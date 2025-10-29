Döntött az Európai Bizottság: megkönnyítik a részvénybefektetést a biztosítóknak és a bankoknak

A lépések Brüsszel szerint
- megerősítik az intézményi befektetők – különösen a bankok és a biztosítók – szerepét a gazdaság finanszírozásában,
- a megtakarítási és befektetési unió (SIU) stratégiájának végrehajtását szolgálják,
- és hozzájárulnak a tőkepiaci integráció elmélyítéséhez.
Céljuk a bankok és biztosítók részvénykitettségének bővítése, ideértve a közszereplőkkel – például az Európai Beruházási Bankkal és a nemzeti fejlesztési bankokkal – közösen megvalósuló beruházásokat is.
A biztosítási szektor mintegy 10 000 milliárd eurónyi vagyont kezel, ezért meghatározó intézményi befektető. A Szolvencia II felhatalmazáson alapuló rendelet módosításai a biztosítók befektetési kapacitásának növelésével ösztönzik a hosszú távú beruházásokat. Több tőkét irányít a reálgazdaságba, miközben megőrzi a jogi keret szilárdságát és a biztosítottak védelmét.
A rendelet külön szabályokat vezet be a hosszú távú részvénybefektetésekre, hogy erősítse az európai vállalatok finanszírozását, és stabil, tartós tőkéhez segítse őket
– beleértve a magántőke- és kockázati tőke-befektetéseket is.
Az uniós stratégiai prioritások – például a zöld és a digitális átállás, valamint a biztonsági és védelmi projektek – támogatására új, kedvezőbb prudenciális elbírálás vonatkozik a biztosítók részvénybefektetéseire azon jogszabályi programok keretében, amelyekben közpénzügyi támogatás és garancia is szerepel. A banki szabályokkal való összehangolás a jogosultsági kritériumok terén nagyobb jogbiztonságot és kiszámíthatóságot teremt a köz- és a magánbefektetők számára - hangsúlyozták.
A Szolvencia II felhatalmazáson alapuló rendelet felülvizsgálata továbbá
megszünteti a biztosítók értékpapírosítási befektetéseihez kapcsolódó, indokolatlan prudenciális költségek egy részét.
Ez a 2025 júniusában elfogadott értékpapírosítási csomag négy intézkedése közül az egyik, amelynek célja az uniós értékpapírosítási piac újjáélesztése.
A módosítások hozzájárulnak ahhoz is, hogy a biztosítók fenn tudják tartani a hosszú távú életbiztosítási és nyugdíjtermékek kínálatát. A prudenciális keret kedvezőbbé válik a hosszú távú, garanciaalapú üzletág számára. Számos életbiztosítási termék befektetési célt szolgál, segítve a lakosságot a jobb hozam elérésében és pénzügyi jólétének javításában.
A felülvizsgálat az adminisztratív terhek csökkentését is célozza:
- egyszerűsíti a jelentési és nyilvánosságra hozatali követelményeket,
- megszünteti az átfedéseket más uniós szabályokkal, és
- arányosabb eljárást biztosít az egyszerű üzleti modellel működő biztosítók számára.
A másik ma elfogadott intézkedés útmutatást ad arra, miként részesülhetnek
a bankok kedvezőbb prudenciális elbírálásban a Tőkekövetelmény-rendelet (CRR) alapján, amikor jogszabályi programokon keresztül hajtanak végre részvénybefektetéseket.
Ezek olyan, uniós vagy nemzeti jogon alapuló, strukturált közberuházási konstrukciók, amelyek közpénzügyi hátteret – például garanciákat vagy társfinanszírozást – magántőkével és egyértelmű felügyeleti mechanizmusokkal kombinálnak. A programok a tiszta technológiák, a digitális innováció és a védelmi ipar támogatását is szolgálják.
A CRR 133. cikk (5) bekezdése alkalmazásának pontosítása elősegíti az egységes és átlátható gyakorlatot az egységes piacon. Azok a bankok, amelyek jogosult jogszabályi programok keretében fektetnek be, alacsonyabb tőkekövetelményt alkalmazhatnak ezekre a kitettségekre, tükrözve a csökkent kockázatot. Mindeközben fennmaradnak a szigorú felügyeleti biztosítékok és a pénzügyi stabilitás - hangsúlyozza az Európai Bizottság.
Az intézkedés megkönnyíti az uniós vállalatok számára a részvénytőkéhez jutást, és közelebb visz egy integráltabb, diverzifikáltabb uniós tőkepiachoz. Ez összhangban van a Versenyképességi Iránytű céljaival és a Bizottság SIU keretében folytatott szélesebb beruházási programjával. A Bizottság nyilvántartást hozott létre a jogszabályi programokról, amely a DG FISMA honlapján érhető el.
2025 márciusában az Európai Bizottság elfogadta a Megtakarítások és Befektetések Uniójáról szóló közleményt, amely átfogó programot vázolt fel a tőkepiacok elmélyítésére és a magántőke mozgósítására az uniós prioritások támogatásáért. A most elfogadott lépések – a Szolvencia II felhatalmazáson alapuló jogi aktus és a CRR szerinti jogszabályi programokról szóló közlemény – e kezdeményezés kulcsfontosságú elemei - írják.
A Szolvencia II-t módosító felhatalmazáson alapuló jogi aktust az Európai Parlament és a Tanács legfeljebb három hónapig vizsgálhatja felül; ez az időszak a két intézmény kérésére további három hónappal meghosszabbítható. A Szolvencia II felhatalmazáson alapuló rendelet módosításai az (EU) 2025/2 irányelvvel egy időben, 2027. január 30-án lépnek hatályba.
Címlapkép forrása: EU
