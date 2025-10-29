Saját kriptót bocsát ki a világ egyik legnagyobb pénzküldő vállalata

A Western Union egy globális pénzügyi szolgáltató vállalat, amely a határokon és devizákon átívelő pénzmozgásra és fizetésekre specializálódott. Magánszemélyeknek és vállalkozásoknak biztosít pénzátutalást, több százezer kiskereskedelmi partnert tömörítő hálózatot üzemeltet több mint 200 országban.

Több mint 150 évvel a pénzátutalási szolgáltatás bevezetése után

a vállalat saját stablecoint dob piacra.

A US Dollar Payment Token (USDPT) a Solana hálózaton fog működni, kibocsátója az Anchorage Digital Bank. A rajt 2026 első felére van ütemezve. A Western Union digitális eszközökhöz is hozzáférést biztosít, és lehetővé teszi az USDPT küldését, fogadását, elköltését és tárolását.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images