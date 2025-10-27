  • Megjelenítés
Bedőlt az egyik legnagyobb bank Iránban
Bedőlt az egyik legnagyobb bank Iránban

MTI
Fizetésképtelenné nyilvánították az ország egyik legjelentősebb magánbankját Iránban az egyre súlyosbodó nemzetközi szankciók miatt.

Az iráni állami média szombati beszámolója szerint a központi bank döntése alapján a fizetésképtelenné vált Ayandeh bank összes aktívája az állami Bank Melli Iran hitelintézet kezelésébe került.

A 2012-ben alapított hitelintézet 270 fiókkal volt jelen Iránban. Az állami hírügynökség, az Isna szerint a bank mintegy 4,5 milliárd euró értékű veszteséget halmozott fel, és mintegy 2,5 milliárd euró kifizetetlen adósság terhelte.

A Melli Bank vezetője az állami televízióban elmondta, hogy az átvétel már lezárult. A Melli Iran szombaton SMS-ben üdvözölte az Ayandeh eddigi ügyfeleit az állami bank "nagy családjában". Ali Madanizadeh gazdasági miniszter kijelentette, hogy az Ayandeh Bank ügyfeleinek "

nincs okuk aggódni.

Iránban az 1990-es évek óta működhetnek magánbankok. Az Ayandeh Bank az ország egyik legjelentősebb intézménye volt. Az Ayandeh (perzsaul "jövő") többek között finanszírozta a teheráni Iran Mallt, amely a vállalat adatai szerint a világ legnagyobb bevásárlóközpontja, és amelynek többek között jégpályája is van.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

