Jó hír érkezett a kormánytól: készül az évi 1 millió forintos támogatás 100 ezer magyarnak

Jön a közszolgálati dolgozók otthontámogatása

Ahogy Panyi Miklós írja, a kormány új programot indít 2026. január 1-jétől, amely évi nettó 1 millió forintos otthontámogatást biztosít a közszolgálatban dolgozóknak. A támogatás felhasználható lesz

meglévő lakáshitel törlesztésére

új lakáshitel önerejének kifizetésére.

Az Otthon Start Program keretében elérhető fix 3%-os kamattámogatott lakáshitel önerejének kiegészítésére is használható, de más otthonteremtési támogatásokkal is kombinálható, így a CSOK Plusszal vagy a falusi CSOK-kal is. Egyértelművé tette:

Ha a házastárs vagy élettárs is a közszolgálatban dolgozik, mindketten igényelhetik.

Az államtitkárok tájékoztatása szerint a támogatás köszönet az orvosoknak, az ápolóknak, a rendőröknek, a tanároknak, a katonáknak és minden közszolgálati dolgozónak, „akik nélkül nem működne az ország.” Mint írják,

a részletekről a munkáltatónál lehet érdeklődni.

Közel 100 ezer közszolga (és családja) veheti igénybe

A közszolgálati dolgozók otthontámogatása január 1-jén indul, a tárgyalások még zajlanak róla, nagyjából 100-110 ezer köztisztviselőt és közalkalmazottat érinthet – vetítette előre a Portfolio szeptember 3-ai hitelközvetítői konferenciáján Suppan Gergely, a Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkára.

A tervekről Banai Ádám, az MNB ügyvezető igazgatója is beszélt akkor. Elmondta: kormányzati információk szerint ezekben a munkakörökben mintegy 580–650 ezer ember dolgozik, a közszolgálati dolgozók otthontámogatásra jogosult lakáshitel-adósok száma az MNB becslése alapján 90–125 ezer,

az érintett hitelállomány pedig nagyságrendileg 1200 milliárd forint lehet.

Mi hangzott el még korábban?

Orbán Viktor miniszterelnök első bejelentése alapján

évi 1 millió forint összegű „otthontámogatást” vezet be a kormány, amely

lakáshitel törlesztésére és új lakáshitel önerejének a kifizetésére használható fel, például az Otthon Start hitel esetében is,

a „közszolgálatban dolgozók”, köztük az orvosok, az ápolók, a rendőrök, a tanárok, a katonák és „más köztisztviselők” vehetik igénybe.

Gulyás Gergely miniszter az egyik júliusi Kormányinfón ezt azzal egészítette ki, hogy

a program 2026. január 1-jén indul,

nettóban kell érteni az évi 1 millió forintos támogatást, ugyanis a cafeteria kedvező adózási szabályai vonatkoznak majd rá (az idén év eleje óta élő havi 150 ezer forintos lakhatásra fordítható munkáltatói támogatásnak 15%-os szja és 13%-os szocho vonzata van, amit a munkáltató fizet, ez várható most is, így a teljes kifizetés adózás előtt 1,28 millió forint lehet),

ha valaki az első évben az önerő kifizetésére veszi fel, akkor később nincs akadálya, hogy a hitel rendszeres havi törlesztésére használja fel.

Gulyás Gergely egy későbbi, augusztus eleji Kormányinfón elmondta még, hogy a jogosulti kör az állami dolgozók lehető legszélesebb köre lesz, a miniszter felsorolása szerint

fővárosi, vármegyei kormányhivatalok dolgozói,

rendőrök, honvédek,

minisztériumi dolgozók,

önkormányzatok irányítása alatt működő költségvetési szervek dolgozói,

a történelmi egyházakkal megkötött megállapodások értelmében az egyházi iskolák tanárai is,

ezenkívül az orvosok és ápolók is jogosultak lesznek a támogatásra, függetlenül attól, hogy milyen fenntartású intézménynél dolgoznak,

továbbá a szociális szférában, szakképzésben dolgozók, nemzetiségi önkormányzati intézmények dolgozói,

alkotmányos és különleges jogállású szervek dolgozói,

bírák, ügyészek, igazságügyi alkalmazottak

is mind megkaphatják az évi 1 millió forintos állami támogatást. A támogatás nem lesz jövedelemhatárhoz kötve, így főosztályvezetők, igazgatók is megkaphatják az évi 1 millió forintot.

Mennyibe kerül?

Gulyás Gergely hangsúlyozta: a miniszterek, politikai államtitkárok nem lesznek jogosultak a juttatásra. Kérdésre válaszolva elmondta, a munkavállalók 18%-a törleszt hitelt, az állami alkalmazottak körében ez a kormány becslései szerint valamivel kisebb arány lehet, ezért 15%-os részvétellel számolva

évi 100 milliárd forintot megközelítő összeget költhet majd erre az állam.

Ebből, valamint az évi 1 milliós támogatási összegből kiindulva feltételezhettük, hogy a kormány várakozása szerint megközelítőleg 100 ezer fő használja majd ki ezt a támogatást. A miniszter azt is elárulta, hogy a próbaidő alatt nem jár a támogatás, de szülési szabadság idején igen. Ha valaki felveszi a juttatást, majd nem dolgozik még 6 hónapig a közszférában, akkor vissza kell fizetnie a támogatást, ha pedig 6 hónap után távozik, akkor csak az időarányos részt kell visszafizetnie.

