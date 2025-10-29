Nemzetközi előadók, fintech guruk és a legfontosabb banki digitális vezetők egy helyen!

A bankszektor top vezetői, fintech-guruk, tanácsadók, szabályozók és IT-szakértők osztják meg gondolataikat és tapasztalataikat, lehetőséget teremtve a résztvevőknek, hogy első kézből értesüljenek a legfrissebb fejleményekről és jövőbeli irányokról.

A Banking Technology 2025 konferencián a pénzügyi szektor legkiválóbb szakértői osztják meg gondolataikat. Íme néhány kiemelkedő előadónk:

Peter Stebe , Associate partner, McKinsey & Company

, Associate partner, McKinsey & Company Frantisek Jungr , Head of Product in CEE, Visa

, Head of Product in CEE, Visa Kaszás Zoltán, OTP Bank, Csoport IT Stratégia & Támogatás

Kaliszky András, informatikai és operációs területért felelős vezérigazgató-helyettes, Erste Bank Hungary Zrt.

Lóska Gergely, informatikai és innovációs vezető, K&H

Vinnai Balázs, elnöki főtanácsadó, elnök, MBH Bank, IVSZ

Jendrolovics Péter, vezérigazgató-helyettes, Gránit Bank

Nyíri József, társ-vezérigazgató, Finshape

Jendrolovics Máté, vezérigazgató, Intuitech

Kuhárszki András, ügyvezető igazgató, Omnichannel Tribe, OTP Bank

Izer Norbert, ügyvezető igazgató, Magyar Nemzeti Bank

Ignácz Péter, szenior menedzser, KPMG

Sallai Péter, CTO, Dorsum

Kelemen Bálint, CIO/COO, Raiffeisen Bank

Czirok László, Principal Cloud Architect, Client Team Lead, TC2

Panos Chalkias , CEO, Central, South and East Europe, Transaction Systems

, CEO, Central, South and East Europe, Transaction Systems Manuel Sanabria , Director - Strategic Accounts Advisor, Salesforce

, Director - Strategic Accounts Advisor, Salesforce Vedran Zrilic , Director - CE South Salesforce Practice & Alliance Leader, Deloitte

, Director - CE South Salesforce Practice & Alliance Leader, Deloitte Kelemen Tamás , Regionális üzletfejlesztési igazgató, Visa

, Regionális üzletfejlesztési igazgató, Visa Kertay Balázs, Senior Manager, Visa Consulting & Analytics, Central Eastern Europe

A konferencia kiemelt témái között szerepelnek:

A nemzetközi és hazai digitális banki verseny alakulása

Az AI-ügynökök jelenlegi és jövőbeli alkalmazási lehetőségei a bankszektorban

Gyakorlati példák és tapasztalatok az AI és digitalizáció területéről

Innovációk a pénzforgalomban, beleértve a qvik rendszert, kártyás újításokat és a digitális jegybankpénzeket



A digitális bankolás szabályozási környezetének várható változásai

Stratégiák a folyamatosan fejlődő csalási módszerek elleni védekezésre

