FONTOS Súlyos műszaki hibák derültek ki a magyar olajellátás kulcsfontosságú vezetékén
A tőzsdén kívüli részvények piacán terjeszkedik a Morgan Stanley
Portfolio
A Morgan Stanley felvásárolja az EquityZen magánrészvény-kereskedési platformot, hogy kiszolgálja az elsődleges részvénykibocsátásokat (IPO-t) megelőző részesedésszerzések iránt megugró befektetői keresletet - írja a Reuters.
A befektetési bank szerdán jelentette be az ügyletet, amely jó példa arra, hogyan igyekszik a Wall Street lépést tartani a gyorsan növekvő startupokban való részesedések iránti keresletnövekedéssel.

A nagy pénzintézetek egyre gyakrabban tekintenek a nyilvános piacokon túlra. Olyan képességeket építenek, amelyek összekötik ügyfeleiket a magáncégekkel, likviditást teremtenek a tőzsdei bevezetés előtti (pre-IPO) részvényekhez, és kiszolgálják a korai kitettség iránti növekvő étvágyat a gyorsan bővülő startupokban.

Egy, az IPO előtti részvények adásvételét segítő platform tulajdonlásával a Morgan Stanleyhez hasonló bankok

  • díjbevételeket érhetnek el,
  • betekintést nyerhetnek a magánpiaci értékelésekbe,
  • és erősíthetik kapcsolataikat azokkal az ügyfelekkel, akik magántőke-lehetőségek iránt keresnek kitettséget.

"20 millió ügyfelünk körében növekvő érdeklődést látunk a privát piacok iránt. Az EquityZen az a kapocs, amely összeköti a kínálatot és a keresletet" - mondta Michael Gaviser, a Morgan Stanley Wealth Management privát piacokért felelős vezetője.

Az EquityZennek több mint 800 ezer regisztrált felhasználója van, és 2013-as indulása óta több mint 49 ezer tranzakciót bonyolított le 450-nél is több tőzsdén kívüli cégnél.

A Morgan Stanley tavaly megállapodást kötött a startupok részvényesi nyilvántartását kezelő, magántőke- és kockázatitőke-befektetők által támogatott Cartával is.

A bank nem hozta nyilvánosságra az EquityZen-ügylet feltételeit. A tranzakció zárása 2026 elejére várható.

A Morgan Stanley kockázati igazgatójával készült múlt heti interjúnk itt olvasható:

