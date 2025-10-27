  • Megjelenítés
Amerikában terjeszkedik az egyik európai sikerfintech, már meg is van az engedély
Bank

Amerikában terjeszkedik az egyik európai sikerfintech, már meg is van az engedély

Portfolio
Amerikai bróker-dealeri engedélyt kapott az Egyesült Államokban a holland Bunq, ezzel újabb lépést tett az európai piacokon túli terjeszkedés felé.

A Bunq az elmúlt évtizedben Európában megjelent fintech neobankok egyike, mely sikeresen skálázódott fel. A holland online bank, a Bunq hétfőn közölte, hogy

engedélyt szerzett az Egyesült Államokban bróker-dealerként való működésre, terjeszkedési stratégiájának részeként.

Az engedély lehetővé teszi a Bunq számára — amelynek Európában több mint 20 millió felhasználója van —, hogy amerikai részvényeket kínáljon amerikai ügyfeleknek.

A vállalat 2023-ban amerikai banki engedélyt kért, ám később visszavonta a kérelmet. A Reutersnek nyilatkozó szóvivő szerint a társaság "amint minden készen áll" újra benyújtja, és a bróker-dealeri engedélyt az amerikai bankká válás első lépésének tekinti. Hozzátette, hogy a Bunq "amint csak lehet" ismét kérelmezni fogja az amerikai banki engedélyt.

Augusztusban a holland jegybank 2,6 millió eurós bírságot szabott ki a pénzmosás elleni ellenőrzések hiányosságai miatt. A Bunq közölte, hogy nem ért egyet a döntéssel.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

