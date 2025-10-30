Bejelentették, mikor jön a kísérleti digitális pénz Európában

Hasonló témákról lesz szó a Portfolio november 4-ei Banking Technology konferenciáján is, még nem késő regisztrálni.
Az Európai Központi Bank (EKB) csütörtökön közölte, hogy
2027-ben megkezdheti a digitális euró pilotprogramját
Hozzátették, hogy az induláshoz még az is kell, hogy "időben elfogadják a vonatkozó jogszabályi kereteket". A projektet az euróövezet pénzügyi autonómiája szempontjából kulcsfontosságúnak tartják.
Az EKB a digitális eurót stratégiai alternatívának tekinti az amerikai dominanciájú, magánszereplők által uralt fizetési megoldásokkal – például a bankkártyákkal és a stablecoinokkal – szemben.
A jegybank szerint ez a törekvés a fokozódó geopolitikai feszültségek idején különösen fontos, amikor a pénzügyi önállóság és a reziliencia elengedhetetlen Európa gazdasági szuverenitásának megőrzéséhez.
Négy évnyi vizsgálat és előkészítés után az EKB most a pilot gyakorlati megvalósítását mérlegeli. Ez azt jelenti, hogy akár már 2027 közepétől sor kerülhet digitális euróban bonyolított tranzakciókra, míg a teljes körű bevezetés két évvel később jöhet. Az EKB szerint 2029-re az eurorendszer egésze készen állhat az első kibocsátásra.
Mindez azonban attól függ, hogy az Európai Unió jogalkotói – az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság – jövőre elfogadnak-e egy, a digitális euró jogi alapját megteremtő szabályozást. Ennek biztosítása eddig nehéznek bizonyult, mivel számos törvényhozó osztja a bankok aggodalmait: szerintük a digitális euró elszívhatja a banki betéteket, és bevezetése túl költséges lehet.
Az uniós kormányok azt is jelezték, hogy maguknak tartják fenn a végső döntést arról, elinduljon-e egyáltalán a digitális valuta, és mekkora összegű digitális eurót tarthatnak majd a lakosok.
Az EKB – amely az iparági költségeket a várható megtakarításokkal és szinergiákkal együtt 4 milliárd és 5,77 milliárd euró (4,66 milliárd dollár) közé becsüli – közölte, hogy továbbra is szorosan együttműködik a jogalkotókkal.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Mutatjuk, kik nyerhetnek az új árrésstopos termékekkel
A szezonális termékek árát foghatja meg az intézkedés.
Brutális milícia kezében tűntek fel brit katonai eszközök, magyarázkodni kényszerült a kormány
Az Egyesült rab Emírségeken keresztül kerülhettek Szudánba.
Öt hónapra leáll a tavi viharjelzés
2026. április 1-jén kezdi meg újra működését.
Nagyon meleg lesz, de már látszik a következő front
Hétvégén érdemes kirándulni!
Alig pár óra kellett neki, máris kitört az olcsó magyar részvény
Új csúcsra ment az árfolyam.
Ilyen horrorisztikus panelárak még nem voltak Budapesten: kiderült, mely kerületekben fizetsz a legtöbbet
A panellakások négyzetméterára emelkedett a leginkább.
Mérgező nehézfém került a Mancs Őrjárat tányérokba
Visszahívták a termékeket.
400 millió forintos emelés a KKV-knak
A kormány megduplázta az egy vállalkozásba befektethető tőke plafonját 200 millióról 400 millió forintra a Demján Sándor Tőkeprogramban (DSTP). Ez nagyobb projektekhez és gyorsabb méretugrá
NIS2 élesben: indul a szankcionálás
A NIS2 már nem jövőbeli kihívás, hanem jelen idejű megfelelési kötelezettség. Az SZTFH szeptemberi bejelentésével élesbe fordult a kiberbiztonsági auditok ellenőrzése: a határidők elmulasz
Energiaátmenet a Perzsa-öbölben: hol tart most, és mi várható a jövőben?
Az arab olajmonarchiák a zöld átállást gazdasági lehetőségként kihasználva a nettó zéró kibocsátás felé tartanak.
Harapófogóban Európa: vergődés az USA és Kína közt
Európa versenyképességi harapófogóban van: vezető technológiákban egyértelműen lemaradt az USA mögött - nem véletlen, hogy a világ (piaci érték alapján) 50 legnagyobb cége közül csak...
A te szavazatod is számít: szavazz négyszer a HOLD-ra!
Szavazz ezen a linken négy kategóriában a HOLD-ra, hogy mi nyerjük a Portfolio vagyonkezelési díjait! A Portfolio első alkalommal hirdeti meg a vagyonkezelési díjait, amiket... The post A te szava
Rohamosan csökkennek Földünk édesvízkészletei
Műholdak mutatják: a kontinensek édesvizei gyorsan fogynak.
120 millió Ft támogatás eszközre, ingatlanra, IT-ra
A GINOP Plusz-1.2.4-25 most a legjobb eszköz a növekedni akaró mikro- és kisvállalkozások kezében: jól ütemezhető, kézzelfogható fejlesztésekre ad forrást, olyan térségekben, ahol minden ú
Globálisan is megkerülhetetlenné vált a holland gáztőzsde
A TTF 2024-es dominanciája kulcsszerepet játszott az európai gázpiac stabilizálásában és globális árképzési súlyának növekedésében.
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod
Most vagy soha? Pályázati dömping közepén az agrofood szektor
Rég esedékes fejlesztések jönnek.
Bedöntöttük az ezüstöt és az aranyat – Meddig tart az esés?
Nvidia, kriptók, Ray Dalio és reáleszközök az új Investben.
Masszív hadműveletbe fogott Donald Trump, a célja pedig egyre egyértelműbb – Meddig húzza még Putyin nagy barátja?
A háború küszöbén Amerika?