Kifakadt az EU pénzügyi biztosa, mert akadályozzák a kormányok a banki összeolvadásokat

Az EU pénzügyi szolgáltatásokért felelős biztosa sajnálatosnak tartja, hogy politikai és szabályozási akadályok hátráltatják a nagy, kontinensszintű európai bankok kialakulását. Megjegyzéseit Maria Luís Albuquerque az UniCredit Commerzbankra irányuló tervei kapcsán tette.

Az UniCredit Commerzbankra irányuló felvásárlási tervei kapcsán a biztos pénteken úgy fogalmazott:

kár, ha nem segítik elő a pán-európai bankok létrejöttét.

Az UniCredit tervei megtorpantak, miután a Commerzbankban közel 30 százalékos részesedést épített ki, de már ez is széles körű német ellenállást váltott ki. "Úgy gondolom, hogy mindig sajnálatos, ha nem könnyítjük meg olyan európai bankok megjelenését, amelyek méretben és szinten képesek felvenni a versenyt valódi riválisainkkal" – mondta Maria Luís Albuquerque a RaiNews24-nek adott televíziós interjúban a Reuters szerint. Hozzátette: "

Gondjaink vannak olyan jogosítványok alkalmazásával, amelyeket nem kellene használni.

Kétnapos olaszországi látogatása során – amelyen Fabio Panetta jegybankelnökkel és Giancarlo Giorgetti gazdasági miniszterrel is találkozott – Albuquerque megismételte az uniós fenntartásokat azzal kapcsolatban, miként alkalmazza Olaszország a stratégiai ágazatok nemzeti érdekeinek védelmére szolgáló "golden power" szabályozást a banki összeolvadások vizsgálatánál. Giorgia Meloni miniszterelnök a héten hangsúlyozta, hogy az uniós tagállamoknak meg kell őrizniük kizárólagos hatáskörüket a nemzetbiztonságilag fontos ügyekben.

A "golden power" témában Albuquerque nem kívánta kommentálni

a Reuters értesülését, miszerint az Európai Bizottság lépésre készül az olasz szabályokkal szemben.

Ugyanakkor kijelentette: a jelentős egyesülési tranzakciókat uniós szinten kellene felülvizsgálni. "Ha bármely tagállamban előfordulna olyan helyzet, hogy más szereplők beavatkoznak, az potenciálisan sértheti az uniós szabályokat, és lépnünk kellene, mert ez a kötelességünk" – mondta.

Júliusban az UniCredit a kormány által előírt feltételeket okolta amiatt, hogy

elállt a Banco BPM felvásárlására tett ajánlatától.

Az ügyre közvetlenül rálátó források a hónap elején a Reutersnek azt mondták, hogy a Bizottság felszólítja Olaszországot a feltételek visszavonására, és külön kötelezettségszegési eljárásban magát a "golden power" jogszabályt is megtámadja.

Egy, az ügyet ismerő forrás szerint az uniós biztosok kollégiuma november 12–13. körül hozhat döntést, eközben az olasz és uniós tisztviselők egymással is tárgyalnak arról, miként módosíthatná Róma a jogszabályt a kötelezettségszegési eljárás elkerülése érdekében. Olaszország az Európai Unió Bíróságán is megtámadhatja a BPM-ügyletre vonatkozó feltételeinek eltörlésére irányuló rendelkezést.

