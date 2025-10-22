Erős számokat közölt az UniCredit, de esik az árfolyam

Az UniCredit megerősítette az idei, 10,5 milliárd eurós profitcélját, miután a harmadik negyedévben 2,6 milliárd eurós nettó nyereségével felülmúlta az elemzői várakozásokat erős kereskedési eredményének köszönhetően. A kedvező eredmények ellenére az olasz tőzsdén 2,4%-os esést mutat a bank részvényárfolyama, alulteljesítve ezzel a 0,9%-kal csökkenő Intesa Sanpaolo részvényárfolyamát is. Andrea Orcel vezérigazgató közölte: jelenleg nem dolgozik a bank M&A-tranzakción, és úgy tűnik, egyre inkább a kisebbségi részesedések kiépítésében hisz a bankcsoport.

A bank szerdán közölte, hogy július és szeptember között 2,6 milliárd euró nettó nyereséget ért el, ami meghaladta a bank által összeállított elemzői konszenzus 2,4 milliárd eurós várakozását - írja a Reuters.

A bevételek szintén felülmúlták az előrejelzéseket, főként a kereskedési tevékenységből származó jövedelmek megugrása miatt. Ez az üzletág negyedéves alapon több mint megduplázta a teljesítményét, miközben

a nettó kamatbevételek 5,4%-kal elmaradtak egy évvel korábbitól, a nettó díj- és jutalékbevételek viszont 3,2%-kal nőttek.

Az UniCredit megerősítette a teljes évre kitűzött, 10,5 milliárd eurós profitcélt. Emellett az is célja, hogy 2027-re a nettó nyereség 11 milliárd euró fölé emelkedjen a kihívásokkal teli makrogazdasági környezet ellenére.

Ezt várakozásai szerint a német Commerzbankban és a görög Alpha Bankban meglévő részesedések eredményhez való hozzájárulása is támogatja.

A bank aktívan keres akvizíciós célpontokat, de jelenleg nem dolgozik ilyenen. Andrea Orcel vezérigazgató szerint a kisebbségi részesedések felépítése lehet a járható út. A CNBC-nek adott nyilatkozata szerint a vállalat eddig 6,5 milliárd eurót fektetett be két részesedésbe, amelyek a konszolidáció révén

2027-ig várhatóan 1 milliárd euróval nagyobb hozzájárulást adnak, mint ami korábban a tervszámokban szerepelt.

Az elmúlt hónapokban az UniCredit a kisebb Banco BPM felvásárlásával próbált bekapcsolódni az olasz bankszektor konszolidációjába, ám az ügyletet júliusban elvetette, részben az ország kormányával való ütközés miatt.

