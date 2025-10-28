  • Megjelenítés
Lakásvásárlók, figyelem: könnyítés jöhet a CSOK Plusz feltételeiben
Várandós vagy örökbefogadási engedélyezési eljárásban részt vevő anyák életkortól függetlenül, azaz 41. életévük betöltése után is igényelhetik majd a CSOK Plusz hitelt 2025. december 31-e után is – írja az október 27-én társadalmi egyeztetésre bocsátott, Orbán Viktor által jegyzett rendelettervezet. A korhatár alóli mentesülés eredetileg kétéves, 2025 végéig szóló időtartama így határozatlan időre meghosszabbodna. Ha a rendelet hatályba lép, az kedvező változást jelent majd azon házaspárok számára, ahol a feleség elmúlt 41 éves.
A CSOK Plusz mostani szabályozása értelmében azon házaspárok vehetik igénybe a kamattámogatott lakáshitelt, ahol a feleség a kölcsön iránti kérelem benyújtásának időpontjában még nem töltötte be a 41. életévét. Egy átmeneti könnyítésnek köszönhetően azonban 2025. december 31-ig azok a házaspárok is igényelhetik a hitelt, ahol

  • a feleség már elmúlt 41 éves, de a házaspár megfelelően igazolni tudja a 12. hetet betöltött várandósságot,
  • vagy a házaspár általi örökbefogadás engedélyezése érdekében az illetékes gyámhatóságnál 2024. január 1. és 2025. december 31. között személyesen előterjesztették a kérelmüket, és ezt megfelelően igazolni tudják.

A mostani rendelettervezet a 2025. december 31-i határidőt írná felül azzal, hogy

határozatlan ideig élhetnek majd a lakásvásárlók a két könnyítéssel,

azaz a 41 évnél idősebb feleség 12. hetet betöltött, igazolt várandóssága – vagy igazoltan megindított örökbefogadási engedélyezési eljárás – esetén 2026-ban és azután is jogosultak lesznek a házaspárok a támogatott lakáshitel igénybevételére.

A rendelettervezetet 2025. november 4-ig lehet véleményezni, és a kormány terve szerint 2026. január 1-től lesz hatályos. Amennyiben a rendelet hatályba lép, a kormány számításai szerint négy éves időtávon összesen 2,8 milliárd forinttal romolhat a költségvetés egyenlege.

