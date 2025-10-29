Ez tetszeni fog a részvényeseknek: erős számokat közölt a Deutsche Bank

Az elemzői várakozásokat meghaladó harmadik negyedéves eredményről adott számot a Deutsce Bank. Christian Sewing vezérigazgató szerint jó úton haladnak, hogy teljesítsék éves pénzügyi célkitűzéseiket. Az első 9 havi 7,7 milliárd eurós azódás előtti eredmény új rekordot jelent a legnagyobb német banknál.

A Deutsche Bank szerdán reggel 7,7 milliárd eurós adózás előtti eredményt jelentett be 2025 első kilenc hónapjára vonatkozóan, ami 64%-os növekedést jelent 2024 első kilenc hónapjához képest. A Postbank felvásárlásához kapcsolódó peres ügyekre képzett céltartalék hatásaitól mindkét időszakban megtisztítva az adózás előtti eredmény 36%-kal nőtt az előző évhez képest. Csak a harmadik negyedévében rekordösszegű, 2,4 milliárd eurós adózás előtti eredményt ért el a bank, amely 8%-kal magasabb az előző év azonos időszakához képest; és 34%-kal magasabb, ha a bázisidőszakban a Postbank peres ügyeire képzett céltartalék felszabadításával korrigálunk.

Az 1,773 milliárd eurós nettó eredmény 9%-kal múlta felül az egy évvel korábbit.

A bevételek az év eddigi részében 7%-kal emelkedtek, a nem kamatjellegű ráfordítások 8%-os csökkenése mellett, utóbbi főként a Postbank peres ügyének fent említett hatásának elmaradása miatt jelentősen alacsonyabb költségeknek köszönhető. A nem működési tételek nélkül számított korrigált költségek 15,2 milliárd eurót tettek ki, ami lényegében a bank előrejelzésével összhangban állt, ugyanígy a bevételek is megfeleltek a vártnak.

Csak a harmadik negyedévben

0,7%-os RoTE1 és 64,4%-os költség/bevétel arányt ért el a társaság,

a nettó bevételek éves 7%-kal 8,0 milliárd euróra emelkedtek

az 5,2 milliárd eurós nem kamatjellegű ráfordítás 9%-kal magasabb az előző év azonos időszakához képest, ami az előző negyedévben a Postbank peres ügyekre képzett céltartalékok feloldásának elmaradását tükrözi,

az 5,0 milliárd eurós kiigazított költségszint az előző évhez képest változatlan,

a hitelezési veszteségekre képzett céltartalék az előző évhez képest 16%-kal 417 millió euróra csökkent.

2025 harmadik negyedévében és első kilenc hónapjában is rekordnyereséget értünk el, ami bizonyítja, hogy a globális bank milyen értéket képvisel ügyfeleink és részvényeseink számára a gyorsan változó környezetben.

Jó úton haladunk a 2025-ös pénzügyi céljaink teljesítése felé,

és miután az elmúlt három év mindegyikében 50%-kal növeltük a részvényesi kifizetéseket, 2022 és 2026 között több mint 8 milliárd eurót fogunk visszaadni a részvényeseknek. Stratégiai utunk következő szakaszához szilárd alapokat teremtettünk – nyilatkozta Christian Sewing vezérigazgató.

