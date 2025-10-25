  • Megjelenítés
Hódít a stablecoin, egyre többen fizetnek vele
Portfolio
Augusztusban már több mint 10 milliárd dollár értékben fizettek stablecoinokkal árukért és szolgáltatásokért, vagy hajtottak végre átutalást, a vonatkozó amerikai jogszabály júliusi elfogadása óta egyre nagyobb a kriptopénz népszerűsége a pénzforgalomban - írja a Bloomberg.
A fogyasztók és a vállalatok a júliusban elfogadott amerikai jogszabály óta egyre gyorsabb ütemben fordulnak a dollárhoz kötött digitális tokenekhez a mindennapi fizetésekben. A blokklánc-adatszolgáltató Artemis jelentése szerint

augusztusban több mint 10 milliárd dollárnyi ilyen fizetés történt, februárban még csak 6 milliárd dollár volt ugyanez,

és több mint kétszerese a 2024. augusztusi volumennek. Az Artemis becslése szerint ilyen tempó mellett az éves stablecoinos fizetési forgalom elérheti a 122 milliárd dollárt.

A lendületet Donald Trump elnök július 18-án aláírt Genius Act nevű törvénye (röviden: Genius-törvény) alapozta meg. Ez az első szövetségi keretrendszer az Egyesült Államokban, amely kifejezetten a kriptoeszközök e szegmensét szabályozza, és előírja, hogy a kibocsátók rendkívül likvid eszközökkel – például kincstárjegyekkel – támasszák alá tokenjeiket.

Bár a stablecoinos fizetések gyorsan bővülnek, méretük még elenyésző a hagyományos rendszerekhez képest. Az évi 122 milliárd dolláros volumen is a klasszikus fizetési volumeneknek csak a kis hányada lenne. A jelentés szerint

a vállalatközi (B2B) átutalások adják a stablecoinos fizetések legnagyobb részét, havi 6,4 milliárd dollárral.

Ez közel kétharmada az összvolumennek, és 113 százalékos növekedés februárhoz képest. Most először haladták meg az üzleti kifizetések a lakossági, egymás közötti tranzakciókat, amelyek az Artemis adatai szerint havi 1,6 milliárd dolláron stagnáltak.

A cégek a stablecoinokkal meg tudják kerülni a lassú hagyományos nemzetközi banki csatornákat.

"Elegük van abból a nagyon körülményes folyamatból, hogy ide utalj erre a banknak, az továbbítja egy másiknak, majd az megint továbbküldi" – fogalmazott az Artemis szakértője. Hozzátette: az üzleti stablecoinos tranzakciók átlagos értéke 250 ezer dollár, vagyis a nagyobb kifizetéseknél számít igazán a sebesség, és így elkerülhetők a több levelezőbankon át történő jóváírási késedelmek.

A bankok is reagálnak. A fogyasztói pénzmozgásokat bonyolító, banki tulajdonú Zelle nemzetközi bővítést tervez, és anyavállalatának pénteki közleménye szerint a határokon átnyúló tranzakciókhoz stablecoinokra támaszkodik majd.

Van Aken szerint az, hogy a stablecoinokkal hozam is elérhető, és a tőke gyorsabban mozgatható, további előnyt jelent, ami újabb felhasználókat vonzhat. "Ahogy a stablecoinok bizonyítják magukról, hogy jobb pénznek számítanak, az csak felgyorsítja az irántuk való bizalmat, és fenntartja a növekedést" – mondta.

