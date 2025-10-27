A világ legnagyobb piramisjátéka miatt bűnhődik Európa legnagyobb bankja

Európa legnagyobb eszközállománnyal rendelkező bankja, a brit HSBC órási, 1,1 milliárd dolláros céltartalékot képzett a harmadik negyedévben, miután részlegesen alulmaradt egy, a csaló Bernard Madoff ügyéhez köthető luxemburgi fellebviteli perben - írja a Reuters.

A HSBC banki szolgáltatóként (számlavezetőként és utalások lebonyolítójaként) működött közre több olyan alap számára, amelyek a Bernard L. Madoff Investment Securities LLC-nél fektettek be. A Herald Fund SPC még 2009-ben beperelte a bank luxemburgi egységét, a csalásban általa elveszettnek tekintett eszközök visszaszolgáltatását követelve, mondván, a bank is felelős volt azért, hogy nem fülelte le a gyanús tranzakciókat.

Múlt pénteken a luxemburgi semmítőszék elutasította a banki egység fellebbezését a Herald által követelt értékpapírok visszaszolgáltatásáról. Ugyanakkor elfogadta a készpénz-visszatérítésre vonatkozó külön fellebbezést – közölte a bank. A HSBC most újabb fellebbezést tervez benyújtani a luxemburgi fellebbviteli bírósághoz. Ha ez sikertelen, vitatni fogja a fizetendő összeg mértékét is. A pénzintézet hozzátette, hogy a bank eredményére gyakorolt

végső pénzügyi hatás jelentősen eltérhet a jelenlegi becsléstől.

Az eszközállomány alapján Európa legnagyobb bankja – amely várhatóan kedden teszi közzé harmadik negyedéves eredményeit – még júliusban közölte, hogy a felszámolás alatt álló Herald 2,5 milliárd dollár plusz ennek kamatai visszaszolgáltatását követeli, vagy alternatívaként egy ennél is jóval nagyobb, 5,6 milliárd dollár plusz kamat összegű kártérítést hajtana be a bankon.

A bank becslése szerint a mostani céltartalék mintegy 15 bázisponttal csökkenti a társaság CET1 tőkemutatóját. Ez a hatás a már korábban bejelentett, 125 bázispontos negatív hatáson felül jelentkezik, amely a Hang Seng Bank – a többségi tulajdonában lévő hongkongi leányvállalat – 13,6 milliárd dolláros, tőzsdéről történő kivezetési ügyletéből adódik.

Kapcsolódó cikkünk 2025. 10. 09. Az évtized legnagyobb bankvásárlására készül az HSBC

A teher kissé ronthatja a bank körüli részvénypiaci hangulatot, de a hatás korlátozott lehet, mivel a HSBC a Hang Seng Bank felvásárlása miatt már felfüggesztette az osztalékfizetést a következő három negyedévre – kommentálta a friss hírt Lorraine Tan, a Morningstar ázsiai részvényelemzési igazgatója.

A bank hongkongi részvényei a reggeli kereskedésben stagnáltak, elmaradva a Hang Seng Index 1 százalékos emelkedésétől.

A hírhedt Bernie Madoff csalási ügyének összértéke mintegy 64,8 milliárd dollárra tehető. Az ügy évekig rejtve maradt, mígnem Madoff 2008 decemberében – egy nappal cége karácsonyi partiját követően – bevallotta tetteit fiainak, később 11 vádpontban bűnösnek vallotta magát.

150 éves börtönbüntetését töltve 2021 áprilisában, 82 évesen hunyt el.

Kapcsolódó cikkünk 2021. 04. 14. Elhunyt a világ legnagyobb piramisjátékának felépítője a börtönben

A HSBC 2012-ben peren kívül megállapodott a Kalix Funddal is a Madoff-birodalom összeomlása miatti veszteségek kapcsán; az egyezség összegét nem hozták nyilvánosságra. A befektetési alap korábban 35,6 millió dollárra perelte a bankot.

Címlapkép forrása: David Cliff/NurPhoto