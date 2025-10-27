Jó hír érkezett a kormánytól: készül az évi 1 millió forintos támogatás 100 ezer magyarnak

Jön a közszolgálati dolgozók otthontámogatása
Ahogy Panyi Miklós írja, a kormány új programot indít 2026. január 1-jétől, amely évi nettó 1 millió forintos otthontámogatást biztosít a közszolgálatban dolgozóknak. A támogatás felhasználható lesz
- meglévő lakáshitel törlesztésére
- új lakáshitel önerejének kifizetésére.
Az Otthon Start Program keretében elérhető fix 3%-os kamattámogatott lakáshitel önerejének kiegészítésére is használható, de más otthonteremtési támogatásokkal is kombinálható, így a CSOK Plusszal vagy a falusi CSOK-kal is. Egyértelművé tette:
Ha a házastárs vagy élettárs is a közszolgálatban dolgozik, mindketten igényelhetik.
Az államtitkárok tájékoztatása szerint a támogatás köszönet az orvosoknak, az ápolóknak, a rendőröknek, a tanároknak, a katonáknak és minden közszolgálati dolgozónak, „akik nélkül nem működne az ország.” Mint írják,
a részletekről a munkáltatónál lehet érdeklődni.
Közel 100 ezer közszolga (és családja) veheti igénybe
A közszolgálati dolgozók otthontámogatása január 1-jén indul, a tárgyalások még zajlanak róla, nagyjából 100-110 ezer köztisztviselőt és közalkalmazottat érinthet – vetítette előre a Portfolio szeptember 3-ai hitelközvetítői konferenciáján Suppan Gergely, a Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkára.
A tervekről Banai Ádám, az MNB ügyvezető igazgatója is beszélt akkor. Elmondta: kormányzati információk szerint ezekben a munkakörökben mintegy 580–650 ezer ember dolgozik, a közszolgálati dolgozók otthontámogatásra jogosult lakáshitel-adósok száma az MNB becslése alapján 90–125 ezer,
az érintett hitelállomány pedig nagyságrendileg 1200 milliárd forint lehet.
Mi hangzott el még korábban?
Orbán Viktor miniszterelnök első bejelentése alapján
- évi 1 millió forint összegű „otthontámogatást” vezet be a kormány, amely
- lakáshitel törlesztésére és új lakáshitel önerejének a kifizetésére használható fel, például az Otthon Start hitel esetében is,
- a „közszolgálatban dolgozók”, köztük az orvosok, az ápolók, a rendőrök, a tanárok, a katonák és „más köztisztviselők” vehetik igénybe.
Gulyás Gergely miniszter az egyik júliusi Kormányinfón ezt azzal egészítette ki, hogy
- a program 2026. január 1-jén indul,
- nettóban kell érteni az évi 1 millió forintos támogatást, ugyanis a cafeteria kedvező adózási szabályai vonatkoznak majd rá (az idén év eleje óta élő havi 150 ezer forintos lakhatásra fordítható munkáltatói támogatásnak 15%-os szja és 13%-os szocho vonzata van, amit a munkáltató fizet, ez várható most is, így a teljes kifizetés adózás előtt 1,28 millió forint lehet),
- ha valaki az első évben az önerő kifizetésére veszi fel, akkor később nincs akadálya, hogy a hitel rendszeres havi törlesztésére használja fel.
Gulyás Gergely egy későbbi, augusztus eleji Kormányinfón elmondta még, hogy a jogosulti kör az állami dolgozók lehető legszélesebb köre lesz, a miniszter felsorolása szerint
- fővárosi, vármegyei kormányhivatalok dolgozói,
- rendőrök, honvédek,
- minisztériumi dolgozók,
- önkormányzatok irányítása alatt működő költségvetési szervek dolgozói,
- a történelmi egyházakkal megkötött megállapodások értelmében az egyházi iskolák tanárai is,
- ezenkívül az orvosok és ápolók is jogosultak lesznek a támogatásra, függetlenül attól, hogy milyen fenntartású intézménynél dolgoznak,
- továbbá a szociális szférában, szakképzésben dolgozók, nemzetiségi önkormányzati intézmények dolgozói,
- alkotmányos és különleges jogállású szervek dolgozói,
- bírák, ügyészek, igazságügyi alkalmazottak
is mind megkaphatják az évi 1 millió forintos állami támogatást. A támogatás nem lesz jövedelemhatárhoz kötve, így főosztályvezetők, igazgatók is megkaphatják az évi 1 millió forintot.
Mennyibe kerül?
Gulyás Gergely hangsúlyozta: a miniszterek, politikai államtitkárok nem lesznek jogosultak a juttatásra. Kérdésre válaszolva elmondta, a munkavállalók 18%-a törleszt hitelt, az állami alkalmazottak körében ez a kormány becslései szerint valamivel kisebb arány lehet, ezért 15%-os részvétellel számolva
évi 100 milliárd forintot megközelítő összeget költhet majd erre az állam.
Ebből, valamint az évi 1 milliós támogatási összegből kiindulva feltételezhettük, hogy a kormány várakozása szerint megközelítőleg 100 ezer fő használja majd ki ezt a támogatást. A miniszter azt is elárulta, hogy a próbaidő alatt nem jár a támogatás, de szülési szabadság idején igen. Ha valaki felveszi a juttatást, majd nem dolgozik még 6 hónapig a közszférában, akkor vissza kell fizetnie a támogatást, ha pedig 6 hónap után távozik, akkor csak az időarányos részt kell visszafizetnie.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
