Nemzetközi előadók, fintech guruk és a legfontosabb banki digitális vezetők egy helyen!

A bankszektor top vezetői, fintech-guruk, tanácsadók, szabályozók és IT-szakértők osztják meg gondolataikat és tapasztalataikat, lehetőséget teremtve a résztvevőknek, hogy első kézből értesüljenek a legfrissebb fejleményekről és jövőbeli irányokról.
A Banking Technology 2025 konferencián a pénzügyi szektor legkiválóbb szakértői osztják meg gondolataikat. Íme néhány kiemelkedő előadónk:
- Peter Stebe, Associate partner, McKinsey & Company
- Frantisek Jungr, Head of Product in CEE, Visa
- Kaszás Zoltán, OTP Bank, Csoport IT Stratégia & Támogatás
- Kaliszky András, informatikai és operációs területért felelős vezérigazgató-helyettes, Erste Bank Hungary Zrt.
- Lóska Gergely, informatikai és innovációs vezető, K&H
- Vinnai Balázs, elnöki főtanácsadó, elnök, MBH Bank, IVSZ
- Jendrolovics Péter, vezérigazgató-helyettes, Gránit Bank
- Nyíri József, társ-vezérigazgató, Finshape
- Jendrolovics Máté, vezérigazgató, Intuitech
- Kuhárszki András, ügyvezető igazgató, Omnichannel Tribe, OTP Bank
- Bodnár Béla, vezérigazgató, Shiwaforce
- Galló Csaba, digitális csatornák és CRM vezető, CIB Bank
- Boda Márton Attila, Innovációs igazgatóság program managere, K&H Bank
- Linczmayer Zsófia, associate partner, KPMG
- Izer Norbert, ügyvezető igazgató, Magyar Nemzeti Bank
- Ignácz Péter, szenior menedzser, KPMG
- Sallai Péter, CTO, Dorsum
- Kelemen Bálint, CIO/COO, Raiffeisen Bank
- Léder Tamás, Digitális üzleti kompetenciák igazgató, MBH Ban
- Bartha Lajos, ügyvezető igazgató, Magyar Nemzeti Bank
- Becsei András, vezérigazgató-helyettes, alelnök, OTP Bank, Magyar Bankszövetség
- Harmati László, vezérigazgató-helyettes, Erste Bank
- Ginzer Ildikó, standard kiszolgálásért felelős üzleti vezérigazgató-helyettes, MBH Bank
- Rajna Gábor, lakossági vezérigazgató-helyettes, Raiffeisen Bank
- Sármay Bence, Magyarországért felelős területi vezető, Visa
- Szabó László, CEO, Bitmist
-
- Ragó István, Chief Security Officer, Raiffeisen Bank Hungary
- Weissmüller Gábor, EMEA CSIS IAU Head Lead Investigator, Citi
- Halász Viktor, Kiberbűnözés Elleni Főosztály Felderítő Osztályának szakértője, Nemzeti Nyomozó Iroda
- Kormos Benjámin, Head of BI & Data Solutions, Clarity Consulting
- Marton László, IT Security osztályvezető, SMP Solutions
- Czirok László, Principal Cloud Architect, Client Team Lead, TC2
- Panos Chalkias, CEO, Central, South and East Europe, Transaction Systems
- Manuel Sanabria, Director - Strategic Accounts Advisor, Salesforce
- Vedran Zrilic, Director - CE South Salesforce Practice & Alliance Leader, Deloitte
- Kelemen Tamás, Regionális üzletfejlesztési igazgató, Visa
- Kertay Balázs, Senior Manager, Visa Consulting & Analytics, Central Eastern Europe
A konferencia kiemelt témái között szerepelnek:
- A nemzetközi és hazai digitális banki verseny alakulása
- Az AI-ügynökök jelenlegi és jövőbeli alkalmazási lehetőségei a bankszektorban
- Gyakorlati példák és tapasztalatok az AI és digitalizáció területéről
-
- Innovációk a pénzforgalomban, beleértve a qvik rendszert, kártyás újításokat és a digitális jegybankpénzeket
- A digitális bankolás szabályozási környezetének várható változásai
- Stratégiák a folyamatosan fejlődő csalási módszerek elleni védekezésre
Ne maradjon le erről a kivételes lehetőségről, hogy első kézből értesüljön a bankszektor és a fintech világ legújabb fejleményeiről! Regisztráljon most a Banking Technology 2025 konferenciára, és legyen részese a pénzügyi jövő formálásának!
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
