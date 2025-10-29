Otthon Start: megérkezett az első szám azokról, akik már megkapták a hitelt

Az Otthon Start Program az első hat hetében, vagyis szeptember 1. és október 15. között több mint 50 ezer embert mozgatott meg - mondta a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára, elárulva: az első hat hétben körülbelül 3000 folyósítás történt.

Panyi Miklós a Magyar Bankszövetséggel folytatott egyeztetést követő sajtótájékoztatón hozzátette: arra számítanak, hogy ez a lendület a későbbiekben is fennmarad. Az államtitkár kiemelte, az Otthon Start Program első hat hetében körülbelül

3000 olyan hiteligénylés történt, ahol már a szerződés végigfutott és a folyósítás is megtörtént.

Emellett van 14-15 ezer olyan hiteligénylés, ahol már megkötötték az adásvételi szerződést és folyamatban van a kölcsön igénylésének bírálata.

Mindezek mellett 8-10 ezer esetben a bankkal már van kapcsolatfelvétel - például történt előminősítés vagy előzetes értékbecslés -, és arra számítanak, hogy itt is elindulhat a hitel igénylése - mondta az államtitkár.

Október 9-én arról írtunk, hogy becslésünk szerint 12 ezer igénylésnél járt a program október elején, ez utólag is reálisnak tűnik az október közepéig megtörtén összesen 17-18 ezer hiteligénylés alapján. Az, hogy október közepéig a 17-18 ezer igénylésből csak 3 ezer folyósítás történt, a hitelfolyamat több hetes időigényét mutatja, és persze az elutasított kérelmekkel is számolni kell.

