen.

Az adminisztráció gyorsítását segíti az a mesterséges intelligencia alapú ellenőrzési és kitöltési rendszer,

amit elindítottak, emellett új időpontfoglaló rendszert is bevezettek, amely lehetővé teszi a vállalkozások gyorsabb és gördülékenyebb kiszolgálását.

dr. Balog Ádám
Magyar Kereskedelmi és Iparkamara, KAVOSZ Zrt., alelnök, igazgatóság elnöke
Palóc André, a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) szóvivője a sajtótájékoztató végén megjegyezte, hogy novemberben a vállalkozásokat érintő adó- és adminisztráció-csökkentő program "érkezik".

