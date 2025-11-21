Ha háború és fegyverkezés, akkor ez a részvény mindent visz - A profik szerint közel 70 százalékot kereshetsz vele!

Fókuszban a hadiipari költések
A Orosz–ukrán háború kitörése óta Európában drámaian emelkedtek a védelmi kiadások, ami alapvetően megváltoztatta az európai biztonságpolitikát és a növekedési kilátásokat a hadiipar számára. 2022 óta számos európai állam újraértékelte katonai képességeit, és elkezdte jelentős mértékben növelni a védelmi költségvetését.
A European Defence Agency (EDA) adatai szerint 2024-ben az EU 27 tagállamának védelmi kiadásai elérték a 343 milliárd eurót, ami 19%-os növekedés 2023-hoz képest, és a GDP 1,9%-át tette ki. 2025-ben a tagállamok várhatóan túllépik a 2%-os küszöböt, akár 392 milliárd euró is lehet a védelmi kiadás, a GDP 2,1%-a.
A védelmi kiadások masszív emelkedése nyilvánvalóan kedvezett az európai védelmi vállalatok részvényárfolyamának is, a védelmi ipari cégek felértékelődése nagyrészt a megnövekedett rendelések és a nagyobb kapacitásra való átállással kapcsolatos várakozásoknak köszönhető.
