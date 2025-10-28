Váratlan lépés a bankoktól – ez már a válság első jele?

  • Megjelenítés
FONTOS Ennyi volt, vége a békülésnek: masszív támadást indít Izrael – Kiadta a parancsot a vezető
Az euróövezeti bankok a harmadik negyedévben váratlanul szigorították a vállalati hitelekhez való hozzáférést. Az Európai Központi Bank értékelése szerint az észlelt gazdasági kockázatok vezettek a szigorúbb hitelezési standardokhoz.

Az Európai Központi Bank (EKB) negyedéves felmérése szerint a szigorítás élén a német hitelintézetek álltak. A lépést a romló gazdasági kilátásokkal és a vámok körüli bizonytalansággal kapcsolatos aggodalmak fokozták. Bár az év nagy részében lassan élénkült a hitelezés – az EKB összesen két százalékpontos kamatcsökkentése némi keresletet hozott –, a hitelállomány bővülése továbbra is legfeljebb mérsékeltnek mondható, mert

a kereskedelmi politikai bizonytalanság fékezi a gazdasági teljesítményt.

"Az észlelt gazdasági kockázatok szigorúbb hitelezési standardokhoz vezettek" – közölte az EKB kedden, az euróövezet 154 legnagyobb bankját vizsgáló felmérés alapján. "A bankok a magas geopolitikai bizonytalanságot és a kereskedelmi kockázatokat is kiemelték, amikor új hitelek kihelyezésekor ágazatok vagy vállalatok között különbséget tettek. Több intézmény fokozott monitoringról és elemzésről számolt be" – tették hozzá.

A romlás jelentős része Németországhoz köthető, míg Franciaországban, Olaszországban és Spanyolországban a hitelezési feltételek változatlanok maradtak. A vállalati hitelkereslet nőtt ugyan, de az ütem elmaradt a várakozásoktól, és összességében gyenge maradt. Az EKB szerint a harmadik negyedévben a csökkenő hitelkamatok, valamint az adósságok refinanszírozásához és átstrukturálásához kapcsolódó igények támogatták a keresletet, miközben a beruházások, a készletek és a forgótőke hatása semleges volt.

Szeptemberben a vállalati hitelezés 2,9 százalékkal bővült az előző év azonos időszakához képest. Ez közel kétéves csúcs, de elmarad a járvány előtti, nagyjából 4 százalékos ütemtől.

Az év utolsó negyedévére a bankok változatlan vállalati hitelezési standardokat és hitelvolumeneket várnak.

A lakáshiteleknél a feltételek változatlanok maradtak, noha a bankok korábban mérsékelt lazítással számoltak; a negyedik negyedévre is stabil hozzáférést jeleznek előre. Akárcsak a vállalati hiteleknél, Németországban itt is szigorodtak a feltételek, míg Franciaországban, Olaszországban és Spanyolországban nem változtak. A jelzáloghitel-kereslet a harmadik negyedévben számottevően emelkedett, és a bankok további bővülésre számítanak.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

