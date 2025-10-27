A kriptóra és a digitális jegybankpénzre állítják rá egy közép-ázsiai ország pénzrendszerét

Kirgizisztán a Binance kriptovaluta-tőzsdével együttműködve nemzeti stablecoint és központi banki digitális valutát (CBDC) indított - jelentette be szombaton Szadir Zsaparov köztársasági elnök.

Csangpeng Csao (Changpeng Zhao), a Binance kriptovaluta-tőzsde társalapítója szombaton az X-en közzétett bejegyzésében hozta nyilvánosságra, hogy a kirgiz nemzeti "stablecoin" (fedezett digitális számlapénz) jegyzése a BNB Chainen indult el, és hogy

Kirgizisztán pénzneme, a szom digitális változata is készen áll a kormányzati kifizetésekben való felhasználásra.

Elmondta, hogy létrehozták a nemzeti kriptovaluta-tartalékot is. Csaót májusban nevezték ki a köztársasági elnök digitális eszközökkel foglalkozó tanácsadójává.

A mintegy 7 millió lakosú, hegyvidéki volt szovjet köztársaságban november 30-án előrehozott parlamenti választásokat tartanak.

