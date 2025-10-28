Lakásvásárlók, figyelem: könnyítés jöhet a CSOK Plusz feltételeiben

A CSOK Plusz mostani szabályozása értelmében azon házaspárok vehetik igénybe a kamattámogatott lakáshitelt, ahol a feleség a kölcsön iránti kérelem benyújtásának időpontjában még nem töltötte be a 41. életévét. Egy átmeneti könnyítésnek köszönhetően azonban 2025. december 31-ig azok a házaspárok is igényelhetik a hitelt, ahol
- a feleség már elmúlt 41 éves, de a házaspár megfelelően igazolni tudja a 12. hetet betöltött várandósságot,
- vagy a házaspár általi örökbefogadás engedélyezése érdekében az illetékes gyámhatóságnál 2024. január 1. és 2025. december 31. között személyesen előterjesztették a kérelmüket, és ezt megfelelően igazolni tudják.
A mostani rendelettervezet a 2025. december 31-i határidőt írná felül azzal, hogy
határozatlan ideig élhetnek majd a lakásvásárlók a két könnyítéssel,
azaz a 41 évnél idősebb feleség 12. hetet betöltött, igazolt várandóssága – vagy igazoltan megindított örökbefogadási engedélyezési eljárás – esetén 2026-ban és azután is jogosultak lesznek a házaspárok a támogatott lakáshitel igénybevételére.
A rendelettervezetet 2025. november 4-ig lehet véleményezni, és a kormány terve szerint 2026. január 1-től lesz hatályos. Amennyiben a rendelet hatályba lép, a kormány számításai szerint négy éves időtávon összesen 2,8 milliárd forinttal romolhat a költségvetés egyenlege.
Címlapkép forrása: Shutterstock
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
Globális minimumadó - itt az első bevallási határidő!
A globális minimumadó (GloBE) kötelezettségeihez kapcsolódóan közeleg az első hazai bevallási határidő. Azoknak a társaságoknak, amelyek üzleti éve megegyezik a naptári évvel, 2025. novemb
És megérkezett az ingyenes lakáshitel
A 3%-os kamatozású Otthon Start lakáshitel megjelenésekor sokan az életük lehetőségét vélték felfedezni a támogatott hitelben. A közszolgálatban dolgozók közül egyes becslések alapján na
Az ország, ahol a nyugdíjas többet keres a dolgozónál
Franciaországban egy átlagos nyugdíjas több pénzt visz haza, mint egy átlagos munkavállaló. A jelenségnek kulturális és történelmi okai vannak, de kemény közgazdasági következményei is, a
Befektetések Bezzegországban - HOLD Minutes
A HOLD Minutes e heti részében Cser Tamás, a HOLD vezető részvényportfólió-kezelője beszél arról, hogy The post Befektetések Bezzegországban - HOLD Minutes appeared first on HOLDBLOG.
From Creative Destruction to the Inverted-U: Why Aghion & Howitt's Schumpeterian Program Is Nobel-Worthy
Philippe Aghion and Peter Howitt transformed growth from a black box into a mechanism we can measure and steer; bridged macro theory with micro market structure; and then validated the bridge with credible
Arany vagy bányarészvény: melyikkel jár jobban a befektető?
Vajon mi ér többet: az arany vagy az aranybánya? Lehet-e egyáltalán győztest hirdetni ebben a versenyben? Az elmúlt 20 év adatait megvizsgálva érdekes következtetésekre jutni:... The post Arany
Magyar vállalkozás: viharban, jó irányba
Habár a vállalkozások számára komoly csapások sorát hozta a COVID-dal megnyíló bizonytalanság kora, a magyar gazdaságot azonban nem meggyengítik, hanem termelékenysége és minősége javítá
Már az Otthon Start előtt is elszabadultak az árak, hol lesz a vége?
Érdekes adatok érkeztek a lakáspiacról.
Hegymenet frissítőpont nélkül − A terepfutó versenyszervezés rögös ösvényein
A hazai szereplők egymással és a külfölddel is versenyt futnak.
A komáromi Filiberto
Fókuszban a vintedes vagy marketplace-es csalásoknak nevezett adathalász támadások.
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod