Nemzetközi előadók, fintech guruk és a legfontosabb banki digitális vezetők egy helyen!
Nemzetközi előadók, fintech guruk és a legfontosabb banki digitális vezetők egy helyen!

Portfolio
A legfontosabb digitális banki vezetők és a fintech piac meghatározó szereplői gyűlnek össze 2025. november 4-én a budapesti Marriott Hotelben, a tizedik alkalommal megrendezésre kerülő Banking Technology konferencián. A rendezvényen a bankok IT-költéseiről, az AI-forradalomról, a csalásokról és a kiberbiztonságról, a legforróbb payment trendekről lesz szó. A technológiai deep dive szekciókban pedig use case-eken, esettanulmányokon keresztül merülhetünk el a fintech innovációk világában.

A bankszektor top vezetői, fintech-guruk, tanácsadók, szabályozók és IT-szakértők osztják meg gondolataikat és tapasztalataikat, lehetőséget teremtve a résztvevőknek, hogy első kézből értesüljenek a legfrissebb fejleményekről és jövőbeli irányokról.

A Banking Technology 2025 konferencián a pénzügyi szektor legkiválóbb szakértői osztják meg gondolataikat. Íme néhány kiemelkedő előadónk:

  • Kaliszky András, informatikai és operációs területért felelős vezérigazgató-helyettes, Erste Bank Hungary Zrt.
  • Panos Chalkias, CEO, Central, South and East Europe, Transaction Systems
  • Manuel Sanabria, Director - Strategic Accounts Advisor, Salesforce
  • Vedran Zrilic, Director - CE South Salesforce Practice & Alliance Leader, Deloitte
  • Kelemen Tamás, Regionális üzletfejlesztési igazgató, Visa
  • Kertay Balázs, Senior Manager, Visa Consulting & Analytics, Central Eastern Europe

A konferencia kiemelt témái között szerepelnek:

  • A nemzetközi és hazai digitális banki verseny alakulása
  • Az AI-ügynökök jelenlegi és jövőbeli alkalmazási lehetőségei a bankszektorban
  • Gyakorlati példák és tapasztalatok az AI és digitalizáció területéről
    • Innovációk a pénzforgalomban, beleértve a qvik rendszert, kártyás újításokat és a digitális jegybankpénzeket
  • A digitális bankolás szabályozási környezetének várható változásai
  • Stratégiák a folyamatosan fejlődő csalási módszerek elleni védekezésre

Ne maradjon le erről a kivételes lehetőségről, hogy első kézből értesüljön a bankszektor és a fintech világ legújabb fejleményeiről! Regisztráljon most a Banking Technology 2025 konferenciára, és legyen részese a pénzügyi jövő formálásának!

Portfolio Banking Technology 2025
A legforróbb digitális banki innovációkról, fintech újításokról is szó lesz a Portfolio november 4-ei Banking Technology rendezvényén. Regisztráció és részletek itt!
Információ és jelentkezés

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Portfolio Banking Technology 2025

Portfolio Banking Technology 2025

2025. november 4.

Portfolio Property Awards 2025

2025. november 5.

Portfolio Professional Investment Day 2025

2025. november 5.

Portfolio Future of Construction 2025

2025. november 11.

