  • Megjelenítés
Jó hír érkezett a kormánytól: készül az évi 1 millió forintos támogatás 100 ezer magyarnak
Bank

Jó hír érkezett a kormánytól: készül az évi 1 millió forintos támogatás 100 ezer magyarnak

Portfolio
Az utóbbi hetekben kevés szó esett a kormány által július végén beharangozott otthontámogatásról, amely évi nettó 1 millió forinttal segítené a közszolgálatban dolgozók lakáshitel-törlesztését, illetve a lakáshitel-önerő előteremtését. Hidvégi Balázs és Panyi Miklós államtitkárok most a Facebookon megerősítették: a kormány valóban elindítja a programot január 1-jével, a részletekről már lehet érdeklődni az állami munkáltatóknál.

Jön a közszolgálati dolgozók otthontámogatása

Ahogy Panyi Miklós írja, a kormány új programot indít 2026. január 1-jétől, amely évi nettó 1 millió forintos otthontámogatást biztosít a közszolgálatban dolgozóknak. A támogatás felhasználható lesz

  • meglévő lakáshitel törlesztésére
  • új lakáshitel önerejének kifizetésére.

Az Otthon Start Program keretében elérhető fix 3%-os kamattámogatott lakáshitel önerejének kiegészítésére is használható, de más otthonteremtési támogatásokkal is kombinálható, így a CSOK Plusszal vagy a falusi CSOK-kal is. Egyértelművé tette:

Ha a házastárs vagy élettárs is a közszolgálatban dolgozik, mindketten igényelhetik.

Az államtitkárok tájékoztatása szerint a támogatás köszönet az orvosoknak, az ápolóknak, a rendőröknek, a tanároknak, a katonáknak és minden közszolgálati dolgozónak, „akik nélkül nem működne az ország.” Mint írják,

a részletekről a munkáltatónál lehet érdeklődni.

Közel 100 ezer közszolga (és családja) veheti igénybe

A közszolgálati dolgozók otthontámogatása január 1-jén indul, a tárgyalások még zajlanak róla, nagyjából 100-110 ezer köztisztviselőt és közalkalmazottat érinthet – vetítette előre a Portfolio szeptember 3-ai hitelközvetítői konferenciáján Suppan Gergely, a Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkára.

A tervekről Banai Ádám, az MNB ügyvezető igazgatója is beszélt akkor. Elmondta: kormányzati információk szerint ezekben a munkakörökben mintegy 580–650 ezer ember dolgozik, a közszolgálati dolgozók otthontámogatásra jogosult lakáshitel-adósok száma az MNB becslése alapján 90–125 ezer,

az érintett hitelállomány pedig nagyságrendileg 1200 milliárd forint lehet.

Mi hangzott el még korábban?

Orbán Viktor miniszterelnök első bejelentése alapján

  • évi 1 millió forint összegű „otthontámogatást” vezet be a kormány, amely
  • lakáshitel törlesztésére és új lakáshitel önerejének a kifizetésére használható fel, például az Otthon Start hitel esetében is,
  • a „közszolgálatban dolgozók”, köztük az orvosok, az ápolók, a rendőrök, a tanárok, a katonák és „más köztisztviselők” vehetik igénybe.

Gulyás Gergely miniszter az egyik júliusi Kormányinfón ezt azzal egészítette ki, hogy

  • a program 2026. január 1-jén indul,
  • nettóban kell érteni az évi 1 millió forintos támogatást, ugyanis a cafeteria kedvező adózási szabályai vonatkoznak majd rá (az idén év eleje óta élő havi 150 ezer forintos lakhatásra fordítható munkáltatói támogatásnak 15%-os szja és 13%-os szocho vonzata van, amit a munkáltató fizet, ez várható most is, így a teljes kifizetés adózás előtt 1,28 millió forint lehet),
  • ha valaki az első évben az önerő kifizetésére veszi fel, akkor később nincs akadálya, hogy a hitel rendszeres havi törlesztésére használja fel.

Gulyás Gergely egy későbbi, augusztus eleji Kormányinfón elmondta még, hogy a jogosulti kör az állami dolgozók lehető legszélesebb köre lesz, a miniszter felsorolása szerint

  • fővárosi, vármegyei kormányhivatalok dolgozói,
  • rendőrök, honvédek,
  • minisztériumi dolgozók,
  • önkormányzatok irányítása alatt működő költségvetési szervek dolgozói,
  • a történelmi egyházakkal megkötött megállapodások értelmében az egyházi iskolák tanárai is,
  • ezenkívül az orvosok és ápolók is jogosultak lesznek a támogatásra, függetlenül attól, hogy milyen fenntartású intézménynél dolgoznak,
  • továbbá a szociális szférában, szakképzésben dolgozók, nemzetiségi önkormányzati intézmények dolgozói,
  • alkotmányos és különleges jogállású szervek dolgozói,
  • bírák, ügyészek, igazságügyi alkalmazottak

is mind megkaphatják az évi 1 millió forintos állami támogatást. A támogatás nem lesz jövedelemhatárhoz kötve, így főosztályvezetők, igazgatók is megkaphatják az évi 1 millió forintot.

Mennyibe kerül?

Gulyás Gergely hangsúlyozta: a miniszterek, politikai államtitkárok nem lesznek jogosultak a juttatásra. Kérdésre válaszolva elmondta, a munkavállalók 18%-a törleszt hitelt, az állami alkalmazottak körében ez a kormány becslései szerint valamivel kisebb arány lehet, ezért 15%-os részvétellel számolva

évi 100 milliárd forintot megközelítő összeget költhet majd erre az állam.

Ebből, valamint az évi 1 milliós támogatási összegből kiindulva feltételezhettük, hogy a kormány várakozása szerint megközelítőleg 100 ezer fő használja majd ki ezt a támogatást. A miniszter azt is elárulta, hogy a próbaidő alatt nem jár a támogatás, de szülési szabadság idején igen. Ha valaki felveszi a juttatást, majd nem dolgozik még 6 hónapig a közszférában, akkor vissza kell fizetnie a támogatást, ha pedig 6 hónap után távozik, akkor csak az időarányos részt kell visszafizetnie.

Kapcsolódó cikkünk

Jó hír érkezett a kormánytól: évi 1 millió forintos ajándék készül 100 ezer magyarnak

Egy teljes szakmát lázba hozott az Otthon Start, tényleg durva lakásdrágulás fenyeget

Kiderült, kik kaphatják meg az évi 1 millió forintot Magyarországon

Hihetetlen, de igaz: a teljes törlesztőrészletedet kifizethetik helyetted

Megint bejelentett egy lakástámogatást a kormány - Nem is gondolnád, hogyan kaszálhatsz vele

Orbán Viktor bejelentette: új otthontámogatást indít a kormány

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Trader

Díjmentes előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod

Fórum

Konferencia ajánló

Portfolio Banking Technology 2025

Portfolio Banking Technology 2025

2025. november 4.

Portfolio Property Awards 2025

2025. november 5.

Portfolio Professional Investment Day 2025

2025. november 5.

Portfolio Future of Construction 2025

2025. november 11.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
brokerchooser online tradeing broker
Bank
Amerikában terjeszkedik az egyik európai sikerfintech, már meg is van az engedély
Pénzcentrum
Kiderült a féltve őrzött igazság a magyarországi rezsiárakról: erről minden csekkbefizetőnek tudnia kell
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility