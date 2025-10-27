  • Megjelenítés
A kriptóra és a digitális jegybankpénzre állítják rá egy közép-ázsiai ország pénzrendszerét
Bank

A kriptóra és a digitális jegybankpénzre állítják rá egy közép-ázsiai ország pénzrendszerét

MTI
Kirgizisztán a Binance kriptovaluta-tőzsdével együttműködve nemzeti stablecoint és központi banki digitális valutát (CBDC) indított - jelentette be szombaton Szadir Zsaparov köztársasági elnök.

Csangpeng Csao (Changpeng Zhao), a Binance kriptovaluta-tőzsde társalapítója szombaton az X-en közzétett bejegyzésében hozta nyilvánosságra, hogy a kirgiz nemzeti "stablecoin" (fedezett digitális számlapénz) jegyzése a BNB Chainen indult el, és hogy

Kirgizisztán pénzneme, a szom digitális változata is készen áll a kormányzati kifizetésekben való felhasználásra.

Elmondta, hogy létrehozták a nemzeti kriptovaluta-tartalékot is. Csaót májusban nevezték ki a köztársasági elnök digitális eszközökkel foglalkozó tanácsadójává.

A mintegy 7 millió lakosú, hegyvidéki volt szovjet köztársaságban november 30-án előrehozott parlamenti választásokat tartanak.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

KIVA 2025 - Mi változott?

A többi adónemhez hasonlóan a kisvállalati adó (KIVA) szabályok is változtak az elmúlt évek során. A KIVA mértéke 2025-ben is 10 százalék, de van egy fontos KIVA-változás is, amit a 2025 ta

PR cikk

Konferencia ajánló

Portfolio Banking Technology 2025

Portfolio Banking Technology 2025

2025. november 4.

Portfolio Property Awards 2025

2025. november 5.

Portfolio Professional Investment Day 2025

2025. november 5.

Portfolio Future of Construction 2025

2025. november 11.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod

Ez is érdekelhet
teherán irán stock zászló
Bank
Bedőlt az egyik legnagyobb bank Iránban
Pénzcentrum
Mától 2026-ig ingyen dolgozik minden magyar nő: egyre komolyabb a bérszakadék itthon
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility