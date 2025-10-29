Két csillagászati célár jött az OTP-re!

Nagyot menetelt az OTP, az elmúlt három évben közel négyszeresére emelkedett az árfolyam.
Az okokról már sokat írtunk:
- az OTP sorra vásárolta fel az elmúlt években a régió bankjait, sőt, már Európán kívül is terjeszkedett, ez is segítette a növekedést,
- közben egyre hatékonyabb a bankcsoport, javulnak a marzsok,
- ráadásul most békeidő van, a céltartalékolás alacsony,
- ezek eredője, hogy meredeken emelkedett a profit, már ezer milliárd forint feletti összegről beszélünk,
- ráadásul átárazódás is volt, az ukrajnai háború kirobbanásakor nyomás alá került a részvény árazása, ami azonban az elmúlt években már enyhült.
Többek között ezeknek tudható be az árfolyam szárnyalása.
