Rendkívüli közgyűlést tart az MBH Bank, megújulhatnak a bank vezető testületei

Az MBH Bank Nyrt. kedden a Budapesti Értéktőzsde honlapján közzétette 2025. november 17-i Rendkívüli Közgyűlése részletes dokumentumait. Az előterjesztés a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja Barna Zsolt megválasztását elnök-vezérigazgatónak 2026. január 1. napjától 2030. május 31. napjáig tartó határozott időtartamra, továbbá az Igazgatóság tagjának ugyanerre az időszakra – olvasható a bank közleményében. Az előterjesztés szerint megújulnak az MBH Bank vezető testületei is.

Az MBH Bank Jelölő Bizottsága javaslatot tett a Közgyűlésnek, hogy ismételten válassza meg Barna Zsoltot, Szabó Levente Lászlót és Egerszegi Ádámot, Takács Marcell Tamást az Igazgatóság tagjának; új tagként pedig Tajthy Attila Tamást és Lélfai Koppány Tibort jelölte 2026. január 1-től 2030. május 31-ig tartó időtartamra. A Közgyűlésnek szándékában áll az Igazgatóság új tagjának megválasztani Kandrács Csaba Istvánt 2026. április 2-től 2030. május 31-ig tartó, határozott időtartamra figyelemmel arra, hogy

a Magyar Nemzeti Bank Monetáris Tanácsának tagjai megbízatásuknak megszűnését követő 6 hónap letelte után létesíthetnek hitelintézetnél igazgatósági tagsági jogviszonyt.

A társaság Jelölő Bizottsága javasolta megújítani a Felügyelőbizottság elnökének Vaszily Miklósnak és az Auditbizottság elnökének, Feodor Rita mandátumát, továbbá új felügyelőbizottsági tagnak jelölte Czene Árpádot 2026. január 1-től 2030. május 31-ig tartó időtartamra. Javaslat született Bechtold Balázs 2026. január 1-től 2030. május 31-ig tartó, illetve Török Ilona 2026. április 1-től 2030. május 31-ig tartó időtartamra vonatkozó felügyelőbizottsági taggá való megválasztására is.

A közgyűlési előterjesztés alapján a részvényesek az Auditbizottság új tagjává választhatják Czene Árpádot, és megújíthatják Feodor Rita és Vaszily Miklós mandátumát a felügyelőbizottsági tagságuk időtartamára.

Az MBH Bank a jelölési folyamat lefolytatása során a Jelölő Bizottság által elfogadott jelölési politika alapján járt el, figyelembe vette az üzemi tanács jelöléseit, a jelöltek alkalmasságáról pedig döntést hozott az MBH Bank Jelölő Bizottsága, Igazgatósága és a Felügyelőbizottsága is. A jelöltek megválasztásuk esetén tisztségüket a Magyar Nemzeti Bank vonatkozó engedélyének birtokában tölthetik be, amelynek beszerzése felől az MBH Bank intézkedik.

Címlapkép forrása: Portfolio