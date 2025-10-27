A bitcoin egykori ősellensége már hitelekhez is elfogad kriptókat

A fizetési piac újdonságairól szó lesz november 4-ei Banking Technology rendezvényünkön, regisztráció és részletek itt!
A most bevezetett konstrukcióban a zálogként felajánlott tokeneket egy független letétkezelőnél helyezik el – közölték az ügyet ismerő források.
A bank ezzel a korábbi gyakorlatára épít, amelyben már elfogadott kriptoeszközökhöz kötött ETF-eket fedezetként. A JP Morgan nem kommentálta az értesülést.
A bővítés azt jelzi, milyen gyorsan épülnek be a kriptoeszközök a pénzügyi rendszer alapinfrastruktúrájába. A bitcoin idei ralija és a Trump-kormányzat által enyhített szabályozói akadályok nyomán a nagybankok egyre lazábban engedik be a digitális eszközöket a hitelezésbe.
A JP Morgan számára ez egyszerre jelképes és gyakorlati fordulat. Jamie Dimon vezérigazgató korábban "túlreklámozott csalásnak" nevezte a bitcoint, mostanra azonban a bank a részvényekhez, kötvényekhez, aranyhoz és más hagyományos eszközökhöz hasonlóan elfogadja hitelfedezetként. Dimon továbbra is szkeptikus, de enyhített a hangnemén:
Nem gondolom, hogy dohányoznunk kellene, de védem a jogodat, hogy dohányozz. Védem a jogodat, hogy bitcoint vegyél, hajrá!
– mondta a JP Morgan májusi befektetői konferenciáján.
A Morgan Stanley például azt tervezi, hogy jövő év első felétől az lakossági kereskedési platformján elérhetővé teszi a népszerű kriptovalutákat. Más szereplők – köztük a State Street, a Bank of New York Mellon és a Fidelity – letétkezelési szolgáltatásokat kínálnak kriptoeszközökhöz. Egy friss szabályozói változás emellett lehetővé tette, hogy olyan társaságok, mint a BlackRock, a befektetők által beadott bitcoint a tokent követő ETF-részesedésre váltsák.
A JP Morgan már 2022-ben vizsgálta a bitcoinfedezetű hitelezés lehetőségét, ám a projektet később elvetette – mondták a névtelenséget kérő források, hozzátéve, hogy a bank mostani terve még nem nyilvános.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
