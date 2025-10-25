Banki stressztesztek: nagy horderejű könnyítéseket jelentett be a Fed

  • Megjelenítés
A Federal Reserve pénteken bejelentette, hogy teljesen átdolgozza a nagybankokat érintő éves stresszteszteket. A lépés érdemi engedmény a bankoknak egy régóta vitatott ügyben, amelyet a bankszektor átláthatatlansága és a magas megfelelési teher miatt kifogásolt - írja a Reuters.

Az új keretrendszer több információt adna a bankoknak arról, miként folytatja a jegybank az éves vizsgálatokat. A Fed nyilvánosságra hozná és észrevételeket kérne a korábban bizalmasnak minősített modellekről, valamint

részletesen publikálná, hogyan állítja össze évről évre a hipotetikus gazdasági visszaesési forgatókönyveket,

amelyek a tesztek alapját adják.

A felügyeletért felelős alelnök, Michelle Bowman "régen esedékes" átláthatósági lépésként méltatta a kezdeményezést, amely évente befolyásolja a nagybankok tőkekövetelményeit. Közleményében így fogalmazott: "A Fed igazgatótanácsának stressztesztprogramja kezdetétől fogva korlátozott átláthatósággal, indokolatlanul nagy éves ingadozással, és bármiféle érdemi fellebbezési folyamat nélkül működött." Hozzátette: "Ez az átláthatatlanság bizonytalanságot okozhat a bankok tőketervezésében, eltérést a tőkekövetelmények és a tényleges kockázatok között, valamint korlátozott értelmezést és ellenőrzést a stressztesztelési folyamat felett."

A bankok évek óta nagyobb kiszámíthatóságot és transzparenciát követeltek.

Több iparági szervezet tavaly év végén pert is indított a Fed ellen, hogy kikényszerítse a változtatásokat. Az eljárást elhalasztották, miután a jegybank jelezte: megfontolja az iparág által kért módosításokat.

Várakozások szerint a Fed igazgatótanácsa továbbviszi a javaslatot, amely a nyilvános konzultáció után akár már jövőre véglegesülhet. A csomagnak ugyanakkor határozott ellenzője is van a testületben: Michael Barr kormányzó, aki korábban a Biden-kormányzat idején vezette a jegybank szabályalkotási munkáját, élesen bírálta a tervezetet.

Előre elkészített nyilatkozatában Barr azzal érvelt, hogy a teszt túlzott kinyitása "gyengébbé és kevésbé hitelessé" tenné azt. Szerinte bár a Fed állítja, hogy a nagyobb nyilvánosság nem befolyásolja a bankok tőkeszintjét, a bankok képesek lesznek úgy finomhangolni mérlegeiket, hogy a lehető legalacsonyabb tőkekövetelménnyel menjenek át a vizsgán, amelynek célja az esetleges veszteségek elleni puffer biztosítása.

Úgy gondolom, a mai javaslat jelentősen gyengíti a stressztesztet, és ezzel a bankok ellenálló képességét

– fogalmazott Barr.

A nagybankok ellenálló képességének vizsgálata a 2008-as globális pénzügyi válság után vált éves rutinná. A cél, hogy a Fed felmérje, miként teljesítenének a bankok egy súlyos, hipotetikus gazdasági visszaesés esetén. Az eredmények határozzák meg, mennyi tőkét kell a nagybankoknak a következő évben tartaniuk: minél nagyobb veszteséget mutat a teszt, annál nagyobb stressztőkepufferre van szükség az adott intézménynél.

Elemzők szerint a tervezett átláthatósági lépések kiszámíthatóbbá tehetik a teszteket. Így a bankok pontosabban tervezhetik tőkéjüket, és a fölös forrásokat nagyobb biztonsággal fordíthatják hitelezésre, osztalékfizetésre vagy részvény-visszavásárlásokra. "A Federal Reserve közzétételei várhatóan kevésbé teszik ingadozóvá az éves stressztesztet. Ez lehetővé teheti a bankoknak, hogy mérsékeljék a plusz tőke mennyiségét, amelyet eddig az ingadozás kivédésére tartottak. Emellett segítheti a tőke hatékonyabb felhasználását is" – írta jegyzetében Jaret Seiberg, a TD Cowen elemzője.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

