Ilyen még nem volt Magyarországon: megjelent a pénzkérési szolgáltatás, néhány érintéssel utalhatunk egymásnak

Az OTP Bank Magyarországon elsőként tette elérhetővé az NFC vagy a QR-kód segítségével történő pénzkérést, a „Pénzkérés simán” szolgáltatást, amely az Azonnali Fizetési Rendszerre épülő qvik fizetési megoldást alkalmazza, így minden hazai bank mobilbanki alkalmazásával működik. A tranzakció másodpercek alatt teljesül, és díjmentes mindkét fél számára – közölte a pénzintézet.
A „Pénzkérés simán” szolgáltatás a hitelintézet MobilBank alkalmazásának „Utalás” menüpontjában érhető el. A folyamat egyszerű és biztonságos: az ügyfél megadja a kívánt összeget, majd összeérinti telefonját a másik fél készülékével (NFC) vagy QR-kódot generál, amit a másik fél beolvas.
A pénzkérés automatikusan megjelenik a fizető fél mobilbankjában, akinek a jóváhagyása után azonnal teljesül a fizetés.
Egy-egy kérés legfeljebb 500 000 forintig indítható, naponta maximum 20 alkalommal, iOS és Android rendszeren egyaránt.
„A szolgáltatás iránt már most nagy az érdeklődés: az ügyfeleink az október 1-ji indulás óta több mint 20 ezer sikeres tranzakciót valósítottak meg, több mint 700 millió forint értékben” – mondta el Csányi Péter vezérigazgató.
„Fontos mérföldkövet jelent az új, innovatív fizetési megoldások elterjedésében a most bevezetett szolgáltatás, amely nemcsak biztonságos és gyors, de ingyenes és egyszerűen is használható a mindennapokban, azaz rendkívül ügyfélbarát. Minden adott ahhoz, hogy a következő időszakban tovább bővüljenek a qvik használatának lehetőségei” – tette hozzá Virág Barnabás, a Magyar Nemzeti Bank alelnöke.
A legnagyobb hazai hitelintézet megbízásából készült felmérés szerint a magyarok mintegy 60%-a feszélyezve érzi magát, ha pénzt kell (vissza)kérnie valakitől, minden ötödik válaszadó pedig tabutémának tartja ezt. A felmérés szerint az emberek 46%-a finoman figyelmezteti azt, aki nem fizeti vissza időben a tartozását, de 45% inkább nem szól, és sokszor türelmesen vár, miközben kellemetlenül érzi magát. A legkellemetlenebbnek azt tartják, ha pénzt kell elkérniük vagy visszakérniük egy távolabbi ismerőstől vagy kollégától, ezt követi a közeli baráttól való pénzkérés, míg családon belül már jóval könnyebben kezeljük az elszámolási helyzeteket.
A digitális megoldások viszont sokak számára nyújtanak könnyebbséget: a válaszadók több mint egyharmada (36%) szerint ezek jelentősen, ötödük (21%) szerint kisebb mértékben megkönnyítik a pénzkérés helyzetét, hiszen a folyamat így gyorsabb, kevésbé személyes és feszengésmentes. Azok, akik rendszeresen használnak mobilbankot vagy fizetési applikációkat, jóval magabiztosabban rendezik digitálisan pénzügyeiket.
A fejlesztés jól illeszkedik a digitális bankolásban tapasztalható trendekhez is. A bank ügyfeleinek 73%-a használ mobilbankot, 52%-uk hetente többször is, és 10-ből 3 ügyfél kizárólag a mobilján bankol. A lakossági ügyfelek ma már az esetek elsöprő többségében, átlagosan 93-94%-ban a mobilbankból indítják eseti jellegű belföldi forint utalásaikat.
Az új szolgáltatás így nem csupán technológiai újítás, hanem egy kulturális változás elindítója is lehet: segít lebontani a pénzkéréshez kapcsolódó gátakat, és egy új, természetesebb módját teremti meg a hétköznapi elszámolásnak – vélik a baknál.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Éjszakai tűzeset: rendkívüli tájékoztatást adott ki a Mol
A stratégiai készlet felhasználásra is szükség lehet.
Itt a nagy pénz az ismert befektetési stratéga szerint
Szembe megy a konszenzussal és általában igaza van.
Komoly erősítéssel készül a MÁV a hosszú hétvégére: így változik a vonatok menetrendje
Egy tanáccsal is szolgált a vasúttársaság.
Elkezdtek kiszállni a befektetők a magyar lakáspiacról az Otthon Start hatására
Megugrott a befektetési ingatlanok aránya az eladásokban.
Masszív céláremelés jött a Duna House-ra
Az ajánlás: vétel.
Megszólalt Orbán Viktor az éjszakai tűzesetről
Szigorú vizsgálat következik.
Történelmi pillanat a távol-keleti hatalom életében: megválasztották az új vezetőt, aki máris komoly kihívásokkal néz szembe
Új koalíciós egyezség született.
Három évnyi vagyonteremtés története - A HOLD OVK teljesítménye
Három éve indult a HOLD Online Vagyonkezelés (OVK) szolgáltatása, nagyon szerencsés időpontban. A nyomott kezdeti részvényárak, a magas kötvényhozamok remek környezetet teremtettek az befektet
Innovációs verseny nélkül nagyban lehet gondolkodni
Azaz nagyvállalatoknak pályázat, ahol ha most gyorsan teljesítesz egy feltételt, akkor különös verseny nélkül tudsz maximum 3 milliárd forint vissza nem térítendő támogatást kapni - wow
Robosztus gazdasági növekedés mellett működhet a 14. havi nyugdíj
A magyar kormány a 14. havi nyugdíj bevezetését is fontolgatja. A kijelentés azonnal beindította a találgatásokat, hiszen egy ilyen lépés nemcsak a nyugdíjasoknak jelentene pluszpénzt, hanem a
Bértranszparencia: mit jelent a HR számára, és miért kell most lépni?
A bértranszparencia már nem jövőbeli kihívás, hanem a jelen egyik legfontosabb HR-témája. Az EU 2023/970 számú irányelve új korszakot nyit a munkáltatók és a munkavállalók közötti bizalo
CSOK Plusz: Hogy lehet első lakásszerző egy házaspár, amikor van közös lakásuk?
Hogy lehet az, hogy egy házaspárnak van/volt egy 100 százalékban a tulajdonában lévő lakás, mégis első lakásszerzőnek minősülnek CSOK Plusz szempontjából? Márpedig egyes értelmezések sze
Forradalom a konnektorban
Megint mi vagyunk a Nyugat és a Balkán kereszteződése. Nyugatról érkezve nálunk vannak az első lila foltok, keletről haladva itt vannak az első kékek. Egyszeri... The post Forradalom a konnektor
Comcast Corporation - elemzés
Upgrade-eltem a roic.ai előfizetésemet, már API-n keresztül tudok lekérdezni egy csomó adatot (írok majd a tapasztalataimról), és egy tesztelés keretében újra elkészítettem az októberi Top10
Az új világrend játékszabályai kezdenek kirajzolódni
A globalizáció évtizedeit a szuverenitás kora válthatja fel világ vezető think tankjeinek elemzései szerint. A nagy kérdés az, hogy a mindennapjainkat átalakító radikális változás előtt á
Nem az a kérdés, hogy lufi-e az AI-boom, hanem, hogy mikor lesz vége
Milyen jövő vár a mesterséges intelligenciára?
Budapestre jön Trump és Putyin: ennél nagyobb realitása még nem volt a békének
Bár maradtak még kérdőjelek.
A garantált veszteség
Feltörhetetlen pénztárcák, elvesztett tízmilliók, fiktív kriptodevizák – új évaddal folytatódik a Préda
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!