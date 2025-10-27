Bedőlt az egyik legnagyobb bank Iránban

Fizetésképtelenné nyilvánították az ország egyik legjelentősebb magánbankját Iránban az egyre súlyosbodó nemzetközi szankciók miatt.

Az iráni állami média szombati beszámolója szerint a központi bank döntése alapján a fizetésképtelenné vált Ayandeh bank összes aktívája az állami Bank Melli Iran hitelintézet kezelésébe került.

A 2012-ben alapított hitelintézet 270 fiókkal volt jelen Iránban. Az állami hírügynökség, az Isna szerint a bank mintegy 4,5 milliárd euró értékű veszteséget halmozott fel, és mintegy 2,5 milliárd euró kifizetetlen adósság terhelte.

A Melli Bank vezetője az állami televízióban elmondta, hogy az átvétel már lezárult. A Melli Iran szombaton SMS-ben üdvözölte az Ayandeh eddigi ügyfeleit az állami bank "nagy családjában". Ali Madanizadeh gazdasági miniszter kijelentette, hogy az Ayandeh Bank ügyfeleinek "

nincs okuk aggódni.

Iránban az 1990-es évek óta működhetnek magánbankok. Az Ayandeh Bank az ország egyik legjelentősebb intézménye volt. Az Ayandeh (perzsaul "jövő") többek között finanszírozta a teheráni Iran Mallt, amely a vállalat adatai szerint a világ legnagyobb bevásárlóközpontja, és amelynek többek között jégpályája is van.

