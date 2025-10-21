  • Megjelenítés
Újabb bankvásárlás hiúsult meg, de így is évtizedes rekordot dönthet az európai banki M&A-piac
Bank

Újabb bankvásárlás hiúsult meg, de így is évtizedes rekordot dönthet az európai banki M&A-piac

Portfolio
A spanyol Banco Sabadell ugyan visszaverte a BBVA ellenséges felvásárlási kísérletét, ám ez nem jelenti az európai bankfúziók végét - írja a Financial Times.

A spanyol Sabadell részvényesei a múlt héten visszautasították a nála nagyobb versenytárs, a BBVA közeledését, ezzel lezárva egy 18 hónapos, kíméletlen csörtét. Ez csalódás Carlos Torres, a BBVA elnöke számára, aki agresszívan forszírozta az ügyletet.

Kapcsolódó cikkünk

Újabb nagy bankfelvásárlás hiúsult meg Európában

A legpesszimistább értékelés – amelyet Torres néhány szövetségese is oszt – úgy szól, hogy a Sabadell részvényesei nemcsak egy számukra is előnyös ajánlatot utasítottak el, hanem más lehetséges bankfúziókat is megakasztottak. Európának valóban szüksége lenne határokon átnyúló, átalakító erejű összeolvadásokra, hogy felvegye a versenyt az amerikai befektetési bankokkal, és finanszírozza a kontinens hosszú távú beruházásait.

Ha viszont egy viszonylag egyszerű belföldi kombináció is elbukik a politikai ellenálláson, ki vállalja a kockázatot?

A BBVA kampánya rájátszott ezekre az aggodalmakra, és voltak jelek arra, hogy Brüsszelben is figyelnek: az Európai Bizottság figyelmeztette a spanyol kormányt a beavatkozási kísérlet miatt. Ezt a tranzakciót azonban végül a részvényesek, nem pedig a politikusok buktatták meg.

Bár megfelelő árazás mellett lehetett volna ráció egy egyesülésben, kontinensszinten aligha hozott volna áttörést: a spanyol bankszektor erősen koncentrált és meglehetősen hatékony, a BBVA tevékenységének jelentős része pedig feltörekvő piacokra összpontosul. Egy ilyen ügylet sem a német Mittelstandot nem pörgette volna fel, sem a Wall Street kihívását nem hárította volna el.

A kudarcos kísérlet pszichológiai visszhangja viszont túlmutat a közvetlen következményeken. A BBVA kudarca nem azt üzeni, hogy bankfelvásárlást lehetetlen tető alá hozni, hanem azt, hogy oktalanság ellenséges tranzakcióval, csekély felárral, széles lakossági részvényesi bázissal rendelkező bankot megcélozni – különösen feszült regionális választások idején.

Ha közelebbről nézzük, az európai banki M&A valójában jól halad.

Az idei év az elmúlt több mint egy évtized legnagyobb M&A-volumenét hozhatja értékét tekintve, több mint 35 milliárd eurónyi lezárt vagy folyamatban lévő ügylettel az LSEG adatai és a Lex elemzése szerint. Többmilliárdos tranzakciók születtek Németországban és Olaszországban, és akadt néhány határokon átnyúló kombináció is. Például

  • a francia BPCE 6,4 milliárd euróért megvásárolja a portugál Novo Bancót,
  • a Santander pedig 7 milliárd euróért eladja lengyel leányvállalatát az osztrák Erste Csoportnak (utóbbinak a bécsi székháza látható címlapképünkön).
Kapcsolódó cikkünk

Francia győzelem Portugáliában: lecsapott az óriásbank a milliárdos bizniszre

Óriási bejelentést tett az Erste, nem akármilyen felvásárlással lép be egy nagy bankpiacra

Az UniCredit egyoldalú közeledése a Commerzbankhoz viszont továbbra is azt mutatja, hogy a nagy ügyletek rendkívül nehezen üthetők nyélbe – főleg, ha a célvállalat igazgatósága nem lelkes.

Címlapkép forrása: Â© by Christian Wind (wwwchristianwind.com)

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Forradalom a konnektorban

Megint mi vagyunk a Nyugat és a Balkán kereszteződése. Nyugatról érkezve nálunk vannak az első lila foltok, keletről haladva itt vannak az első kékek. Egyszeri... The post Forradalom a konnektor

Kasza Elliott-tal

Comcast Corporation - elemzés

Upgrade-eltem a roic.ai előfizetésemet, már API-n keresztül tudok lekérdezni egy csomó adatot (írok majd a tapasztalataimról), és egy tesztelés keretében újra elkészítettem az októberi Top10

Holdblog

Zsiday Afrikában (HOLD After Hours)

Az e heti vendég Zsiday Viktor, jó szórakozást! Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a&#160;Spotify,&#160;YouTube,&#160;Apple Podcast,&#160;Google Pod

PR cikk

Konferencia ajánló

SZOLNOK - Finanszírozás a gyakorlatban

SZOLNOK - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. október 21.

A mindent meghatározó döntés

2025. október 21.

Portfolio Banking Technology 2025

2025. november 4.

Portfolio Property Awards 2025

2025. november 5.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod

Ez is érdekelhet
bankrendszer-befektetés-gazdaság-készpénz-pénz-pénzügy-tőke-valuta
Bank
Nagy felvásárlási hullám küszöbén a bankszektor?
Pénzcentrum
Súlyos összeget spórolhat, aki időben lép a pénzével: gyorsan kell dönteni, itt az érintett bankok listája
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility