Saját kriptót bocsát ki a világ egyik legnagyobb pénzküldő vállalata
A Western Union 2026 első felében elindítja saját, amerikai dollárhoz kötött stablecoinját, a US Dollar Payment Tokent (USDPT), amely a Solana hálózaton fut - írta a Finextra.

A Western Union egy globális pénzügyi szolgáltató vállalat, amely a határokon és devizákon átívelő pénzmozgásra és fizetésekre specializálódott. Magánszemélyeknek és vállalkozásoknak biztosít pénzátutalást, több százezer kiskereskedelmi partnert tömörítő hálózatot üzemeltet több mint 200 országban.

Több mint 150 évvel a pénzátutalási szolgáltatás bevezetése után

a vállalat saját stablecoint dob piacra.

A US Dollar Payment Token (USDPT) a Solana hálózaton fog működni, kibocsátója az Anchorage Digital Bank. A rajt 2026 első felére van ütemezve. A Western Union digitális eszközökhöz is hozzáférést biztosít, és lehetővé teszi az USDPT küldését, fogadását, elköltését és tárolását.

