Csehországban és Szlovákiában terjeszkedik a K&H anyabankja

A KBC Group kötelező érvényű megállapodást írt alá a Business Lease csehországi és szlovákiai leányvállalatainak 100%-os felvásárlásáról, amellyel tovább erősíti közép-európai lízingpiaci jelenlétét - közölte a héten a pénzügyi csoport.

A felek, nevezetesen

az AutoBinck Group NV érdekeltségébe tartozó Business Lease Group BV, valamint

a KBC Group cseh és szlovák divízióinak részeként működő ČSOB Leasing Czech Republic és ČSOB Leasing Slovakia

közösen bejelentették: kötelező erejű szerződést kötöttek a csehorszzági Business Lease s.r.o. (Csehország) és a szlovákiai Business Lease Slovakia s.r.o. teljes részvénycsomagjának megvásárlásáról. A tranzakció a versenyhatóságok jóváhagyásához kötött; a zárás 2026 első negyedévében várható.

Az ügylet értéke 72 millió euró.

A KBC Group tőkehelyzetére csak elhanyagolható hatással lesz: az "unfloored, fully loaded" CET1 mutató várhatóan 4 bázisponttal csökken.

A lépés stratégiai jelentőségű a KBC Group számára: érdemben bővíti lízingtevékenységét Közép-Európában, és erősíti piaci pozícióját Csehországban és Szlovákiában.

A holland AutoBinck Group NV-hez tartozó Business Lease vezető operatív lízing- és flottakezelési szolgáltató, amely elsősorban a kkv-kra és a nagyvállalatokra fókuszál. A cégcsoport több mint 30 ezer járműből álló flottát kezel, 244 munkavállalót foglalkoztat, központja Prágában található, és irodákkal van jelen a közép- és kelet-európai régióban, többek között Pozsonyban.

