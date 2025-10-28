Lakásvásárlók, figyelem: könnyítés jöhet a CSOK Plusz feltételeiben

Portfolio Future of Construction 2025 Új fejezet az építőiparban! Szakma, networking, hatékonyság és minden, ami átírja az eddigi szabályokat!

A CSOK Plusz mostani szabályozása értelmében azon házaspárok vehetik igénybe a kamattámogatott lakáshitelt, ahol a feleség a kölcsön iránti kérelem benyújtásának időpontjában még nem töltötte be a 41. életévét. Egy átmeneti könnyítésnek köszönhetően azonban 2025. december 31-ig azok a házaspárok is igényelhetik a hitelt, ahol

a feleség már elmúlt 41 éves, de a házaspár megfelelően igazolni tudja a 12. hetet betöltött várandósságot,

vagy a házaspár általi örökbefogadás engedélyezése érdekében az illetékes gyámhatóságnál 2024. január 1. és 2025. december 31. között személyesen előterjesztették a kérelmüket, és ezt megfelelően igazolni tudják.

A mostani rendelettervezet a 2025. december 31-i határidőt írná felül azzal, hogy

határozatlan ideig élhetnek majd a lakásvásárlók a két könnyítéssel,

azaz a 41 évnél idősebb feleség 12. hetet betöltött, igazolt várandóssága – vagy igazoltan megindított örökbefogadási engedélyezési eljárás – esetén 2026-ban és azután is jogosultak lesznek a házaspárok a támogatott lakáshitel igénybevételére.

A rendelettervezetet 2025. november 4-ig lehet véleményezni, és a kormány terve szerint 2026. január 1-től lesz hatályos. Amennyiben a rendelet hatályba lép, a kormány számításai szerint négy éves időtávon összesen 2,8 milliárd forinttal romolhat a költségvetés egyenlege.

