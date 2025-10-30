  • Megjelenítés
Bejelentették, mikor jön a kísérleti digitális pénz Európában
Bejelentették, mikor jön a kísérleti digitális pénz Európában

Az Európai Központi Bank 2027-ben elindíthatja a digitális euró kísérleti programját, ha addig megérkezik a szükséges jogalkotói felhatalmazás - közölte a Reuters.

Az Európai Központi Bank (EKB) csütörtökön közölte, hogy

2027-ben megkezdheti a digitális euró pilotprogramját

Hozzátették, hogy az induláshoz még az is kell, hogy "időben elfogadják a vonatkozó jogszabályi kereteket". A projektet az euróövezet pénzügyi autonómiája szempontjából kulcsfontosságúnak tartják.

Az EKB a digitális eurót stratégiai alternatívának tekinti az amerikai dominanciájú, magánszereplők által uralt fizetési megoldásokkal – például a bankkártyákkal és a stablecoinokkal – szemben.

A jegybank szerint ez a törekvés a fokozódó geopolitikai feszültségek idején különösen fontos, amikor a pénzügyi önállóság és a reziliencia elengedhetetlen Európa gazdasági szuverenitásának megőrzéséhez.

Négy évnyi vizsgálat és előkészítés után az EKB most a pilot gyakorlati megvalósítását mérlegeli. Ez azt jelenti, hogy akár már 2027 közepétől sor kerülhet digitális euróban bonyolított tranzakciókra, míg a teljes körű bevezetés két évvel később jöhet. Az EKB szerint 2029-re az eurorendszer egésze készen állhat az első kibocsátásra.

Mindez azonban attól függ, hogy az Európai Unió jogalkotói – az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság – jövőre elfogadnak-e egy, a digitális euró jogi alapját megteremtő szabályozást. Ennek biztosítása eddig nehéznek bizonyult, mivel számos törvényhozó osztja a bankok aggodalmait: szerintük a digitális euró elszívhatja a banki betéteket, és bevezetése túl költséges lehet.

Az uniós kormányok azt is jelezték, hogy maguknak tartják fenn a végső döntést arról, elinduljon-e egyáltalán a digitális valuta, és mekkora összegű digitális eurót tarthatnak majd a lakosok.

Az EKB – amely az iparági költségeket a várható megtakarításokkal és szinergiákkal együtt 4 milliárd és 5,77 milliárd euró (4,66 milliárd dollár) közé becsüli – közölte, hogy továbbra is szorosan együttműködik a jogalkotókkal.

