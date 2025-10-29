  • Megjelenítés
Ez tetszeni fog a részvényeseknek: erős számokat közölt a Deutsche Bank
Bank

Ez tetszeni fog a részvényeseknek: erős számokat közölt a Deutsche Bank

Portfolio
Az elemzői várakozásokat meghaladó harmadik negyedéves eredményről adott számot a Deutsce Bank. Christian Sewing vezérigazgató szerint jó úton haladnak, hogy teljesítsék éves pénzügyi célkitűzéseiket. Az első 9 havi 7,7 milliárd eurós azódás előtti eredmény új rekordot jelent a legnagyobb német banknál.

A Deutsche Bank szerdán reggel 7,7 milliárd eurós adózás előtti eredményt jelentett be 2025 első kilenc hónapjára vonatkozóan, ami 64%-os növekedést jelent 2024 első kilenc hónapjához képest. A Postbank felvásárlásához kapcsolódó peres ügyekre képzett céltartalék hatásaitól mindkét időszakban megtisztítva az adózás előtti eredmény 36%-kal nőtt az előző évhez képest. Csak a harmadik negyedévében rekordösszegű, 2,4 milliárd eurós adózás előtti eredményt ért el a bank, amely 8%-kal magasabb az előző év azonos időszakához képest; és 34%-kal magasabb, ha a bázisidőszakban a Postbank peres ügyeire képzett céltartalék felszabadításával korrigálunk.

Az 1,773 milliárd eurós nettó eredmény 9%-kal múlta felül az egy évvel korábbit.

A bevételek az év eddigi részében 7%-kal emelkedtek, a nem kamatjellegű ráfordítások 8%-os csökkenése mellett, utóbbi főként a Postbank peres ügyének fent említett hatásának elmaradása miatt jelentősen alacsonyabb költségeknek köszönhető. A nem működési tételek nélkül számított korrigált költségek 15,2 milliárd eurót tettek ki, ami lényegében a bank előrejelzésével összhangban állt, ugyanígy a bevételek is megfeleltek a vártnak.

Csak a harmadik negyedévben

  • 0,7%-os RoTE1 és 64,4%-os költség/bevétel arányt ért el a társaság,
  • a nettó bevételek éves 7%-kal 8,0 milliárd euróra emelkedtek
  • az 5,2 milliárd eurós nem kamatjellegű ráfordítás 9%-kal magasabb az előző év azonos időszakához képest, ami az előző negyedévben a Postbank peres ügyekre képzett céltartalékok feloldásának elmaradását tükrözi,
  • az 5,0 milliárd eurós kiigazított költségszint az előző évhez képest változatlan,
  • a hitelezési veszteségekre képzett céltartalék az előző évhez képest 16%-kal 417 millió euróra csökkent.

2025 harmadik negyedévében és első kilenc hónapjában is rekordnyereséget értünk el, ami bizonyítja, hogy a globális bank milyen értéket képvisel ügyfeleink és részvényeseink számára a gyorsan változó környezetben.

Jó úton haladunk a 2025-ös pénzügyi céljaink teljesítése felé,

és miután az elmúlt három év mindegyikében 50%-kal növeltük a részvényesi kifizetéseket, 2022 és 2026 között több mint 8 milliárd eurót fogunk visszaadni a részvényeseknek. Stratégiai utunk következő szakaszához szilárd alapokat teremtettünk – nyilatkozta Christian Sewing vezérigazgató.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Konferencia ajánló

Portfolio Banking Technology 2025

Portfolio Banking Technology 2025

2025. november 4.

Portfolio Property Awards 2025

2025. november 5.

Portfolio Professional Investment Day 2025

2025. november 5.

Portfolio Future of Construction 2025

2025. november 11.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod

Ez is érdekelhet
otp
Portfolio signature
Két csillagászati célár jött az OTP-re!
Pénzcentrum
Örökre vége lehet a hagyományos iskolai modellnek: tanórára, osztályokra, tanteremre sincs szükség?
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility