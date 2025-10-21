Nagy felvásárlási hullám küszöbén a bankszektor?

Négy, magas rangú iparági forrás szerint a várható hitelveszteségek körüli bizonytalanság felerősítette a fúziókkal és felvásárlásokkal kapcsolatos várakozásokat. A nagy szereplők készek lehetnek kisebb, gyengébben teljesítő versenytársak bekebelezésére.

Több mint két évvel a Silicon Valley Bank hirtelen csődje után az autóipari bedőlések és a problémás hitelek ismét nyomás alá helyezték a bankrészvényeket, az elmúlt hetekben emiatt nőtt az aggodalom a további veszteségek miatt. A KBW regionális bankindexe csütörtökön több mint 6 százalékot esett, majd pénteken részben korrigált. Az index az év eddigi részében így is közel 5 százalékos mínuszban áll.

A legújabb riadalmat az okozta a piacon, hogy a Zions Bancorporation csütörtökön két vállalati hitelhez kapcsolódó veszteséget jelentett be, a Western Alliance pedig pert indított csalás vádja miatt a Cantor Group V, LLC ellen. A hír szélesebb körű eladási hullámot váltott ki a bankszektorban. Mindez a First Brands és a Tricolor autóipari csődjeit követte, amelyek az utóbbi hetekben hullámokat vetettek a hitelpiacokon, és rávilágítottak több vezető globális bank kitettségére.

Dan Hartman, a Nutter ügyvédi iroda jogásza szerint a részvénypiaci aktivitás és az értékeltségek mindig is meghatározták az M&A-ről szóló beszélgetéseket. Szerinte a mostani piaci mozgások fel is gyorsíthatják ezeket. Hozzátette: a bankok eddig is nyitottabbak voltak az összeolvadásokra a Trump-kormányzat banki ügyletekkel szembeni barátságosabb hozzáállása miatt. "

Minél nagyobbak a bankok, annál inkább felkészültek jelentős hitelveszteségek elnyelésére

– mondta.

Egy neve elhallgatását kérő iparági vezető szerint

a mostani aggodalmak több szempontból eltérnek a 2023-as regionális bankválságtól.

A hitelminőség miatti félelmeket súlyosbítja, hogy a bankok hitelkitettségeiről szóló információk jellemzően nem nyilvánosak. Míg a 2023-as csődökhöz vezető értékpapír-pozíciók félreárazásai a részvényesek számára is láthatóak voltak, addig a hitelveszteségek összevontan jelennek meg, és csak akkor kerülnek nyilvánosságra, ha elérnek egy jelentőségi küszöböt. Ez a kockázati háttér óvatossá teszi a lehetséges vevőket.

Az említett vezető és egy másik iparági forrás úgy véli, hogy a kisebb bankokkal kapcsolatos növekvő aggodalmak ösztönözhetik az M&A-tevékenységet. Konkrét célpontokat nem neveztek meg, de jelezték: ha egyes bankok igazgatóságai tartós gyengeséget érzékelnek, nagyobb eséllyel sürgetik a menedzsmentet az eladás megfontolására. Két forrás ugyanakkor azt is hangsúlyozta, hogy a bajba került bankok átvételének magasabb kockázata visszatarthat potenciális vevőket.

Egy harmadik iparági forrás szerint a bankvezetők egyre intenzívebben tárgyalnak felvásárlásokról, mert a szabályozói környezet kedvezőbbé vált az ügyletek számára. Konkrét szereplőket ő sem említett. Egy újabb forrás hozzátette: a közelmúlt kedvezőbb makrogazdasági háttere szintén megkönnyíti annak eldöntését, hogy eljött-e az értékesítés ideje.

Egy befektetési banki forrás a Reutersnek korábban azt mondta, hogy belső, ágazati szintű elemzésük alapján – és nem konkrét ügyletekről szóló értesülésekre hivatkozva – olyan bankok, mint a Zions, a Flagstar, a First Horizon, az East West, a Popular, a Western Alliance és a Webster Financial, vonzó felvásárlási célpontok lehetnek. Az érintett intézmények nem reagáltak azonnal a megkeresésekre.

Az ügyletek száma emelkedik: az S&P Global Intelligence adatai szerint, a harmadik negyedévben 51 banki tranzakciót jelentettek be, ami négy éve a legerősebb háromhavi érétket jelenti. Az árfolyamok volatilitása ugyanakkor általában nem kedvez a megállapodásoknak, mert megnehezíti az értékeltségekről szóló megegyezést. Emiatt a korai szakaszú M&A-egyeztetéseket a következő napokban és hetekben átmenetileg félretehetik, amíg a piac meg nem nyugszik.

Michael Driscoll, a Morningstar DBRS globális pénzügyi intézményekért felelős hitelminősítési vezetője szerint: "Összességében a banki hitelek jobban teljesítettek a vártnál." Hozzátette: "A veszteségek alacsonyak voltak, ezért ütötték fel a fejüket a félelmek a közelmúltban felbukkanó nagyobb hitelproblémák miatt. A 2023-as regionális bankcsődök egyik tanulsága az volt, hogy ha jelentős gondok merülnek fel, a bankok finanszírozása a korábbinál gyorsabban eshet szét."

Greg Hertrich, a Nomura amerikai kamatstratégiai vezetője úgy látja, hogy a mostani eladási hullám inkább a stratégiai megállapodásokról szóló tárgyalásokat éleszti újra, mintsem új vevőket vagy eladókat csábítana a piacra. "Ha változik a piac megítélése ezeknek a franchise-oknak a vállalatértékéről, az felgyorsíthatja az ütemterveket" – tette hozzá.

