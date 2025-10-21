Újabb bankvásárlás hiúsult meg, de így is évtizedes rekordot dönthet az európai banki M&A-piac

A spanyol Sabadell részvényesei a múlt héten visszautasították a nála nagyobb versenytárs, a BBVA közeledését, ezzel lezárva egy 18 hónapos, kíméletlen csörtét. Ez csalódás Carlos Torres, a BBVA elnöke számára, aki agresszívan forszírozta az ügyletet.
A legpesszimistább értékelés – amelyet Torres néhány szövetségese is oszt – úgy szól, hogy a Sabadell részvényesei nemcsak egy számukra is előnyös ajánlatot utasítottak el, hanem más lehetséges bankfúziókat is megakasztottak. Európának valóban szüksége lenne határokon átnyúló, átalakító erejű összeolvadásokra, hogy felvegye a versenyt az amerikai befektetési bankokkal, és finanszírozza a kontinens hosszú távú beruházásait.
Ha viszont egy viszonylag egyszerű belföldi kombináció is elbukik a politikai ellenálláson, ki vállalja a kockázatot?
A BBVA kampánya rájátszott ezekre az aggodalmakra, és voltak jelek arra, hogy Brüsszelben is figyelnek: az Európai Bizottság figyelmeztette a spanyol kormányt a beavatkozási kísérlet miatt. Ezt a tranzakciót azonban végül a részvényesek, nem pedig a politikusok buktatták meg.
Bár megfelelő árazás mellett lehetett volna ráció egy egyesülésben, kontinensszinten aligha hozott volna áttörést: a spanyol bankszektor erősen koncentrált és meglehetősen hatékony, a BBVA tevékenységének jelentős része pedig feltörekvő piacokra összpontosul. Egy ilyen ügylet sem a német Mittelstandot nem pörgette volna fel, sem a Wall Street kihívását nem hárította volna el.
A kudarcos kísérlet pszichológiai visszhangja viszont túlmutat a közvetlen következményeken. A BBVA kudarca nem azt üzeni, hogy bankfelvásárlást lehetetlen tető alá hozni, hanem azt, hogy oktalanság ellenséges tranzakcióval, csekély felárral, széles lakossági részvényesi bázissal rendelkező bankot megcélozni – különösen feszült regionális választások idején.
Ha közelebbről nézzük, az európai banki M&A valójában jól halad.
Az idei év az elmúlt több mint egy évtized legnagyobb M&A-volumenét hozhatja értékét tekintve, több mint 35 milliárd eurónyi lezárt vagy folyamatban lévő ügylettel az LSEG adatai és a Lex elemzése szerint. Többmilliárdos tranzakciók születtek Németországban és Olaszországban, és akadt néhány határokon átnyúló kombináció is. Például
- a francia BPCE 6,4 milliárd euróért megvásárolja a portugál Novo Bancót,
- a Santander pedig 7 milliárd euróért eladja lengyel leányvállalatát az osztrák Erste Csoportnak (utóbbinak a bécsi székháza látható címlapképünkön).
Az UniCredit egyoldalú közeledése a Commerzbankhoz viszont továbbra is azt mutatja, hogy a nagy ügyletek rendkívül nehezen üthetők nyélbe – főleg, ha a célvállalat igazgatósága nem lelkes.
Címlapkép forrása: Â© by Christian Wind (wwwchristianwind.com)
Éjszakai tűz a Mol olajfinomítójában: több vármegye tűzoltói vonultak ki
A társaság már vizsgálja a baleset okát.
Közmunka: gyökeres változásokról döntött a kormány
Csak az maradhat a programban a limit után, aki külön engedélyt kap.
Dunaferr: gyakorlatilag jön az államosítás a felszámolásnál
Három rendeletet is hozott a kormány a dunaújvárosi vasmű ügyében.
Donald Trump buldózerrel esett a Fehér Háznak, teljesen átépíti az egyik szárnyat
A történelmi épület 100 éve nem látott ekkora átalakítást.
A legmegbízhatóbb titkosszolgálati szövetséges is elfordul az Egyesült Államoktól
Egyre kevesebbszer adnak át adatokat a szövetséges ország kémszervezetei.
CSOK Plusz: Hogy lehet első lakásszerző egy házaspár, amikor van közös lakásuk?
Hogy lehet az, hogy egy házaspárnak van/volt egy 100 százalékban a tulajdonában lévő lakás, mégis első lakásszerzőnek minősülnek CSOK Plusz szempontjából? Márpedig egyes értelmezések sze
Forradalom a konnektorban
Megint mi vagyunk a Nyugat és a Balkán kereszteződése. Nyugatról érkezve nálunk vannak az első lila foltok, keletről haladva itt vannak az első kékek. Egyszeri... The post Forradalom a konnektor
Comcast Corporation - elemzés
Upgrade-eltem a roic.ai előfizetésemet, már API-n keresztül tudok lekérdezni egy csomó adatot (írok majd a tapasztalataimról), és egy tesztelés keretében újra elkészítettem az októberi Top10
Az új világrend játékszabályai kezdenek kirajzolódni
A globalizáció évtizedeit a szuverenitás kora válthatja fel világ vezető think tankjeinek elemzései szerint. A nagy kérdés az, hogy a mindennapjainkat átalakító radikális változás előtt á
Marathon Digital Holdings - kereskedés
Szerdán eladtam a csomagom felét 23 dolláron, ez kb. 60% hozamot jelent. Azóta esik, a maradék hozama már 40% alá ment. Volt előtte pár hír, miszerint már több mint 50 ezer bitcoinja van a
Zsiday Afrikában (HOLD After Hours)
Az e heti vendég Zsiday Viktor, jó szórakozást! Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a Spotify, YouTube, Apple Podcast, Google Pod
Bértranszparencia: mit jelent a HR számára, és miért kell most lépni?
A bértranszparencia már nem jövőbeli kihívás, hanem a jelen egyik legfontosabb HR-témája. Az EU 2023/970 számú irányelve új korszakot nyit a munkáltatók és a munkavállalók közötti bizalo
Maradt a befektetési fokozat: az S&P nem változtatta Magyarország besorolását
Az S&P péntek este (2025.10.10.) nem változtatott Magyarország szuverén adósbesorolásán: maradt a BBB-, negatív kilátással. Külön részletes értékelést ezúttal nem adtak ki. Regős Gá
Nem az a kérdés, hogy lufi-e az AI-boom, hanem, hogy mikor lesz vége
Milyen jövő vár a mesterséges intelligenciára?
Budapestre jön Trump és Putyin: ennél nagyobb realitása még nem volt a békének
Bár maradtak még kérdőjelek.
A garantált veszteség
Feltörhetetlen pénztárcák, elvesztett tízmilliók, fiktív kriptodevizák – új évaddal folytatódik a Préda
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!