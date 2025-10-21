Ilyen még nem volt Magyarországon: megjelent a pénzkérési szolgáltatás, néhány érintéssel utalhatunk egymásnak

Megjelent az NFC és QR-kód alapú pénzkérési szolgáltatás, amellyel a lakossági ügyfelek néhány érintéssel, gyorsan, simán és díjmentesen kérhetnek pénzt – csak a mobilapplikációjukra van ehhez szükség.

Az OTP Bank Magyarországon elsőként tette elérhetővé az NFC vagy a QR-kód segítségével történő pénzkérést, a „Pénzkérés simán” szolgáltatást, amely az Azonnali Fizetési Rendszerre épülő qvik fizetési megoldást alkalmazza, így minden hazai bank mobilbanki alkalmazásával működik. A tranzakció másodpercek alatt teljesül, és díjmentes mindkét fél számára – közölte a pénzintézet.

A „Pénzkérés simán” szolgáltatás a hitelintézet MobilBank alkalmazásának „Utalás” menüpontjában érhető el. A folyamat egyszerű és biztonságos: az ügyfél megadja a kívánt összeget, majd összeérinti telefonját a másik fél készülékével (NFC) vagy QR-kódot generál, amit a másik fél beolvas.

A pénzkérés automatikusan megjelenik a fizető fél mobilbankjában, akinek a jóváhagyása után azonnal teljesül a fizetés.

Egy-egy kérés legfeljebb 500 000 forintig indítható, naponta maximum 20 alkalommal, iOS és Android rendszeren egyaránt.

„A szolgáltatás iránt már most nagy az érdeklődés: az ügyfeleink az október 1-ji indulás óta több mint 20 ezer sikeres tranzakciót valósítottak meg, több mint 700 millió forint értékben” – mondta el Csányi Péter vezérigazgató.

„Fontos mérföldkövet jelent az új, innovatív fizetési megoldások elterjedésében a most bevezetett szolgáltatás, amely nemcsak biztonságos és gyors, de ingyenes és egyszerűen is használható a mindennapokban, azaz rendkívül ügyfélbarát. Minden adott ahhoz, hogy a következő időszakban tovább bővüljenek a qvik használatának lehetőségei” – tette hozzá Virág Barnabás, a Magyar Nemzeti Bank alelnöke.

A legnagyobb hazai hitelintézet megbízásából készült felmérés szerint a magyarok mintegy 60%-a feszélyezve érzi magát, ha pénzt kell (vissza)kérnie valakitől, minden ötödik válaszadó pedig tabutémának tartja ezt. A felmérés szerint az emberek 46%-a finoman figyelmezteti azt, aki nem fizeti vissza időben a tartozását, de 45% inkább nem szól, és sokszor türelmesen vár, miközben kellemetlenül érzi magát. A legkellemetlenebbnek azt tartják, ha pénzt kell elkérniük vagy visszakérniük egy távolabbi ismerőstől vagy kollégától, ezt követi a közeli baráttól való pénzkérés, míg családon belül már jóval könnyebben kezeljük az elszámolási helyzeteket.

A digitális megoldások viszont sokak számára nyújtanak könnyebbséget: a válaszadók több mint egyharmada (36%) szerint ezek jelentősen, ötödük (21%) szerint kisebb mértékben megkönnyítik a pénzkérés helyzetét, hiszen a folyamat így gyorsabb, kevésbé személyes és feszengésmentes. Azok, akik rendszeresen használnak mobilbankot vagy fizetési applikációkat, jóval magabiztosabban rendezik digitálisan pénzügyeiket.

A fejlesztés jól illeszkedik a digitális bankolásban tapasztalható trendekhez is. A bank ügyfeleinek 73%-a használ mobilbankot, 52%-uk hetente többször is, és 10-ből 3 ügyfél kizárólag a mobilján bankol. A lakossági ügyfelek ma már az esetek elsöprő többségében, átlagosan 93-94%-ban a mobilbankból indítják eseti jellegű belföldi forint utalásaikat.

Az új szolgáltatás így nem csupán technológiai újítás, hanem egy kulturális változás elindítója is lehet: segít lebontani a pénzkéréshez kapcsolódó gátakat, és egy új, természetesebb módját teremti meg a hétköznapi elszámolásnak – vélik a baknál.

